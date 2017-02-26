Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 19331
1:0
17' ГолКайседо Фелипе
24' Желтая карточкаРивьер Эммануэль
24' Желтая карточкаДавид Лопес
25' Желтая карточкаГарсия Давид III
27' Красная карточкаОйер Санхурхо
1:0
29' Не забитый пенальтиКайседо Фелипе
2:0
46' ГолХурадо Хосе Мануэль
71' Желтая карточкаБеренгер Алекс
76' Желтая карточкаМерида Фран
3:0
90' ГолМорено Херард
Новости после матча
-
"Эспаньол" сокрушил "Осасуну" — 15:51
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Рейес Хосе из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
93'
Мелендо Оскар бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
93'
92'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Морено Херард из команды команды Эспаньол.
91'
91'
Наварро Марк из команды Эспаньол делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
89'
Беренгер Алекс выбил мяч на угловой.
89'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников.
89'
89'
89'
Тактическая замена. Кайседо Фелипе уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
88'
Гарсия Давид III выбил мяч на угловой.
87'
Рейес Хосе из команды Эспаньол делает навес
87'
87'
85'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает неудачный навес.
85'
Мерида Фран нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
85'
Мерида Фран из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
83'
82'
Лоэ Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Сиригу Сальваторе выбил мяч на угловой.
82'
Рейес Хосе из команды Эспаньол делает навес
81'
81'
Мерида Фран бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
80'
Пьятти Пабло атакует сзади соперника. Чаушич Горан пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
77'
77'
Дуарте Оскар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
77'
Рейес Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Мерида Фран получает желтую карточку.
76'
Мерида Фран атакует сзади соперника. Пьятти Пабло пострадал.
76'
76'
Наварро Марк из команды Эспаньол делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
75'
Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Пьятти Пабло бьет и мяч от рикошета проходит мимо
74'
Рейес Хосе из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников.
73'
Тактическая замена. Перес Эрнан уходит с поля и его заменяет Рейес Хосе
72'
72'
Наварро Марк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Морено Херард наказан за толчок Гарсия Давид III
71'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Беренгер Алекс получает желтую карточку.
71'
Беренгер Алекс из команды Осасуна. Это Кариколь Аарон заработал фол.
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
69'
69'
68'
68'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
67'
Давид Лопес бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
66'
Кайседо Фелипе атакует сзади соперника. Де лас Куэвас Мигель пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
65'
Рока Марк из команды Эспаньол делает подножку. Унаи Гарсия заработал фол.
65'
64'
Перес Эрнан из команды Эспаньол подал угловой слева.
64'
Тактическая замена. Хайме Ромеро уходит с поля и его заменяет Мерида Фран
64'
Тактическая замена. Хурадо Хосе Мануэль уходит с поля и его заменяет Рока Марк
63'
Пьятти Пабло бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
62'
Морено Херард наказан за толчок Сиригу Сальваторе
62'
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Никола Вуядинович получил травму и заменен. Беренгер Алекс выходит на поле.
60'
Никола Вуядинович получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 19331 болельщиков
58'
Никола Вуядинович на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Никола Вуядинович наказан за толчок Лопес Диего
57'
Де лас Куэвас Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Перес Эрнан атакует сзади соперника. Де лас Куэвас Мигель пострадал.
56'
55'
Лоэ Рауль из команды Осасуна делает подножку. Морено Херард заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
53'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Чаушич Горан из команды Осасуна подал угловой справа.
53'
Кайседо Фелипе выбил мяч на угловой.
53'
Хайме Ромеро из команды Осасуна подал угловой слева.
52'
Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна делает навес
52'
Рейес Диего атакует сзади соперника. Ривьер Эммануэль пострадал.
51'
51'
Наварро Марк из команды Эспаньол делает навес
51'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
50'
49'
49'
48'
48'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
46'
ГОООООЛ - Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол забивает из-за штрафной площади
46'
46'
Перес Эрнан из команды Эспаньол подал угловой слева.
46'
Гарсия Давид III выбил мяч на угловой.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хурадо Хосе Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Лоэ Рауль из команды Осасуна делает подножку. Наварро Марк заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
44'
Унаи Гарсия из команды Осасуна опасно играет. Чуть не пострадал Пьятти Пабло.
44'
44'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает неудачный навес.
42'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол в офсайде
41'
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
40'
38'
Перес Эрнан из команды Эспаньол в офсайде
38'
38'
37'
36'
36'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
34'
34'
Хайме Ромеро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Тактическая замена. Кодро Кенан уходит с поля и его заменяет Унаи Гарсия
32'
Перес Эрнан из команды Эспаньол. Это Кодро Кенан заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
31'
31'
29'
ВРАТАРЬ! Кайседо Фелипе исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
27'
УДАЛЕНИЕ! Ойер Санхурхо получил жёлтую карточку и покинул поле.
27'
Ойер Санхурхо из команды Осасуна делает подножку. Морено Херард заработал фол.
26'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Гарсия Давид III получает желтую карточку.
25'
Гарсия Давид III атакует сзади соперника. Морено Херард пострадал.
25'
Давид Лопес получает желтую карточку.
25'
Давид Лопес из команды Эспаньол. Это Ривьер Эммануэль заработал фол.
24'
24'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
24'
Ривьер Эммануэль получает желтую карточку.
22'
22'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает неудачный навес.
21'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает подножку. Гарсия Давид III заработал фол.
21'
Давид Лопес из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Лопес Диего вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Де лас Куэвас Мигель отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
17'
Перес Эрнан сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кайседо Фелипе из клуба "Эспаньол" отправил мяч головой в ворота.
16'
16'
Ривьер Эммануэль из команды Осасуна делает навес
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
16'
15'
Морено Херард пробил головой, вратарь справился с ударом.
15'
Хурадо Хосе Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Ойер Санхурхо атакует сзади соперника. Наварро Марк пострадал.
14'
Кайседо Фелипе наказан за толчок Ойер Санхурхо
13'
13'
Кайседо Фелипе из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
12'
Ривьер Эммануэль из команды Осасуна. Это Хурадо Хосе Мануэль заработал фол.
12'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол в офсайде
11'
10'
Давид Лопес из команды Эспаньол. Это Кодро Кенан заработал фол.
10'
10'
Рейес Диего из команды Эспаньол делает навес
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
9'
Морено Херард коснулся мяча рукой.
8'
Лоэ Рауль атакует сзади соперника. Пьятти Пабло пострадал.
8'
8'
Ойер Санхурхо из команды Осасуна делает навес
6'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол играет в стеночку с партнером по команде. Перес Эрнан это был.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Лоэ Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой справа.
5'
5'
Давид Лопес из команды Эспаньол подал угловой справа.
4'
Перес Эрнан из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
2'
Де лас Куэвас Мигель из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
1'
Хайме Ромеро из команды Осасуна делает навес
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Осасуна". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power8 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 3:0 Осасуна
Эспаньол
90% (188)
Ничья:
2.9% (6)
Осасуна
7.2% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эспаньол:
31.6% (66)
1:0 Эспаньол:
27.3% (57)
2:0 Эспаньол:
22% (46)
3:1 Эспаньол:
5.3% (11)
1:2 Осасуна:
4.3% (9)
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3:-)0!
Эспаньол!
еще один гол!!!
на пролом, на пролом!!!
бей Эспаньол! Бей, забивай, Эспаньол, еще один Гол!!!
на перелом, на перелом!
2:-) 0