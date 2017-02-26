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Стадион: Зрители: 24616
Спортинг Хихон
1:1
Конец матча
Сельта
0'
1:0
49' Пенальти
Гомес Мойсес II
55' Желтая карточка
Фонтас Андреу
57' Желтая карточка
Марсело Диас
58' Желтая карточка
Аморебьета Фернандо
74' Красная карточка
Мере Хорхе
1:1
75' Гол
Аспас Яго
90' Желтая карточка
Ронкалья Факундо
90' Желтая карточка
Бове Клаудио
90' Желтая карточка
Куэльяр Иван
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
94'
Куэльяр Иван получает желтую карточку за неспортивное поведение
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
93'
Бове Клаудио получает желтую карточку за грубое нарушение
93'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
92'
Бове Клаудио из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Куэльяр Иван.

92'
Вратарь парирует удар, который нанес Бове Клаудио, и мяч снова в игре
92'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
Желтая карточка
91'
Ронкалья Факундо получает желтую карточку.
Угловой
91'
Марсело Диас из команды Сельта подал угловой слева.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Бонгонда Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Аспас Яго из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Аспас Яго на финте ушёл от оппонента.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
89'
Радоя Неманья из команды Сельта делает подножку. Гомес Мойсес II заработал фол.
89'
Планас Карлес из команды Сельта делает навес
Офсайд
88'
Лильо Кастельяно из команды Спортинг Хихон в офсайде
86'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Траоре Ласина уходит с поля и его заменяет Чоп Дуйе
Фол, нарушение
85'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта делает подножку. Траоре Ласина заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
84'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
83'
Марсело Диас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
82'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Планас Карлес из команды Сельта делает навес
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Тактическая замена. Кармона Карлос II уходит с поля и его заменяет Лильо Кастельяно
79'
Тактическая замена. Росси Джузеппе уходит с поля и его заменяет Бове Клаудио
79'
Эрнандес Пабло II ударом издали сотрясает перекладину
79'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
78'
Рубен Бланко вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
Офсайд
78'
Планас Карлес из команды Сельта в офсайде
77'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Планас Карлес из команды Сельта делает навес
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Аспас Яго отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
74'
УДАЛЕНИЕ! Боюсь, что это уже нервы. Мере Хорхе совершил намеренный фол, после чего арбитр удалил его с поля.
Фол, нарушение
74'
Мере Хорхе из команды Спортинг Хихон делает подножку. Марсело Диас заработал фол.
74'
Аспас Яго из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Офсайд
73'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон в офсайде
72'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Бурги Хорхе уходит с поля и его заменяет Торрес Хави
72'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Марсело Диас из команды Сельта подал угловой справа.
71'
Аморебьета Фернандо выбил мяч на угловой.
71'
Планас Карлес из команды Сельта делает навес
70'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Тактическая замена. Фонтас Андреу уходит с поля и его заменяет Эрнандес Пабло II
69'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Гомес Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
67'
Гомес Серхи выбил мяч на угловой.
66'
ШТАНГА! – Траоре Ласина ударом головой попадает в штангу
66'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон делает отличный навес.
65'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон делает неудачный навес.
64'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
64'
Радоя Неманья бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Марсело Диас из команды Сельта подал угловой слева.
63'
Мере Хорхе из команды Спортинг Хихон отвел угрозу отличным подкатом
63'
Бонгонда Тео из команды Сельта делает навес
62'
Траоре Ласина нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес прямо в штрафную.
61'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Ронкалья Факундо наказан за толчок Бурги Хорхе
60'
Бурги Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Тактическая замена. Хосабед Санчес уходит с поля и его заменяет Аспас Яго
59'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Марсело Диас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
58'
Аморебьета Фернандо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Аморебьета Фернандо совершает грубый фол. Сенье Хосеп был жертвой
58'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон делает навес
Желтая карточка
57'
Марсело Диас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
57'
Марсело Диас наказан за толчок Бурги Хорхе
Фол, нарушение
56'
Хосабед Санчес из команды Сельта. Это Мере Хорхе заработал фол.
55'
Канелья Роберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
55'
Фонтас Андреу получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Фонтас Андреу из команды Сельта делает подножку. Дуглас Перейра заработал фол.
54'
Планас Карлес нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Гомес Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
53'
Бурги Хорхе бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
53'
Фонтас Андреу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Альварес Серхио из команды Спортинг Хихон делает навес
53'
Удар от ворот произведет Сельта
53'
Бурги Хорхе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон устремляется вперед с мячом.
52'
Игроки ФК "Спортинг Хихон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
52'
Бонгонда Тео из команды Сельта подал угловой слева.
52'
Радоя Неманья бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
52'
Гомес Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Планас Карлес из команды Сельта делает навес
Фол, нарушение
51'
Росси Джузеппе коснулся мяча рукой.
