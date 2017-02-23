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Стадион: Эстадио де ла Керамика
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Вильярреал (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 19.02.2017 Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал П
- 12.02.2017 Вильярреал 1:1 Малага П
- 05.02.2017 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 28.01.2017 Вильярреал 2:0 Гранада П
- 21.01.2017 Вильярреал 0:2 Валенсия П
- 14.01.2017 Депортиво 0:0 Вильярреал П
- 08.01.2017 Вильярреал 1:1 Барселона П
- 17.12.2016 Спортинг Хихон 1:3 Вильярреал П
- 12.12.2016 Вильярреал 3:0 Атлетико М П
- 08.12.2016 Вильярреал 2:1 Стяуа ЛЕ
- 03.12.2016 Леганес 0:0 Вильярреал П
- 27.11.2016 Вильярреал 0:2 Алавес П
- 24.11.2016 Цюрих 1:1 Вильярреал ЛЕ
- 20.11.2016 Атлетик Б 1:0 Вильярреал П
- 06.11.2016 Вильярреал 2:0 Бетис П
- 03.11.2016 Вильярреал 1:2 Османлыспор ЛЕ
- 30.10.2016 Эйбар 2:1 Вильярреал П
- 23.10.2016 Вильярреал 2:1 Лас-Пальмас П
- 20.10.2016 Османлыспор 2:2 Вильярреал ЛЕ
- 16.10.2016 Вильярреал 5:0 Сельта П
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 22.02.2017 Валенсия 2:1 Реал Мадрид П
- 18.02.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол П
- 11.02.2017 Осасуна 1:3 Реал Мадрид П
- 29.01.2017 Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад П
- 21.01.2017 Реал Мадрид 2:1 Малага П
- 15.01.2017 Севилья 2:1 Реал Мадрид П
- 07.01.2017 Реал Мадрид 5:0 Гранада П
- 18.12.2016 Реал Мадрид 4:2 Касима Антлерс КЧМ
- 15.12.2016 Клуб Америка 0:2 Реал Мадрид КЧМ
- 10.12.2016 Реал Мадрид 3:2 Депортиво П
- 07.12.2016 Реал Мадрид 2:2 Боруссия Д ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 26.11.2016 Реал Мадрид 2:1 Спортинг Хихон П
- 22.11.2016 Спортинг Л 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 19.11.2016 Атлетико М 0:3 Реал Мадрид П
- 06.11.2016 Реал Мадрид 3:0 Леганес П
- 02.11.2016 Легия 3:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.10.2016 Алавес 1:4 Реал Мадрид П
- 23.10.2016 Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б П
- 18.10.2016 Реал Мадрид 5:1 Легия ЛЧ
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
- 21.09.2016 Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера
- 20.04.2016 Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера
- 13.12.2015 Вильярреал 1:0 Реал Мадрид Примера
- 01.03.2015 Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера
- 27.09.2014 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера
- 08.02.2014 Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера
- 15.09.2013 Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера
- 22.03.2012 Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Примера
- 27.10.2011 Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера
- 15.05.2011 Вильярреал 1:3 Реал Мадрид Примера
- 09.01.2011 Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера
- 21.02.2010 Реал Мадрид 6:2 Вильярреал Примера
- 23.09.2009 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера
- 17.05.2009 Вильярреал 3:2 Реал Мадрид Примера
- 04.01.2009 Реал Мадрид 1:0 Вильярреал Примера
- 27.01.2008 Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|16
|4
|2
|57 - 20
|52
|2.
|Барселона
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|63 - 19
|51
|3.
|Севилья
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|46 - 28
|49
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|43 - 19
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|13
|2
|8
|36 - 32
|41
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|30 - 15
|39
|7.
|Эйбар
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|36 - 31
|35
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|28 - 28
|35
|9.
|Сельта
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|36 - 36
|33
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|30 - 31
|32
|11.
|Алавес
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|22 - 28
|30
|12.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|32 - 35
|28
|13.
|Валенсия
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|33 - 41
|26
|14.
|Малага
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|31 - 37
|26
|15.
|Бетис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|22 - 35
|24
|16.
|Депортиво
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|26 - 35
|19
|17.
|Леганес
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|16 - 39
|18
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|25 - 47
|16
|19.
|Гранада
|Заявка
|23
|3
|7
|13
|21 - 49
|16
|20.
|Осасуна
|Заявка
|23
|1
|7
|15
|24 - 52
|10
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 15 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вильярреал - Реал Мадрид, который состоится 26.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вильярреал - Реал Мадрид, который состоится 26.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Вильярреал - Реал Мадрид
Вильярреал
9.2% (11)
Ничья:
6.7% (8)
Реал Мадрид
84% (100)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Мадрид:
40.3% (48)
1:3 Реал Мадрид:
16.8% (20)
0:2 Реал Мадрид:
9.2% (11)
0:1 Реал Мадрид:
7.6% (9)
2:1 Вильярреал:
5% (6)
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