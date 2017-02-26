Стадион: Эль Молиньон Зрители: 24616
1:1
Конец матча
1:0
49' ПенальтиГомес Мойсес II
55' Желтая карточкаФонтас Андреу
57' Желтая карточкаМарсело Диас
58' Желтая карточкаАморебьета Фернандо
74' Красная карточкаМере Хорхе
1:1
75' ГолАспас Яго
90' Желтая карточкаРонкалья Факундо
90' Желтая карточкаБове Клаудио
90' Желтая карточкаКуэльяр Иван
Второй тайм
94'
Куэльяр Иван получает желтую карточку за неспортивное поведение
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
93'
Бове Клаудио получает желтую карточку за грубое нарушение
93'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
92'
Бове Клаудио из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Куэльяр Иван.
92'
Вратарь парирует удар, который нанес Бове Клаудио, и мяч снова в игре
91'
Ронкалья Факундо получает желтую карточку.
91'
Ронкалья Факундо наказан за толчок Аморебьета Фернандо
91'
Марсело Диас из команды Сельта подал угловой слева.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Бонгонда Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Аспас Яго на финте ушёл от оппонента.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Радоя Неманья из команды Сельта делает подножку. Гомес Мойсес II заработал фол.
89'
88'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон в офсайде
86'
86'
Тактическая замена. Траоре Ласина уходит с поля и его заменяет Чоп Дуйе
85'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта делает подножку. Траоре Ласина заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
84'
83'
Марсело Диас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
82'
81'
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Тактическая замена. Кармона Карлос II уходит с поля и его заменяет Лильо Кастельяно
79'
Тактическая замена. Росси Джузеппе уходит с поля и его заменяет Бове Клаудио
79'
Эрнандес Пабло II ударом издали сотрясает перекладину
78'
Рубен Бланко вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
78'
Планас Карлес из команды Сельта в офсайде
77'
77'
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Аспас Яго отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
74'
УДАЛЕНИЕ! Боюсь, что это уже нервы. Мере Хорхе совершил намеренный фол, после чего арбитр удалил его с поля.
74'
Мере Хорхе из команды Спортинг Хихон делает подножку. Марсело Диас заработал фол.
73'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон в офсайде
72'
72'
Тактическая замена. Бурги Хорхе уходит с поля и его заменяет Торрес Хави
72'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Марсело Диас из команды Сельта подал угловой справа.
71'
Аморебьета Фернандо выбил мяч на угловой.
71'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Тактическая замена. Фонтас Андреу уходит с поля и его заменяет Эрнандес Пабло II
69'
68'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
67'
67'
67'
Гомес Серхи выбил мяч на угловой.
66'
ШТАНГА! – Траоре Ласина ударом головой попадает в штангу
66'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон делает отличный навес.
65'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон делает неудачный навес.
64'
64'
Радоя Неманья бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
63'
Марсело Диас из команды Сельта подал угловой слева.
63'
Мере Хорхе из команды Спортинг Хихон отвел угрозу отличным подкатом
63'
Бонгонда Тео из команды Сельта делает навес
62'
Траоре Ласина нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес прямо в штрафную.
61'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Ронкалья Факундо наказан за толчок Бурги Хорхе
60'
Бурги Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Тактическая замена. Хосабед Санчес уходит с поля и его заменяет Аспас Яго
59'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Марсело Диас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Аморебьета Фернандо получает желтую карточку.
58'
Аморебьета Фернандо совершает грубый фол. Сенье Хосеп был жертвой
58'
Аморебьета Фернандо наказан за толчок Ронкалья Факундо
58'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон делает навес
57'
Марсело Диас получает желтую карточку.
57'
Марсело Диас наказан за толчок Бурги Хорхе
56'
Хосабед Санчес из команды Сельта. Это Мере Хорхе заработал фол.
55'
Канелья Роберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Фонтас Андреу получает желтую карточку.
55'
Фонтас Андреу из команды Сельта делает подножку. Дуглас Перейра заработал фол.
54'
Планас Карлес нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
54'
53'
Бурги Хорхе бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
53'
53'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает навес
53'
53'
Бурги Хорхе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
52'
Игроки ФК "Спортинг Хихон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Бонгонда Тео из команды Сельта подал угловой слева.