50'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Описание гола
49'
Г О О О О О Л - Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон забивает пенальти
Фол, нарушение
48'
ПЕНАЛЬТИ! – Планас Карлес серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Кармона Карлос II заработал пенальти для своей команды
48'
Кармона Карлос II на финте ушёл от оппонента.
48'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
48'
Бурги Хорхе на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
47'
Гомес Мойсес II совершает грубый фол. Марсело Диас был жертвой
Фол, нарушение
46'
Ронкалья Факундо из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Бурги Хорхе.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 24616 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон делает неудачный навес.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
46'
Гомес Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон подал угловой слева.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Гомес Мойсес II нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Фонтас Андреу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
45'
Гомес Серхи из команды Сельта отвел угрозу отличным подкатом
44'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сенье Хосеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Дуглас Перейра совершает грубый фол. Планас Карлес был жертвой
Фол, нарушение
43'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон делает подножку. Марсело Диас заработал фол.
Офсайд
42'
Росси Джузеппе из команды Сельта в офсайде
42'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
41'
Ронкалья Факундо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Ронкалья Факундо из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
41'
Удар от ворот произведет Сельта
41'
Весга Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Планас Карлес из команды Сельта. Это Кармона Карлос II заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
38'
Удар от ворот произведет Сельта
37'
Дуглас Перейра исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
36'
Фонтас Андреу из команды Сельта делает подножку. Бурги Хорхе заработал фол.
36'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бонгонда Тео и мяч снова в игре
35'
Бонгонда Тео из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
35'
Гомес Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Канелья Роберто из команды Спортинг Хихон делает навес
35'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
33'
Сенье Хосеп наказан за толчок Дуглас Перейра
33'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
33'
Марсело Диас возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Марсело Диас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
31'
Марсело Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
31'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон в офсайде
31'
После дальнего удара, который нанес Ронкалья Факундо мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
30'
Весга Микель наказан за толчок Хосабед Санчес
29'
Росси Джузеппе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Планас Карлес из команды Сельта делает пас партнеру.
Фол, нарушение
28'
Траоре Ласина коснулся мяча рукой.
27'
Росси Джузеппе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Фонтас Андреу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон делает навес
Угловой
26'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон разыграл угловой с левого угла.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Бурги Хорхе нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон делает передачу за спину защитников.
25'
Удар от ворот произведет Сельта
25'
Гомес Мойсес II пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
24'
Гомес Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон делает навес
24'
Фонтас Андреу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Весга Микель из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
24'
Фонтас Андреу выбил мяч на угловой.
23'
Удар от ворот произведет Спортинг Хихон
Фол, нарушение
22'
Ронкалья Факундо блокирует соперника. Бурги Хорхе заработал своей команде штрафной.
21'
Сенье Хосеп из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
21'
Сенье Хосеп из команды Сельта делает неудачный навес.
Фол, нарушение
20'
Траоре Ласина из команды Спортинг Хихон делает подножку. Фонтас Андреу заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Удар от ворот произведет Сельта
19'
Дуглас Перейра бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Дуглас Перейра на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
18'
Сенье Хосеп совершает грубый фол. Альварес Серхио был жертвой
18'
Фонтас Андреу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Траоре Ласина имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
18'
Аморебьета Фернандо из команды Спортинг Хихон делает отличный навес.
Фол, нарушение
17'
Радоя Неманья из команды Сельта делает подножку. Весга Микель заработал фол.
17'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Фонтас Андреу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Гомес Мойсес II из команды Спортинг Хихон подал угловой справа.
16'
Гомес Мойсес II нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает пас партнеру.
15'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Офсайд
13'
Ронкалья Факундо из команды Сельта в офсайде
12'
Ронкалья Факундо нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Ронкалья Факундо на финте ушёл от оппонента.
10'
Гомес Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Бурги Хорхе, и мяч снова в игре
10'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон устремляется вперед с мячом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
Траоре Ласина попал в створ, но вратарь справился с ударом.
9'
Траоре Ласина на финте ушёл от оппонента.
8'
Росси Джузеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Бурги Хорхе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон устремляется вперед с мячом.
6'
Гомес Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
5'
Бонгонда Тео из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
Гомес Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Вратарь парирует удар, который нанес Траоре Ласина, и мяч снова в игре
4'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес
4'
Фонтас Андреу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Дуглас Перейра из команды Спортинг Хихон делает навес
4'
Бурги Хорхе из команды Спортинг Хихон делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
3'
Аморебьета Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Марсело Диас из команды Сельта подал угловой справа.
3'
Канелья Роберто выбил мяч на угловой.
2'
Игрок клуба "Спортинг Хихон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Гомес Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Кармона Карлос II из команды Спортинг Хихон делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Molinon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Спортинг Хихон 1:1 Сельта
Спортинг Хихон
14.6% (30)
Ничья:
38% (78)
Сельта
47.3% (97)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.6% (71)
Сельта:
31.7% (65)
Сельта:
9.8% (20)
Спортинг Хихон:
8.8% (18)
Сельта:
3.4% (7)
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