Второй тайм

94' Судья свистит, и матч окончен

93' Мелендо Оскар бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.

91' Удар от ворот произведет Осасуна

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

90' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.

89' Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.

87' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.

83' Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.

82' Лоэ Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Удар от ворот произведет Эспаньол

81' Мерида Фран бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.

77' Удар от ворот произведет Осасуна

77' Дуарте Оскар бьет из пределов штрафной и упускает момент!

77' Беренгер Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Рейес Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.

75' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Пьятти Пабло бьет и мяч от рикошета проходит мимо

72' Удар от ворот произведет Осасуна

72' Наварро Марк бьет из пределов штрафной и упускает момент!

71' Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.

69' Игрок клуба " Эспаньол " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

69' Удар от ворот произведет Эспаньол

68' Беренгер Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Давид Лопес бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.

65' Беренгер Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Пьятти Пабло бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

60' Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.

60' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

60' Никола Вуядинович получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.

58' Сегодняшная посещаемость составляет 19331 болельщиков

58' Никола Вуядинович на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Игрок клуба " Осасуна " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.

53' Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.

51' Никола Вуядинович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.

50' Игрок клуба " Осасуна " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

49' Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.

48' Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.

46' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота