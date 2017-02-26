Стадион: Сан-Мамес Зрители: 37430
1:0
11' ГолСусаета Маркель
1:1
14' ГолКарсела-Гонсалес Мехди
2:1
33' ГолЛекуе Иньиго
59' Желтая карточкаМубарак Вакасо
61' Желтая карточкаРамос Адриан
3:1
69' ГолСан-Хосе Микель
69' Желтая карточкаСильва Гастон
69' Желтая карточкаОчоа Гильермо
80' Желтая карточкаСампер Серхи
88' Желтая карточкаУильямс Иньяки
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
94'
Ингасон Сверрир отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
Перейра Андреас из команды Гранада подал угловой слева.
93'
Йерай Альварес выбил мяч на угловой.
93'
93'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б делает подножку. Рамос Адриан заработал фол.
92'
Перейра Андреас из команды Гранада отвел угрозу отличным подкатом
92'
Сабин Мерино из команды Атлетик Б устремляется вперед с мячом.
92'
92'
Перейра Андреас из команды Гранада делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Ираисос Горка вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Сильва Гастон из команды Гранада делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает подножку. Сампер Серхи заработал фол.
89'
88'
88'
Уильямс Иньяки получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
86'
Понсе Эсекиэль из команды Гранада делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
86'
Рико Микель из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Сабин Мерино
84'
Понсе Эсекиэль из команды Гранада делает подножку. Сан-Хосе Микель заработал фол.
83'
83'
Рико Микель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников.
82'
81'
Тактическая замена. Карсела-Гонсалес Мехди уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
80'
Сампер Серхи сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
80'
Сампер Серхи из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Лекуе Иньиго.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Тактическая замена. Муньяин Икер уходит с поля и его заменяет Рико Микель
79'
Боведа Энеко из команды Атлетик Б отвел угрозу отличным подкатом
78'
Рамос Адриан из команды Гранада делает пас партнеру.
78'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает подножку. Карсела-Гонсалес Мехди заработал фол.
78'
77'
76'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада. Это Баленсиага Микель заработал фол.
76'
76'
После штрафного удара,который нанес Перейра Андреас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
75'
Йерай Альварес наказан за толчок Рамос Адриан
75'
Рамос Адриан на финте ушёл от оппонента.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
73'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
73'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников.
73'
71'
Тактическая замена. Мубарак Вакасо уходит с поля и его заменяет Сампер Серхи
71'
Беньят Эчебария бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
71'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает подножку. Баленсиага Микель заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Сусаета Маркель не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
70'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников.
69'
Очоа Гильермо получает желтую карточку за споры
69'
Сильва Гастон получает желтую карточку за споры
69'
Баленсиага Микель сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сан-Хосе Микель!
69'
Очоа Гильермо неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
69'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б делает навес
69'
Сильва Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает подножку. Сусаета Маркель заработал фол.
68'
67'
Тактическая замена. Уче Агбо уходит с поля и его заменяет Бога Джереми
66'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников.
66'
65'
Йерай Альварес наказан за толчок Перейра Андреас
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Хонгла Мартин из команды Гранада остановил атаку, перехватив мяч.
64'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
63'
Муньяин Икер не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
63'
Муньяин Икер на финте ушёл от оппонента.
63'
Вратарь парирует удар, который нанес Уильямс Иньяки, и мяч снова в игре
63'
Уильямс Иньяки оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
63'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает отличный пас
61'
Рамос Адриан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
61'
Рамос Адриан из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Этчейта Хавьер.
61'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада в офсайде
59'
Сильва Гастон из команды Гранада делает передачу за спину защитников.
59'
Игроки ФК "Гранада" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Мубарак Вакасо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
59'
Мубарак Вакасо совершает грубый фол. Муньяин Икер был жертвой
58'
57'
57'
Боведа Энеко из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
56'
56'
Этчейта Хавьер нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
54'
Перейра Андреас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
54'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает подножку. Перейра Андреас заработал фол.
52'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б в офсайде
51'
Уче Агбо пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
51'
Хонгла Мартин из команды Гранада делает подножку. Уильямс Иньяки заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Боведа Энеко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает навес
50'
Игрок из команды Гранада делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада подал угловой слева.
49'
Карсела-Гонсалес Мехди бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
49'
49'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает подножку. Мубарак Вакасо заработал фол.
48'
48'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
48'
Ингасон Сверрир наказан за толчок Уильямс Иньяки
47'
Лекуе Иньиго из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 37430 болельщиков
46'
Тактическая замена. Саборит Энрик уходит с поля и его заменяет Этчейта Хавьер
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Мубарак Вакасо из команды Гранада. Это Сусаета Маркель заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Муньяин Икер наказан за толчок Мубарак Вакасо
44'
43'
Мубарак Вакасо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
42'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б опасно играет. Чуть не пострадал Эктор Эрнандес.
42'
Сусаета Маркель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Перейра Андреас из команды Гранада подал угловой слева.
42'
Рамос Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Перейра Андреас из команды Гранада делает навес прямо в штрафную.
42'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада делает передачу за спину защитников.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Ираисос Горка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Гранада делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Рамос Адриан из команды Гранада в офсайде
33'
Сусаета Маркель сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Лекуе Иньиго отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
32'
Очоа Гильермо играет рукой за пределами штрафной площади и судья назначает штрафной удар
32'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
29'
Йерай Альварес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
29'
Ингасон Сверрир из команды Гранада делает подножку. Муньяин Икер заработал фол.
28'
Эктор Эрнандес из команды Гранада. Это Йерай Альварес заработал фол.
28'
Сильва Гастон из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б. Это Фулкье Димитри заработал фол.
23'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б. Это Уче Агбо заработал фол.
22'
22'
22'
Лекуе Иньиго бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Йерай Альварес имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
21'
20'
Хонгла Мартин наказан за толчок Муньяин Икер
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
20'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
19'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников.
19'
19'
Мубарак Вакасо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает подножку. Рамос Адриан заработал фол.
17'
Сусаета Маркель наказан за толчок Сильва Гастон
17'
Рамос Адриан из команды Гранада в офсайде
17'
Перейра Андреас из команды Гранада делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Эктор Эрнандес сделал результативную передачу.
14'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Карсела-Гонсалес Мехди записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
14'
Эктор Эрнандес из команды Гранада делает отличный навес.
14'
Игроки ФК "Гранада" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает подножку. Эктор Эрнандес заработал фол.
13'
13'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
12'
11'
Беньят Эчебария сделал результативную передачу.
11'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б добил мяч в ворота.
11'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
11'
Хонгла Мартин ошибается в защите.
11'
10'
Саборит Энрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б устремляется вперед с мячом.
9'
9'
Сусаета Маркель наказан за толчок Эктор Эрнандес
8'
7'
7'
7'
Боведа Энеко из команды Атлетик Б наносит неточный удар с лета
7'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Саборит Энрик из команды Атлетик Б делает навес
6'
Саборит Энрик из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
5'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Сусаета Маркель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фулкье Димитри из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Уче Агбо наказан за толчок Лекуе Иньиго
3'
Сильва Гастон из команды Гранада остановил атаку, перехватив мяч.
3'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 3:1 Гранада
Атлетик Б
95.6% (196)
Ничья:
3.4% (7)
Гранада
1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетик Б:
38% (78)
2:1 Атлетик Б:
29.8% (61)
1:0 Атлетик Б:
17.6% (36)
3:1 Атлетик Б:
4.4% (9)
3:0 Атлетик Б:
2.4% (5)
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