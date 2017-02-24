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Стадион: Зрители: 19085
Лас-Пальмас
0:1
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
11' Желтая карточка
Бигас Педро
30' Желтая карточка
Айтами Артилес
32' Желтая карточка
Прието Хаби
69' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
0:1
74' Гол
Прието Хаби
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
93'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Рульи Херонимо.
92'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад нарушает. Виера Хонатан пострадал, однако рефери не останавливает игру.

91'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Баутиста Хон имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
89'
Кевин-Принс Боатенг сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
89'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
89'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас делает навес
Фол, нарушение
88'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает подножку. Тана Домингес заработал фол.
88'
Тактическая замена. Вела Карлос уходит с поля и его заменяет Баутиста Хон
88'
Тана Домингес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
87'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
87'
Навас Рауль выбил мяч на угловой.
86'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас играет в стеночку. Кевин-Принс Боатенг был стеночкой.
Фол, нарушение
86'
Сурутуса Давид коснулся мяча рукой.
85'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
84'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас делает навес
Офсайд
83'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас в офсайде
Фол, нарушение
82'
Ильяраменди Асьер наказан за толчок Виера Хонатан
Фол, нарушение
82'
Тана Домингес блокирует соперника. Сурутуса Давид заработал своей команде штрафной.
80'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Лопеш Элдер уходит с поля и его заменяет Матео Гарсия
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
79'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад в офсайде
78'
Тактическая замена. Висенте Гомес уходит с поля и его заменяет Халилович Ален
78'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
77'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
77'
Висенте Гомес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
76'
Каналес Серхио наказан за толчок Лопеш Элдер
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Описание гола
74'
ГОООООЛ - Прието Хаби из команды Реал Сосьедад забивает из-за штрафной площади
74'
Варас Хави ошибается в защите.
73'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
73'
Вратарь парирует удар, который нанес Кевин-Принс Боатенг, и мяч снова в игре
73'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
72'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает подножку. Роке Меса заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
72'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
Офсайд
71'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Тактическая замена. Хуанми Мигель уходит с поля и его заменяет Каналес Серхио
Желтая карточка
69'
Ильяраменди Асьер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад. Это Виера Хонатан заработал фол.
69'
Айтами Артилес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес
69'
Хесе Родригес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
69'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
67'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
67'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников.
66'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Варас Хави вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
Офсайд
64'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас в офсайде
63'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
62'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
62'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 19085 болельщиков
61'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
Травма, повреждение
60'
Лопеш Элдер возвращается на поле, всё в порядке.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Лопеш Элдер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
59'
Лопеш Элдер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
59'
Лопеш Элдер из команды Лас-Пальмас делает подножку. Арсальюс Альваро заработал фол.
Фол, нарушение
58'
Сурутуса Давид блокирует соперника. Бигас Педро заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
56'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас. Это Ильяраменди Асьер заработал фол.
Фол, нарушение
55'
Сурутуса Давид нарушает правила. Висенте Гомес пострадал
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Хесе Родригес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
54'
Юри Берчиче нарушает правила. Висенте Гомес пострадал
54'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
52'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
52'
Роке Меса нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
52'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес
Фол, нарушение
51'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает подножку. Виера Хонатан заработал фол.
51'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
49'
Прието Хаби наказан за толчок Роке Меса
49'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
48'
Тана Домингес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
48'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
47'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
47'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас наносит неточный удар с лета
47'
Лопеш Элдер из команды Лас-Пальмас делает навес
Фол, нарушение
46'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Кевин-Принс Боатенг.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Виера Хонатан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
46'
Навас Рауль атакует сзади соперника. Кевин-Принс Боатенг пострадал.
44'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
44'
Кевин-Принс Боатенг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Вратарь парирует удар, который нанес Хесе Родригес, и мяч снова в игре
43'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
43'
Арсальюс Альваро нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
42'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
Угловой
41'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
41'
Виера Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
41'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
41'
Кевин-Принс Боатенг нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
40'
Висенте Гомес наказан за толчок Вела Карлос
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
39'
Хуанми Мигель наказан за толчок Тана Домингес
38'
Вела Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
38'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад. Это Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
36'
Симон Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
34'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас. Это Сурутуса Давид заработал фол.
34'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает навес
34'
Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
33'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Виера Хонатан исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
32'
Прието Хаби получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает подножку. Виера Хонатан заработал фол.
Желтая карточка
30'
Айтами Артилес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
30'
Айтами Артилес из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Прието Хаби.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает навес
30'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
29'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Лопеш Элдер нарушает правила. Арсальюс Альваро пострадал
27'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
27'
Оярсабаль Микель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
26'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
25'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает навес
Угловой
24'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
24'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Офсайд
23'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
Фол, нарушение
22'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
21'
Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
19'
Айтами Артилес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес
18'
Айтами Артилес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
18'
Хуанми Мигель бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
17'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
16'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
15'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
14'
Лопеш Элдер из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
13'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
13'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад наносит неточный удар с лета
12'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
11'
Бигас Педро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
11'
Бигас Педро совершает грубый фол. Вела Карлос был жертвой
11'
Хуанми Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
10'
Симон Давид наказан за толчок Оярсабаль Микель
9'
Варас Хави вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает навес
8'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
7'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Лопеш Элдер.
7'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
4'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
4'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
2'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:1 Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
16.4% (36)
Ничья:
45% (99)
Реал Сосьедад
38.6% (85)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.6% (85)
Реал Сосьедад:
25.5% (56)
Лас-Пальмас:
9.5% (21)
Реал Сосьедад:
5% (11)
Лас-Пальмас:
4.1% (9)
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