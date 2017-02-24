Стадион: Гран Канария Зрители: 19085
0:1
Конец матча
11' Желтая карточкаБигас Педро
30' Желтая карточкаАйтами Артилес
32' Желтая карточкаПрието Хаби
69' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
0:1
74' ГолПрието Хаби
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
93'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Рульи Херонимо.
92'
92'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад нарушает. Виера Хонатан пострадал, однако рефери не останавливает игру.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Баутиста Хон имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
89'
Кевин-Принс Боатенг сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
89'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
89'
88'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает подножку. Тана Домингес заработал фол.
88'
Тактическая замена. Вела Карлос уходит с поля и его заменяет Баутиста Хон
88'
Тана Домингес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
87'
87'
87'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
87'
Навас Рауль выбил мяч на угловой.
86'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас играет в стеночку. Кевин-Принс Боатенг был стеночкой.
86'
Сурутуса Давид коснулся мяча рукой.
85'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
84'
84'
83'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас в офсайде
82'
Ильяраменди Асьер наказан за толчок Виера Хонатан
82'
Тана Домингес блокирует соперника. Сурутуса Давид заработал своей команде штрафной.
80'
80'
Тактическая замена. Лопеш Элдер уходит с поля и его заменяет Матео Гарсия
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад в офсайде
78'
Тактическая замена. Висенте Гомес уходит с поля и его заменяет Халилович Ален
78'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
77'
77'
Висенте Гомес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Каналес Серхио наказан за толчок Лопеш Элдер
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
ГОООООЛ - Прието Хаби из команды Реал Сосьедад забивает из-за штрафной площади
74'
Варас Хави ошибается в защите.
73'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
73'
Вратарь парирует удар, который нанес Кевин-Принс Боатенг, и мяч снова в игре
73'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
72'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает подножку. Роке Меса заработал фол.
72'
72'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
71'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Тактическая замена. Хуанми Мигель уходит с поля и его заменяет Каналес Серхио
69'
Ильяраменди Асьер получает желтую карточку.
69'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад. Это Виера Хонатан заработал фол.
69'
69'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес
69'
Хесе Родригес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
69'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
67'
67'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
67'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
66'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Варас Хави вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
64'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас в офсайде
63'
62'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
62'
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 19085 болельщиков
61'
60'
Лопеш Элдер возвращается на поле, всё в порядке.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Лопеш Элдер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
59'
Лопеш Элдер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Лопеш Элдер из команды Лас-Пальмас делает подножку. Арсальюс Альваро заработал фол.
58'
Сурутуса Давид блокирует соперника. Бигас Педро заработал своей команде штрафной.
56'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас. Это Ильяраменди Асьер заработал фол.
55'
Сурутуса Давид нарушает правила. Висенте Гомес пострадал
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Хесе Родригес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
Юри Берчиче нарушает правила. Висенте Гомес пострадал
54'
52'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
52'
Роке Меса нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
52'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес
51'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает подножку. Виера Хонатан заработал фол.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Прието Хаби наказан за толчок Роке Меса
49'
48'
Тана Домингес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
48'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
47'
47'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас наносит неточный удар с лета
47'
Лопеш Элдер из команды Лас-Пальмас делает навес
46'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Кевин-Принс Боатенг.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Виера Хонатан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Навас Рауль атакует сзади соперника. Кевин-Принс Боатенг пострадал.
44'
44'
Кевин-Принс Боатенг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Вратарь парирует удар, который нанес Хесе Родригес, и мяч снова в игре
43'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
43'
Арсальюс Альваро нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
41'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
41'
Виера Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
41'
Кевин-Принс Боатенг нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Висенте Гомес наказан за толчок Вела Карлос
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Хуанми Мигель наказан за толчок Тана Домингес
38'
Вела Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад. Это Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
37'
36'
Симон Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас. Это Сурутуса Давид заработал фол.
34'
34'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает навес
34'
Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
33'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Виера Хонатан исполняет штрафной удар, но его блокируют
32'
Прието Хаби получает желтую карточку.
32'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает подножку. Виера Хонатан заработал фол.
30'
Айтами Артилес получает желтую карточку.
30'
Айтами Артилес из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Прието Хаби.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
30'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает навес
30'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
29'
28'
Лопеш Элдер нарушает правила. Арсальюс Альваро пострадал
27'
27'
Оярсабаль Микель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
26'
25'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
24'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает навес
24'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
24'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
23'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
22'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
21'
Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
19'
19'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес
18'
18'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
18'
Хуанми Мигель бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
17'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
16'
Иньиго Мартинес наказан за толчок Кевин-Принс Боатенг
16'
15'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
14'
Лопеш Элдер из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
13'
13'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад наносит неточный удар с лета
12'
11'
Бигас Педро получает желтую карточку.
11'
Бигас Педро совершает грубый фол. Вела Карлос был жертвой
11'
Хуанми Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
10'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Симон Давид наказан за толчок Оярсабаль Микель
9'
Варас Хави вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает навес
8'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
7'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Лопеш Элдер.
7'
6'
Кевин-Принс Боатенг наказан за толчок Ильяраменди Асьер
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
4'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
4'
4'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:1 Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
16.4% (36)
Ничья:
45% (99)
Реал Сосьедад
38.6% (85)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.6% (85)
1:2 Реал Сосьедад:
25.5% (56)
2:1 Лас-Пальмас:
9.5% (21)
0:1 Реал Сосьедад:
5% (11)
1:0 Лас-Пальмас:
4.1% (9)
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