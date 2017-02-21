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Стадион:
Бетис
 
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Севилья
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 8 часов 50 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бетис - Севилья, который состоится 25.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Бетис - Севилья
Бетис
6.4% (7)
Ничья:
21.1% (23)
Севилья
72.5% (79)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
41.3% (45)
Ничья:
18.3% (20)
Севилья:
12.8% (14)
Севилья:
8.3% (9)
Севилья:
4.6% (5)
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