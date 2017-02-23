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Стадион:
Вильярреал
 
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Реал Мадрид
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вильярреал - Реал Мадрид, который состоится 26.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Вильярреал - Реал Мадрид
Вильярреал
9.2% (11)
Ничья:
6.7% (8)
Реал Мадрид
84% (100)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
40.3% (48)
Реал Мадрид:
16.8% (20)
Реал Мадрид:
9.2% (11)
Реал Мадрид:
7.6% (9)
Вильярреал:
5% (6)
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