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Стадион:
Фенербахче
0:0
Второй тайм: 87'
Османлыспор
0'
25' Желтая карточка
Соуза Жосеф
27' Желтая карточка
Пинту Тьягу
31' Желтая карточка
Ленс Джермейн
70' Желтая карточка
Алтынай Корай
85' Желтая карточка
Топал Мехмет
87'
Второй тайм
Фол, нарушение
86'
Махер Адам из команды Османлыспор делает подножку. Калдырым Хассан Али заработал фол.
86'
Вратарь парирует удар, который нанес Шен Волкан, и мяч снова в игре
86'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
85'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
85'
Топал Мехмет получает желтую карточку.
Фол, нарушение
85'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает подножку. Карлос Луис заработал фол.
Фол, нарушение
84'
Чагиран Муса наказан за толчок Соуза Жосеф
Фол, нарушение
84'
Тьеви Бифума наказан за толчок Озбайракли Шенер
Фол, нарушение
82'
Топал Мехмет блокирует соперника. Карчемарскас Жидрунас заработал своей команде штрафной.
82'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
Угловой
82'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
82'
Пинту Тьягу выбил мяч на угловой.
81'
После дальнего удара, который нанес Н'Диайе Папа мяч отбит вратарем
80'
Тактическая замена. Регаттен Адриен уходит с поля и его заменяет Вебо Пьер
Фол, нарушение
78'
Потук Алпер из команды Фенербахче. Это Алтынай Корай заработал фол.
78'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
77'
Махер Адам из команды Османлыспор в офсайде
77'
Алтынай Корай из команды Османлыспор делает пас партнеру.
77'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
76'
Чагиран Муса из команды Османлыспор. Это Потук Алпер заработал фол.
Фол, нарушение
75'
Чагиран Муса наказан за толчок Соу Мусса
75'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Махер Адам из команды Османлыспор делает навес
75'
Ван Перси Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой справа.
74'
Шкртел Мартин выбил мяч на угловой.
73'
Н'Диайе Папа имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
73'
Тактическая замена. Кьяер Симон уходит с поля и его заменяет Соу Мусса
73'
Тактическая замена. Фернандао уходит с поля и его заменяет Ван Перси Робин
72'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Карлос Луис из команды Османлыспор делает подножку. Потук Алпер заработал фол.
70'
Османлыспор совершает вбрасывание на своей половине поля
Желтая карточка
70'
Алтынай Корай получает желтую карточку за споры
70'
Соуза Жосеф бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
70'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает пас партнеру.
69'
Удар от ворот произведет Османлыспор
69'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
69'
Махер Адам наказан за толчок Ленс Джермейн
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Фернандао, и мяч снова в игре
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Ленс Джермейн, и мяч снова в игре
67'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Фенербахче
66'
Удар от ворот произведет Османлыспор
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Врсайевич Авдийя получил травму и заменен. Алтынай Корай выходит на поле.
Травма, повреждение
66'
Врсайевич Авдийя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче бьет головой мимо ворот
65'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает навес
Угловой
64'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
64'
Соуза Жосеф бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
64'
Н'Диайе Папа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Чюрюксу Нуман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой слева.
63'
Тьеви Бифума выбил мяч на угловой.
Угловой
63'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
63'
Прохазка Вацлав выбил мяч на угловой.
62'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Чюрюксу Нуман наказан за толчок Фернандао
61'
Удар от ворот произведет Фенербахче
60'
Удар от ворот произведет Османлыспор
60'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
60'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Фенербахче
59'
Тьеви Бифума имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
59'
Шкртел Мартин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
59'
Чагиран Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Шкртел Мартин наказан за толчок Тьеви Бифума
58'
Удар от ворот произведет Османлыспор
58'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
58'
Удар от ворот произведет Фенербахче
58'
Регаттен Адриен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает пас партнеру.
57'
Удар от ворот произведет Османлыспор
57'
Врсайевич Авдийя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает навес
56'
Тьеви Бифума бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
55'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Прохазка Вацлав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает навес
54'
Прохазка Вацлав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
53'
Карлос Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает навес
53'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
52'
Карлос Луис наказан за толчок Потук Алпер
50'
Удар от ворот произведет Османлыспор
50'
Ленс Джермейн бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
50'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Потук Алпер блокирует соперника. Карлос Луис заработал своей команде штрафной.
