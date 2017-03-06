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Стадион:
Генчлербирлиги
2:0
Конец матча
Акхисар Беледиеспор
0'
1:0
6' Гол
Luccas Claro
39' Желтая карточка
Джевикер Айкут
2:0
55' Гол
Карабулут Айдын
75' Желтая карточка
Юмлу Мустафа
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Генчлербирлиги производит замену. Халили Абдул уходит, и Bady заменяет его
Желтая карточка
75'
Юмлу Мустафа получает желтую карточку.
75'
Акхизар Беледье производит замену. Байрам Омер уходит, и Ларссон Даниэль заменяет его
64'
Генчлербирлиги производит замену. Милинкович Марко уходит, и Исса Камал заменяет его
62'
Акхизар Беледье производит замену. Хурмаджи Озер уходит, и Бокила Лотетека заменяет его

60'
Генчлербирлиги производит замену. Мурики Ведат уходит, и Ранти Токело заменяет его
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Карабулут Айдын.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Акхизар Беледье производит замену. Айдогду Сонер уходит, и Челик Мугдат заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Джевикер Айкут получает желтую карточку.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luccas Claro.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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