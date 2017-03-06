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Стадион: Анкара 19 Майис
2:0
Конец матча
1:0
6' ГолLuccas Claro
39' Желтая карточкаДжевикер Айкут
2:0
55' ГолКарабулут Айдын
75' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
|
6'
1:0
39'
55'
2:0
75'
84'
Состав команд
Генчлербирлиги
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 15 Политевич Сергей Защитник
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 79 Караер Аныл Защитник
- 20 Карабулут Айдын Полузащитник
- 7 Гюрлер Сердар Полузащитник
- 11 Милинкович Марко Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 9 Мурики Ведат Нападающий
- 21 Selcuk Sahin II
- 12 Luccas Claro
- Запасные игроки
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 93 Сёзен Умут Полузащитник
- 23 Исса Камал Полузащитник
- 31 Ранти Токело Нападающий
- 18 Мехмети Агон Нападающий
- 29 Taha Demirtas
- 22 Bady
- Главный тренер: Умит Озат
Акхисар Беледиеспор
- Основной состав
- 35 Кёрк Бора Вратарь
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 9 Ваш Те Рикарду Полузащитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 10 Айдогду Сонер Полузащитник
- 13 Лопеш Мигел Полузащитник
- 19 Байрам Омер Полузащитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 29 Адын Олкан Нападающий
- 5 Хурмаджи Озер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 28 Самарджич Мирал Защитник
- 27 Куштодиу Диаш Полузащитник
- 89 Келеш Кадир Полузащитник
- 12 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 7 Челик Мугдат Нападающий
- 30 Бокила Лотетека Нападающий
- Главный тренер: Толунай Кафкас
Предыдущие игры
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 26.02.2017 Карабюкспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 19.02.2017 Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор С
- 11.02.2017 Аланьяспор 3:0 Генчлербирлиги С
- 29.01.2017 Генчлербирлиги 1:1 Османлыспор С
- 15.01.2017 Касымпаша 3:0 Генчлербирлиги С
- 26.12.2016 Генчлербирлиги 3:1 Бурсаспор С
- 19.12.2016 Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги С
- 10.12.2016 Генчлербирлиги 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 04.12.2016 Аданаспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 27.11.2016 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 20.11.2016 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 05.11.2016 Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 28.10.2016 Генчлербирлиги 1:1 Бешикташ С
- 21.10.2016 Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги С
- 15.10.2016 Генчлербирлиги 0:1 Галатасарай С
- 30.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги С
- 25.09.2016 Генчлербирлиги 2:0 Карабюкспор С
- 18.09.2016 Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 10.09.2016 Генчлербирлиги 0:0 Аланьяспор С
- 28.08.2016 Османлыспор 2:2 Генчлербирлиги С
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 25.02.2017 Акхисар Беледиеспор 3:0 Антальяспор С
- 19.02.2017 Бешикташ 3:1 Акхисар Беледиеспор С
- 12.02.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Ризеспор С
- 28.01.2017 Галатасарай 6:0 Акхисар Беледиеспор С
- 21.01.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Кайсериспор С
- 14.01.2017 Карабюкспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
- 25.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Коньяспор С
- 18.12.2016 Аланьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 11.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:2 Османлыспор С
- 04.12.2016 Газиантепспор 1:2 Акхисар Беледиеспор С
- 26.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Касымпаша С
- 19.11.2016 Бурсаспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 06.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:3 Фенербахче С
- 30.10.2016 Истанбул Башакшехир 5:1 Акхисар Беледиеспор С
- 22.10.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Аданаспор С
- 16.10.2016 Трабзонспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 30.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги С
- 23.09.2016 Антальяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 18.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:2 Бешикташ С
- 11.09.2016 Ризеспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Акхисар Беледиеспор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
- 30.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 28.02.2016 Генчлербирлиги 3:1 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 26.09.2015 Акхисар Беледиеспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 09.05.2015 Генчлербирлиги 0:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 13.12.2014 Акхисар Беледиеспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 02.02.2014 Акхисар Беледиеспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 23.08.2013 Генчлербирлиги 3:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 26.01.2013 Генчлербирлиги 1:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 25.08.2012 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|23
|16
|5
|2
|45 - 18
|53
|2.
|Истанбул Башакшехир
|23
|14
|7
|2
|40 - 17
|49
|3.
|Галатасарай
|2:2
|23
|12
|5
|6
|42 - 24
|41
|4.
|Фенербахче
|23
|11
|8
|4
|41 - 20
|41
|5.
|Антальяспор
|2:2
|23
|10
|6
|7
|27 - 28
|36
|6.
|Трабзонспор
|23
|10
|5
|8
|22 - 22
|35
|7.
|Коньяспор
|23
|8
|8
|7
|26 - 27
|32
|8.
|Бурсаспор
|23
|9
|4
|10
|24 - 29
|31
|9.
|Карабюкспор
|23
|9
|3
|11
|25 - 30
|30
|10.
|Османлыспор
|23
|7
|9
|7
|28 - 25
|30
|11.
|Генчлербирлиги
|22
|7
|8
|7
|21 - 20
|29
|12.
|Касымпаша
|23
|8
|5
|10
|31 - 30
|29
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|23
|7
|6
|10
|16 - 29
|27
|14.
|Кайсериспор
|23
|7
|5
|11
|28 - 37
|26
|15.
|Аланьяспор
|23
|7
|4
|12
|34 - 43
|25
|16.
|Ризеспор
|23
|5
|5
|13
|23 - 38
|20
|17.
|Аданаспор
|23
|4
|5
|14
|20 - 37
|17
|18.
|Газиантепспор
|22
|4
|4
|14
|18 - 37
|16
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Генчлербирлиги производит замену. Халили Абдул уходит, и Bady заменяет его
75'
Юмлу Мустафа получает желтую карточку.
75'
Акхизар Беледье производит замену. Байрам Омер уходит, и Ларссон Даниэль заменяет его
64'
Генчлербирлиги производит замену. Милинкович Марко уходит, и Исса Камал заменяет его
62'
Акхизар Беледье производит замену. Хурмаджи Озер уходит, и Бокила Лотетека заменяет его
60'
Генчлербирлиги производит замену. Мурики Ведат уходит, и Ранти Токело заменяет его
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Карабулут Айдын.
46'
Начался второй тайм!
46'
Акхизар Беледье производит замену. Айдогду Сонер уходит, и Челик Мугдат заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Джевикер Айкут получает желтую карточку.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luccas Claro.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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