Офсайд
48'
Шен Волкан из команды Фенербахче в офсайде
48'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
47'
Удар от ворот произведет Фенербахче
47'
Махер Адам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
47'
Топал Мехмет наказан за толчок Н'Диайе Папа
46'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает подножку. Чагиран Муса заработал фол.
46'
Тактическая замена. Туфан Озан уходит с поля и его заменяет Шен Волкан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Н'Диайе Папа мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
45'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор делает отличный пас
44'
Карчемарскас Жидрунас вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
43'
Удар от ворот произведет Османлыспор
42'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Тьеви Бифума из команды Османлыспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Пинту Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает навес
39'
Удар от ворот произведет Фенербахче
39'
Туфан Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой справа.
38'
Врсайевич Авдийя из команды Османлыспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Карлос Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Потук Алпер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Чагиран Муса из команды Османлыспор делает подножку. Соуза Жосеф заработал фол.
Офсайд
35'
Топал Мехмет из команды Фенербахче в офсайде
35'
Соуза Жосеф имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
35'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
Угловой
35'
Потук Алпер из команды Фенербахче подал угловой справа.
34'
Н'Диайе Папа выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
33'
Н'Диайе Папа из команды Османлыспор опасно играет. Чуть не пострадал Туфан Озан.
31'
Чагиран Муса отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
31'
Ленс Джермейн получает желтую карточку.
Фол, нарушение
31'
Ленс Джермейн атакует сзади соперника. Н'Диайе Папа пострадал.
30'
Н'Диайе Папа из команды Османлыспор устремляется вперед с мячом.
30'
Пинту Тьягу отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
29'
Ленс Джермейн наказан за толчок Чагиран Муса
Офсайд
28'
Фернандао из команды Фенербахче в офсайде
28'
Кьяер Симон из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
28'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
27'
Пинту Тьягу получает желтую карточку.
Фол, нарушение
27'
Пинту Тьягу совершает грубый фол. Ленс Джермейн был жертвой
27'
Махер Адам бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
26'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор делает навес
26'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Османлыспор
Желтая карточка
25'
Соуза Жосеф получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
25'
Врсайевич Авдийя из команды Османлыспор. Это Ленс Джермейн заработал фол.
24'
Чагиран Муса из команды Османлыспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
24'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой справа.
24'
Регаттен Адриен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
24'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Пинту Тьягу из команды Османлыспор делает навес
23'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Шкртел Мартин мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
Угловой
23'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
23'
Карлос Луис выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
22'
Шкртел Мартин наказан за толчок Тьеви Бифума
21'
Удар от ворот произведет Османлыспор
Фол, нарушение
20'
Прохазка Вацлав наказан за толчок Потук Алпер
19'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор делает навес
19'
Прохазка Вацлав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
16'
Потук Алпер из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Махер Адам.
16'
Туфан Озан из команды Фенербахче сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Потук Алпер мяча так и не получил
15'
Удар от ворот произведет Фенербахче
15'
Махер Адам отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Пинту Тьягу из команды Османлыспор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
14'
Топал Мехмет из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Регаттен Адриен.
14'
Удар от ворот произведет Османлыспор
14'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
13'
Удар от ворот произведет Фенербахче
13'
Н'Диайе Папа из команды Османлыспор наносит неточный удар с лета
Угловой
13'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой слева.
13'
Регаттен Адриен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
11'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Чагиран Муса бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
8'
Османлыспор совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Туфан Озан наказан за толчок Н'Диайе Папа
7'
Удар от ворот произведет Османлыспор
7'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче наносит неточный удар с лета
7'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает навес
6'
Удар от ворот произведет Османлыспор
6'
Топал Мехмет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
6'
Прохазка Вацлав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Топал Мехмет нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
5'
Пинту Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Прохазка Вацлав блокирует соперника. Ленс Джермейн заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
4'
Н'Диайе Папа из команды Османлыспор делает подножку. Туфан Озан заработал фол.
3'
После дальнего удара, который нанес Туфан Озан мяч отбит вратарем
3'
После штрафного удара, который нанес Регаттен Адриен, мяч попадает в перекладину
Фол, нарушение
2'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Регаттен Адриен.
Фол, нарушение
2'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче. Это Чагиран Муса заработал фол.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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