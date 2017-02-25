Стадион: Ипуруа Зрители: 4953
1:0
43' ГолАдриан Гонсалес
2:0
50' ПенальтиАдриан Гонсалес
3:0
52' ГолЭнрич Серхи
53' Желтая карточкаФорнальс Пабло
62' Желтая карточкаРосалес Роберто
71' Вторая желтая карточкаРосалес Роберто
77' Желтая карточкаОнтиверос Хавьер
77' Желтая карточкаКапа Андер
79' Желтая карточкаТоррес Мигель
90' Желтая карточкаБебе Тьягу
Новости после матча
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Бебе Тьягу получает желтую карточку за толчок соперника.
93'
Бебе Тьягу наказан за толчок Хуан Карлос Перес
92'
Бебе Тьягу из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
90'
Йоэл Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Форнальс Пабло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
89'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Льоренте Диего.
89'
89'
88'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает подножку. Бебе Тьягу заработал фол.
87'
87'
Инуи Такаси из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Майкл Сантос из команды Малага делает подножку. Арбилья Анайц заработал фол.
86'
86'
Бебе Тьягу отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
85'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает передачу за спину защитников.
84'
84'
84'
84'
84'
82'
82'
82'
Тактическая замена. Леон Педро уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
81'
81'
Онтиверос Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Гарсия Дани из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Форнальс Пабло.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
79'
Торрес Мигель сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
79'
Торрес Мигель совершает грубый фол. Инуи Такаси был жертвой
78'
Тактическая замена. Рамис Иван уходит с поля и его заменяет Дос Сантос Мауро
78'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает подножку. Эрнандес Луис заработал фол.
77'
Капа Андер получает желтую карточку за неспортивное поведение
77'
Онтиверос Хавьер получает желтую карточку за толчок соперника.
77'
Онтиверос Хавьер наказан за толчок Капа Андер
76'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает подножку. Капа Андер заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
75'
Леон Педро из команды Эйбар делает подножку. Вильянуэва Микель заработал фол.
75'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает подножку. Капа Андер заработал фол.
73'
73'
Леон Педро бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
73'
Тактическая замена. Хони Родригес уходит с поля и его заменяет Вильянуэва Микель
73'
Шарлес Диас из команды Малага делает подножку. Эскаланте Гонсало заработал фол.
72'
72'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает навес
71'
УДАЛЕНИЕ! Росалес Роберто за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
71'
Росалес Роберто совершает грубый фол. Адриан Гонсалес был жертвой
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
69'
69'
Тактическая замена. Энрич Серхи уходит с поля и его заменяет Ривера Кристиан
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 4953 болельщиков
67'
Йоэл Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Онтиверос Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Рамис Иван из команды Эйбар делает подножку. Майкл Сантос заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Инуи Такаси пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
65'
63'
63'
Арбилья Анайц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Росалес Роберто сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
62'
Росалес Роберто совершает грубый фол. Арбилья Анайц был жертвой
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
60'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
59'
Шарлес Диас пробил головой, вратарь справился с ударом.
59'
Майкл Сантос из команды Малага делает навес
59'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар в офсайде
58'
57'
Тактическая замена. Дуда Барбоса уходит с поля и его заменяет Шарлес Диас
57'
57'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает навес
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
54'
Майкл Сантос из команды Малага в офсайде
53'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Онтиверос Хавьер
53'
Форнальс Пабло получает желтую карточку за неспортивное поведение
52'
Арбилья Анайц сделал результативную передачу.
52'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Энрич Серхи записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
52'
52'
52'
Эрнандес Луис из команды Малага делает подножку. Адриан Гонсалес заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
Г О О О О О Л - Адриан Гонсалес из команды Эйбар забивает пенальти
49'
ПЕНАЛТИ! - Хуан Карлос Перес тянет соперника за майку в штрафной площади. Леон Педро заработал пенальти для своей команды
48'
Хуан Карлос Перес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
43'
Энрич Серхи сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Адриан Гонсалес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Энрич Серхи из команды Эйбар сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
43'
Капа Андер из команды Эйбар сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
42'
Леон Педро из команды Эйбар делает подножку. Хуан Карлос Перес заработал фол.
41'
41'
41'
41'
Майкл Сантос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Росалес Роберто выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
40'
Майкл Сантос из команды Малага делает подножку. Рамис Иван заработал фол.
40'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
40'
39'
37'
37'
37'
Торрес Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар делает навес
36'
36'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
35'
Льоренте Диего наказан за толчок Арбилья Анайц
33'
33'
Дуда Барбоса из команды Малага подал угловой справа.
32'
Кеко Серхио из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
30'
Росалес Роберто бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
30'
Майкл Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
30'
Энрич Серхи из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Кеко Серхио из команды Малага делает подножку. Адриан Гонсалес заработал фол.
28'
28'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
27'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
27'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает подножку. Кеко Серхио заработал фол.
27'
26'
Эскаланте Гонсало наказан за толчок Форнальс Пабло
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
25'
24'
Льоренте Диего наказан за толчок Энрич Серхи
23'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
22'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
Майкл Сантос из команды Малага в офсайде
19'
19'
19'
19'
18'
Торрес Мигель из команды Малага остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Капа Андер из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Энрич Серхи наказан за толчок Льоренте Диего
17'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
16'
16'
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Энрич Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Дуда Барбоса из команды Малага подал угловой слева.
14'
Капа Андер выбил мяч на угловой.
14'
Хони Родригес из команды Малага делает навес
14'
14'
14'
Торрес Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
13'
Торрес Мигель выбил мяч на угловой.
13'
13'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
10'
Дуда Барбоса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Инуи Такаси из команды Эйбар. Это Кеко Серхио заработал фол.
9'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает подножку. Дуда Барбоса заработал фол.
7'
7'
7'
6'
Майкл Сантос из команды Малага делает подножку. Лежён Флорьян заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
5'
5'
5'
4'
Дуда Барбоса наказан за толчок Адриан Гонсалес
2'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эйбар 3:0 Малага
Эйбар
67.2% (135)
Ничья:
19.9% (40)
Малага
12.9% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эйбар:
36.3% (73)
1:0 Эйбар:
23.9% (48)
1:1 Ничья:
17.4% (35)
1:2 Малага:
9% (18)
2:0 Эйбар:
6% (12)
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