52'
Радоя Неманья бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
52'
51'
51'
Росси Джузеппе коснулся мяча рукой.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Г О О О О О Л - Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон забивает пенальти
48'
ПЕНАЛЬТИ! – Планас Карлес серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Кармона Карлос II заработал пенальти для своей команды
48'
Кармона Карлос II на финте ушёл от оппонента.
48'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
48'
Бурги Хорхе на финте ушёл от оппонента.
47'
Гомес Мойсес II совершает грубый фол. Марсело Диас был жертвой
46'
Ронкалья Факундо из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Бурги Хорхе.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 24616 болельщиков
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон делает неудачный навес.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Гомес Мойсес II нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
45'
45'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
45'
Гомес Серхи из команды Сельта отвел угрозу отличным подкатом
44'
44'
Сенье Хосеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Дуглас Перейра совершает грубый фол. Планас Карлес был жертвой
43'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Марсело Диас заработал фол.
42'
Росси Джузеппе из команды Сельта в офсайде
42'
41'
Ронкалья Факундо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Ронкалья Факундо из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
41'
41'
Весга Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Планас Карлес из команды Сельта. Это Кармона Карлос II заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
38'
37'
Дуглас Перейра исполняет штрафной удар, но его блокируют
36'
Фонтас Андреу из команды Сельта делает подножку. Бурги Хорхе заработал фол.
36'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бонгонда Тео и мяч снова в игре
35'
Бонгонда Тео из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
35'
35'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает навес
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
33'
Сенье Хосеп наказан за толчок Дуглас Перейра
33'
33'
Марсело Диас возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Марсело Диас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
31'
Марсело Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон в офсайде
31'
После дальнего удара, который нанес Ронкалья Факундо мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Весга Микель наказан за толчок Хосабед Санчес
29'
Росси Джузеппе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Планас Карлес из команды Сельта делает пас партнеру.
28'
Траоре Ласина коснулся мяча рукой.
27'
Росси Джузеппе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
26'
26'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон делает навес
26'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон разыграл угловой с левого угла.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Бурги Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников.
25'
25'
Гомес Мойсес II пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
24'
24'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон делает навес
24'
24'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
24'
Фонтас Андреу выбил мяч на угловой.
23'
22'
Ронкалья Факундо блокирует соперника. Бурги Хорхе заработал своей команде штрафной.
21'
Сенье Хосеп из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
21'
Сенье Хосеп из команды Сельта делает неудачный навес.
20'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон делает подножку. Фонтас Андреу заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
19'
Дуглас Перейра бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Дуглас Перейра на финте ушёл от оппонента.
18'
Сенье Хосеп совершает грубый фол. Альварес Серхио был жертвой
18'
18'
Траоре Ласина имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
18'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон делает отличный навес.
17'
Радоя Неманья из команды Сельта делает подножку. Весга Микель заработал фол.
17'
17'
16'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
16'
Гомес Мойсес II нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает пас партнеру.
15'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
13'
Ронкалья Факундо из команды Сельта в офсайде
12'
Ронкалья Факундо нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Ронкалья Факундо на финте ушёл от оппонента.
10'
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Бурги Хорхе, и мяч снова в игре
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
Траоре Ласина попал в створ, но вратарь справился с ударом.
9'
Траоре Ласина на финте ушёл от оппонента.
8'
Росси Джузеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Бурги Хорхе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
6'
6'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
5'
Бонгонда Тео из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
5'
Вратарь парирует удар, который нанес Траоре Ласина, и мяч снова в игре
4'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
4'
4'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон делает навес
4'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
3'
3'
Марсело Диас из команды Сельта подал угловой справа.
3'
Канелья Роберто выбил мяч на угловой.
2'
1'
1'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Molinon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Спортинг Хихон 1:1 Сельта
Спортинг Хихон
14.6% (30)
Ничья:
38% (78)
Сельта
47.3% (97)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.6% (71)
1:2 Сельта:
31.7% (65)
0:1 Сельта:
9.8% (20)
2:1 Спортинг Хихон:
8.8% (18)
0:2 Сельта:
3.4% (7)
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