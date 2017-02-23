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Стадион:
Атлетико М
 
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Барселона
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 9 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Барселона, который состоится 26.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Барселона
Атлетико М
30% (36)
Ничья:
35% (42)
Барселона
35% (42)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.2% (35)
Барселона:
20.8% (25)
Атлетико М:
15% (18)
Атлетико М:
7.5% (9)
Барселона:
5% (6)
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