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Стадион: Зрители: 19331
Эспаньол
3:0
Конец матча
Осасуна
0'
1:0
17' Гол
Кайседо Фелипе
24' Желтая карточка
Ривьер Эммануэль
24' Желтая карточка
Давид Лопес
25' Желтая карточка
Гарсия Давид III
27' Красная карточка
Ойер Санхурхо
1:0
29' Не забитый пенальти
Кайседо Фелипе
2:0
46' Гол
Хурадо Хосе Мануэль
71' Желтая карточка
Беренгер Алекс
76' Желтая карточка
Мерида Фран
3:0
90' Гол
Морено Херард
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
Угловой
93'
Рейес Хосе из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
93'
Мелендо Оскар бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
93'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
Описание гола
92'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Морено Херард из команды команды Эспаньол.
91'
Удар от ворот произведет Осасуна

91'
Наварро Марк из команды Эспаньол делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Рейес Хосе из команды Эспаньол подал угловой слева.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
89'
Беренгер Алекс выбил мяч на угловой.
89'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников.
89'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
89'
Рейес Хосе из команды Эспаньол подал угловой слева.
89'
Тактическая замена. Кайседо Фелипе уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
88'
Гарсия Давид III выбил мяч на угловой.
87'
Рейес Хосе из команды Эспаньол делает навес
87'
Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
85'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает неудачный навес.
85'
Мерида Фран нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
85'
Мерида Фран из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
82'
Лоэ Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Рейес Хосе из команды Эспаньол подал угловой слева.
82'
Сиригу Сальваторе выбил мяч на угловой.
82'
Рейес Хосе из команды Эспаньол делает навес
81'
Удар от ворот произведет Эспаньол
81'
Мерида Фран бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
80'
Пьятти Пабло атакует сзади соперника. Чаушич Горан пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
77'
Удар от ворот произведет Осасуна
77'
Дуарте Оскар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Беренгер Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Рейес Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
77'
Мерида Фран получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Мерида Фран атакует сзади соперника. Пьятти Пабло пострадал.
76'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Наварро Марк из команды Эспаньол делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
75'
Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Рейес Хосе из команды Эспаньол подал угловой слева.
75'
Пьятти Пабло бьет и мяч от рикошета проходит мимо
74'
Рейес Хосе из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников.
73'
Тактическая замена. Перес Эрнан уходит с поля и его заменяет Рейес Хосе
72'
Удар от ворот произведет Осасуна
72'
Наварро Марк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
72'
Морено Херард наказан за толчок Гарсия Давид III
71'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
71'
Беренгер Алекс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Беренгер Алекс из команды Осасуна. Это Кариколь Аарон заработал фол.
70'
Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
69'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Эспаньол
68'
Беренгер Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
67'
Давид Лопес бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
66'
Кайседо Фелипе атакует сзади соперника. Де лас Куэвас Мигель пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
65'
Рока Марк из команды Эспаньол делает подножку. Унаи Гарсия заработал фол.
65'
Беренгер Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Перес Эрнан из команды Эспаньол подал угловой слева.
64'
Тактическая замена. Хайме Ромеро уходит с поля и его заменяет Мерида Фран
64'
Тактическая замена. Хурадо Хосе Мануэль уходит с поля и его заменяет Рока Марк
63'
Пьятти Пабло бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
62'
Морено Херард наказан за толчок Сиригу Сальваторе
62'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
60'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Никола Вуядинович получил травму и заменен. Беренгер Алекс выходит на поле.
Травма, повреждение
60'
Никола Вуядинович получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 19331 болельщиков
Травма, повреждение
58'
Никола Вуядинович на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
57'
Никола Вуядинович наказан за толчок Лопес Диего
57'
Де лас Куэвас Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Перес Эрнан атакует сзади соперника. Де лас Куэвас Мигель пострадал.
56'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Лоэ Рауль из команды Осасуна делает подножку. Морено Херард заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
53'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Чаушич Горан из команды Осасуна подал угловой справа.
53'
Кайседо Фелипе выбил мяч на угловой.
