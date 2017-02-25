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Стадион: Зрители: 4953
Эйбар
3:0
Конец матча
Малага
0'
1:0
43' Гол
Адриан Гонсалес
2:0
50' Пенальти
Адриан Гонсалес
3:0
52' Гол
Энрич Серхи
53' Желтая карточка
Форнальс Пабло
62' Желтая карточка
Росалес Роберто
71' Вторая желтая карточка
Росалес Роберто
77' Желтая карточка
Онтиверос Хавьер
77' Желтая карточка
Капа Андер
79' Желтая карточка
Торрес Мигель
90' Желтая карточка
Бебе Тьягу
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
93'
Бебе Тьягу получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
93'
Бебе Тьягу наказан за толчок Хуан Карлос Перес
92'
Бебе Тьягу из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Травма, повреждение
90'
Йоэл Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Форнальс Пабло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
89'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Льоренте Диего.
89'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Бебе Тьягу из команды Эйбар делает навес
Фол, нарушение
88'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает подножку. Бебе Тьягу заработал фол.
87'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Инуи Такаси из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
87'
Майкл Сантос из команды Малага делает подножку. Арбилья Анайц заработал фол.
86'
Удар от ворот произведет Малага
86'
Бебе Тьягу отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
85'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает передачу за спину защитников.
84'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес
84'
Бебе Тьягу из команды Эйбар делает навес
84'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Бебе Тьягу из команды Эйбар делает навес
82'
Тактическая замена. Леон Педро уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
81'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Онтиверос Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Гарсия Дани из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Форнальс Пабло.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
79'
Торрес Мигель сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
79'
Торрес Мигель совершает грубый фол. Инуи Такаси был жертвой
78'
Тактическая замена. Рамис Иван уходит с поля и его заменяет Дос Сантос Мауро
Фол, нарушение
78'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает подножку. Эрнандес Луис заработал фол.
Желтая карточка
77'
Капа Андер получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
77'
Онтиверос Хавьер получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
77'
Онтиверос Хавьер наказан за толчок Капа Андер
Фол, нарушение
76'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает подножку. Капа Андер заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
75'
Леон Педро из команды Эйбар делает подножку. Вильянуэва Микель заработал фол.
Фол, нарушение
75'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает подножку. Капа Андер заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Малага
73'
Леон Педро бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
73'
Тактическая замена. Хони Родригес уходит с поля и его заменяет Вильянуэва Микель
Фол, нарушение
73'
Шарлес Диас из команды Малага делает подножку. Эскаланте Гонсало заработал фол.
72'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает навес
71'
УДАЛЕНИЕ! Росалес Роберто за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Фол, нарушение
71'
Росалес Роберто совершает грубый фол. Адриан Гонсалес был жертвой
71'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
69'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Энрич Серхи уходит с поля и его заменяет Ривера Кристиан
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 4953 болельщиков
67'
Йоэл Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Онтиверос Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Рамис Иван из команды Эйбар делает подножку. Майкл Сантос заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Инуи Такаси пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
65'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Арбилья Анайц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Росалес Роберто сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
62'
Росалес Роберто совершает грубый фол. Арбилья Анайц был жертвой
61'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Удар от ворот произведет Малага
60'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
59'
Шарлес Диас пробил головой, вратарь справился с ударом.
59'
Майкл Сантос из команды Малага делает навес
Офсайд
59'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар в офсайде
Офсайд
58'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
57'
Тактическая замена. Дуда Барбоса уходит с поля и его заменяет Шарлес Диас
57'
Удар от ворот произведет Эйбар
57'
Онтиверос Хавьер из команды Малага делает навес
56'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Офсайд
54'
Майкл Сантос из команды Малага в офсайде
53'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Онтиверос Хавьер
Желтая карточка
53'
Форнальс Пабло получает желтую карточку за неспортивное поведение
52'
Арбилья Анайц сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Энрич Серхи записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
52'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
Фол, нарушение
52'
Эрнандес Луис из команды Малага делает подножку. Адриан Гонсалес заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Описание гола
50'
Г О О О О О Л - Адриан Гонсалес из команды Эйбар забивает пенальти
Фол, нарушение
49'
ПЕНАЛТИ! - Хуан Карлос Перес тянет соперника за майку в штрафной площади. Леон Педро заработал пенальти для своей команды
48'
Хуан Карлос Перес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес
Офсайд
47'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
46'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Энрич Серхи сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Адриан Гонсалес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Энрич Серхи из команды Эйбар сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
43'
Капа Андер из команды Эйбар сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
42'
Леон Педро из команды Эйбар делает подножку. Хуан Карлос Перес заработал фол.
41'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
41'
Удар от ворот произведет Эйбар
41'
Майкл Сантос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Росалес Роберто выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
40'
Майкл Сантос из команды Малага делает подножку. Рамис Иван заработал фол.
40'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
39'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Малага
37'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
37'
Торрес Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар делает навес
Офсайд
36'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
36'
Адриан Гонсалес из команды Эйбар делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
35'
Льоренте Диего наказан за толчок Арбилья Анайц
33'
Удар от ворот произведет Эйбар
Угловой
33'
Дуда Барбоса из команды Малага подал угловой справа.
32'
Кеко Серхио из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Удар от ворот произведет Малага
30'
Росалес Роберто бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
30'
Майкл Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
30'
Энрич Серхи из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Кеко Серхио из команды Малага делает подножку. Адриан Гонсалес заработал фол.
28'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
27'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает подножку. Кеко Серхио заработал фол.
27'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Эскаланте Гонсало наказан за толчок Форнальс Пабло
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Удар от ворот произведет Малага
25'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
Фол, нарушение
24'
Льоренте Диего наказан за толчок Энрич Серхи
23'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
22'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Офсайд
20'
Майкл Сантос из команды Малага в офсайде
19'
Удар от ворот произведет Малага
19'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
19'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
18'
Торрес Мигель из команды Малага остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Капа Андер из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
17'
Энрич Серхи наказан за толчок Льоренте Диего
17'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
16'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
16'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Энрич Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Дуда Барбоса из команды Малага подал угловой слева.
14'
Капа Андер выбил мяч на угловой.
14'
Хони Родригес из команды Малага делает навес
14'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
14'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Торрес Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
13'
Торрес Мигель выбил мяч на угловой.
13'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
13'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
Удар от ворот произведет Эйбар
10'
Дуда Барбоса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Инуи Такаси из команды Эйбар. Это Кеко Серхио заработал фол.
Фол, нарушение
9'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает подножку. Дуда Барбоса заработал фол.
7'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
7'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
7'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
Фол, нарушение
6'
Майкл Сантос из команды Малага делает подножку. Лежён Флорьян заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
5'
Удар от ворот произведет Малага
5'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает навес
5'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Дуда Барбоса наказан за толчок Адриан Гонсалес
2'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эйбар 3:0 Малага
Эйбар
67.2% (135)
Ничья:
19.9% (40)
Малага
12.9% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Эйбар:
36.3% (73)
Эйбар:
23.9% (48)
Ничья:
17.4% (35)
Малага:
9% (18)
Эйбар:
6% (12)
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