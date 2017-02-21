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Стадион:
Алавес
 
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Валенсия
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 5 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Алавес - Валенсия, который состоится 25.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Алавес - Валенсия
Алавес
23.2% (26)
Ничья:
30.4% (34)
Валенсия
46.4% (52)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.7% (31)
Валенсия:
25% (28)
Валенсия:
12.5% (14)
Алавес:
10.7% (12)
Алавес:
8.9% (10)
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