Угловой
53'
Хайме Ромеро из команды Осасуна подал угловой слева.
52'
Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает навес
Фол, нарушение
52'
Рейес Диего атакует сзади соперника. Ривьер Эммануэль пострадал.
51'
Никола Вуядинович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Наварро Марк из команды Эспаньол делает навес
51'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
50'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
48'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
Описание гола
46'
ГОООООЛ - Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол забивает из-за штрафной площади
46'
Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Перес Эрнан из команды Эспаньол подал угловой слева.
46'
Гарсия Давид III выбил мяч на угловой.
46'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хурадо Хосе Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Лоэ Рауль из команды Осасуна делает подножку. Наварро Марк заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
44'
Унаи Гарсия из команды Осасуна опасно играет. Чуть не пострадал Пьятти Пабло.
44'
Удар от ворот произведет Осасуна
44'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает неудачный навес.
Офсайд
42'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол в офсайде
41'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Никола Вуядинович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Никола Вуядинович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
Офсайд
38'
Перес Эрнан из команды Эспаньол в офсайде
38'
Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
37'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Никола Вуядинович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес
35'
Удар от ворот произведет Осасуна
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
34'
Удар от ворот произведет Эспаньол
34'
Хайме Ромеро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Тактическая замена. Кодро Кенан уходит с поля и его заменяет Унаи Гарсия
Фол, нарушение
32'
Перес Эрнан из команды Эспаньол. Это Кодро Кенан заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
31'
Никола Вуядинович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает навес
Описание гола
29'
ВРАТАРЬ! Кайседо Фелипе исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
27'
УДАЛЕНИЕ! Ойер Санхурхо получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
27'
Ойер Санхурхо из команды Осасуна делает подножку. Морено Херард заработал фол.
26'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
25'
Гарсия Давид III получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Гарсия Давид III атакует сзади соперника. Морено Херард пострадал.
Желтая карточка
25'
Давид Лопес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Давид Лопес из команды Эспаньол. Это Ривьер Эммануэль заработал фол.
24'
Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
Желтая карточка
24'
Ривьер Эммануэль получает желтую карточку.
22'
Удар от ворот произведет Осасуна
22'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает неудачный навес.
Фол, нарушение
21'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает подножку. Гарсия Давид III заработал фол.
21'
Давид Лопес из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Де лас Куэвас Мигель отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
17'
Перес Эрнан сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кайседо Фелипе из клуба "Эспаньол" отправил мяч головой в ворота.
16'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ривьер Эммануэль из команды Осасуна делает навес
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
16'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Морено Херард пробил головой, вратарь справился с ударом.
15'
Хурадо Хосе Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Ойер Санхурхо атакует сзади соперника. Наварро Марк пострадал.
Фол, нарушение
14'
Кайседо Фелипе наказан за толчок Ойер Санхурхо
13'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
12'
Ривьер Эммануэль из команды Осасуна. Это Хурадо Хосе Мануэль заработал фол.
Офсайд
12'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол в офсайде
11'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
10'
Давид Лопес из команды Эспаньол. Это Кодро Кенан заработал фол.
10'
Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Рейес Диего из команды Эспаньол делает навес
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
9'
Морено Херард коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
8'
Лоэ Рауль атакует сзади соперника. Пьятти Пабло пострадал.
8'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ойер Санхурхо из команды Осасуна делает навес
6'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол играет в стеночку с партнером по команде. Перес Эрнан это был.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Лоэ Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
5'
Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Давид Лопес из команды Эспаньол подал угловой справа.
4'
Перес Эрнан из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Удар от ворот произведет Эспаньол
2'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Хайме Ромеро из команды Осасуна делает навес
1'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Осасуна". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power8 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 3:0 Осасуна
Эспаньол
90% (188)
Ничья:
2.9% (6)
Осасуна
7.2% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Эспаньол:
31.6% (66)
Эспаньол:
27.3% (57)
Эспаньол:
22% (46)
Эспаньол:
5.3% (11)
Осасуна:
4.3% (9)
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