Стадион: Шюкрю Сараджоглу
0:0
Второй тайм: 87'
25' Желтая карточкаСоуза Жосеф
27' Желтая карточкаПинту Тьягу
31' Желтая карточкаЛенс Джермейн
70' Желтая карточкаАлтынай Корай
85' Желтая карточкаТопал Мехмет
Второй тайм
86'
Махер Адам из команды Османлыспор делает подножку. Калдырым Хассан Али заработал фол.
86'
Вратарь парирует удар, который нанес Шен Волкан, и мяч снова в игре
86'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
85'
85'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Топал Мехмет получает желтую карточку.
85'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает подножку. Карлос Луис заработал фол.
84'
Чагиран Муса наказан за толчок Соуза Жосеф
84'
Тьеви Бифума наказан за толчок Озбайракли Шенер
82'
Топал Мехмет блокирует соперника. Карчемарскас Жидрунас заработал своей команде штрафной.
82'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
82'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
82'
Пинту Тьягу выбил мяч на угловой.
81'
После дальнего удара, который нанес Н'Диайе Папа мяч отбит вратарем
80'
Тактическая замена. Регаттен Адриен уходит с поля и его заменяет Вебо Пьер
78'
Потук Алпер из команды Фенербахче. Это Алтынай Корай заработал фол.
78'
77'
Махер Адам из команды Османлыспор в офсайде
77'
Алтынай Корай из команды Османлыспор делает пас партнеру.
77'
76'
Чагиран Муса из команды Османлыспор. Это Потук Алпер заработал фол.
75'
Чагиран Муса наказан за толчок Соу Мусса
75'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Махер Адам из команды Османлыспор делает навес
75'
Ван Перси Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Шкртел Мартин выбил мяч на угловой.
73'
Н'Диайе Папа имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
73'
Тактическая замена. Кьяер Симон уходит с поля и его заменяет Соу Мусса
73'
Тактическая замена. Фернандао уходит с поля и его заменяет Ван Перси Робин
72'
72'
Карлос Луис из команды Османлыспор делает подножку. Потук Алпер заработал фол.
70'
Османлыспор совершает вбрасывание на своей половине поля
70'
Алтынай Корай получает желтую карточку за споры
70'
Соуза Жосеф бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
70'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает пас партнеру.
69'
69'
69'
Махер Адам наказан за толчок Ленс Джермейн
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Фернандао, и мяч снова в игре
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Ленс Джермейн, и мяч снова в игре
67'
67'
66'
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Врсайевич Авдийя получил травму и заменен. Алтынай Корай выходит на поле.
66'
Врсайевич Авдийя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче бьет головой мимо ворот
65'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает навес
64'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
64'
Соуза Жосеф бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
64'
Н'Диайе Папа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Чюрюксу Нуман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой слева.
63'
Тьеви Бифума выбил мяч на угловой.
63'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
63'
Прохазка Вацлав выбил мяч на угловой.
62'
62'
Чюрюксу Нуман наказан за толчок Фернандао
61'
60'
60'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
60'
59'
59'
Тьеви Бифума имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
59'
Шкртел Мартин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
59'
Чагиран Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Шкртел Мартин наказан за толчок Тьеви Бифума
58'
58'
58'
58'
Регаттен Адриен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает пас партнеру.
57'
57'
Врсайевич Авдийя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Тьеви Бифума бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
55'
54'
54'
54'
54'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
53'
Карлос Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает навес
53'
53'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
52'
Карлос Луис наказан за толчок Потук Алпер
50'
50'
Ленс Джермейн бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
50'
49'
Потук Алпер блокирует соперника. Карлос Луис заработал своей команде штрафной.
48'
Шен Волкан из команды Фенербахче в офсайде
48'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
47'
47'
Махер Адам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Топал Мехмет наказан за толчок Н'Диайе Папа
46'
46'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает подножку. Чагиран Муса заработал фол.
46'
Тактическая замена. Туфан Озан уходит с поля и его заменяет Шен Волкан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Н'Диайе Папа мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
45'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор делает отличный пас
44'
Карчемарскас Жидрунас вышел из ворот и забрал мяч.
44'
43'
42'
42'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Пинту Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает навес
39'
39'
Туфан Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Врсайевич Авдийя из команды Османлыспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Карлос Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Потук Алпер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Чагиран Муса из команды Османлыспор делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
35'
Топал Мехмет из команды Фенербахче в офсайде
35'
Соуза Жосеф имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
35'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
35'
Потук Алпер из команды Фенербахче подал угловой справа.
34'
Н'Диайе Папа выбил мяч на угловой.
33'
Н'Диайе Папа из команды Османлыспор опасно играет. Чуть не пострадал Туфан Озан.
31'
Чагиран Муса отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
31'
Ленс Джермейн получает желтую карточку.
31'
Ленс Джермейн атакует сзади соперника. Н'Диайе Папа пострадал.
30'
Н'Диайе Папа из команды Османлыспор устремляется вперед с мячом.
30'
Пинту Тьягу отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
29'
Ленс Джермейн наказан за толчок Чагиран Муса
28'
Фернандао из команды Фенербахче в офсайде
28'
Кьяер Симон из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
28'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Пинту Тьягу получает желтую карточку.
27'
Пинту Тьягу совершает грубый фол. Ленс Джермейн был жертвой
27'
Махер Адам бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
26'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор делает навес
26'
25'
25'
Соуза Жосеф получает желтую карточку за споры
25'
Врсайевич Авдийя из команды Османлыспор. Это Ленс Джермейн заработал фол.
24'
Чагиран Муса из команды Османлыспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
24'
Регаттен Адриен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
24'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Пинту Тьягу из команды Османлыспор делает навес
23'
23'
Шкртел Мартин мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
23'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
23'
Карлос Луис выбил мяч на угловой.
22'
Шкртел Мартин наказан за толчок Тьеви Бифума
21'
20'
Прохазка Вацлав наказан за толчок Потук Алпер
19'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор делает навес
19'
19'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
16'
Потук Алпер из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Махер Адам.
16'
Туфан Озан из команды Фенербахче сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Потук Алпер мяча так и не получил
15'
15'
Махер Адам отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Пинту Тьягу из команды Османлыспор делает пас партнеру.
14'
Топал Мехмет из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Регаттен Адриен.
14'
14'
13'
13'
Н'Диайе Папа из команды Османлыспор наносит неточный удар с лета
13'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой слева.
13'
Регаттен Адриен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
11'
10'
9'
9'
Чагиран Муса бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
8'
Османлыспор совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Туфан Озан наказан за толчок Н'Диайе Папа
7'
7'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче наносит неточный удар с лета
7'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает навес
6'
6'
Топал Мехмет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
6'
5'
Топал Мехмет нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
5'
Пинту Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Прохазка Вацлав блокирует соперника. Ленс Джермейн заработал своей команде штрафной.
4'
Н'Диайе Папа из команды Османлыспор делает подножку. Туфан Озан заработал фол.
3'
После дальнего удара, который нанес Туфан Озан мяч отбит вратарем
3'
После штрафного удара, который нанес Регаттен Адриен, мяч попадает в перекладину
2'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Регаттен Адриен.
2'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче. Это Чагиран Муса заработал фол.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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