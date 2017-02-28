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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
1:0
14' ГолПаццини Джампаоло
27' Желтая карточкаНиколас Давид
1:0
29' Не забитый пенальтиАвенатти Фелипе
40' Желтая карточкаВальент Мартин
2:0
44' ГолПаццини Джампаоло
77' Желтая карточкаДефенди Марино
84' Желтая карточкаФеррари Алекс
|
14'
1:0
27'
29'
1:0
40'
44'
2:0
77'
84'
Состав команд
Верона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Николас Давид Вратарь
- 28 Феррари Алекс Защитник
- 4 Бьянкетти Маттео Защитник
- 30 Караччоло Антонио Защитник
- 18 Супрайен Самуэль Защитник
- 20 Цаканьи Маттиа Полузащитник
- 33 Сукулини Бруно Полузащитник
- 14 Сукулини Франко Полузащитник
- 2 Ромуло Соуза Нападающий
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- 24 Бесса Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Коппола Фердинандо Вратарь
- 5 Болдор Деян Защитник
- 23 Фарес Мохамед Полузащитник
- 10 Луппи Давиде Полузащитник
- 8 Фоссати Марко Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 25 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 21 Хуанито Гомес Нападающий
- Главный тренер: Fabio Pecchia
Тернана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Арести Симоне Вратарь
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 6 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 30 Контини Маттео Защитник
- 8 Коппола Мануэль Полузащитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 19 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 10 Фалетти Сезар Нападающий
- 20 Авенатти Фелипе Нападающий
- 34 Петтинари Стефано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 18 Джермони Лука Защитник
- 28 Палумбо Антонио Полузащитник
- 7 Моначелло Гаетано Полузащитник
- 35 Сиссоко Мохамед Полузащитник
- 27 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 23 Аквафреска Роберт Нападающий
- 9 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 17 Jacopo Petriccione
- Главный тренер: Бреда Роберто
Предыдущие игры
Верона (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 25.02.2017 Фрозиноне 1:0 Верона СB
- 20.02.2017 Верона 0:0 Спал-2013 СB
- 11.02.2017 Авеллино 2:0 Верона СB
- 03.02.2017 Верона 2:2 Беневенто СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Болонья 4:0 Верона КИ
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона СB
- 30.10.2016 Верона 2:0 Трапани СB
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона СB
- 22.10.2016 Верона 3:0 Про Верчелли СB
- 15.10.2016 Асколи 1:4 Верона СB
Тернана (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 25.02.2017 Тернана 0:1 Латина СB
- 18.02.2017 Бари 3:1 Тернана СB
- 12.02.2017 Тернана 0:1 Перуджа СB
- 04.02.2017 Специя 2:0 Тернана СB
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Тернана 0:1 Асколи СB
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 07.11.2016 Тернана 0:1 Беневенто СB
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара СB
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана СB
- 22.10.2016 Тернана 1:1 Чезена СB
- 17.10.2016 Трапани 2:2 Тернана СB
- 09.10.2016 Про Верчелли 1:0 Тернана СB
Последние игры между собой
Верона: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Тернана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Спал-2013
|28
|14
|9
|5
|45 - 27
|51
|3.
|Верона
|28
|14
|7
|7
|46 - 30
|49
|4.
|Беневенто
|28
|13
|8
|7
|39 - 24
|47
|5.
|Бари
|28
|11
|10
|7
|34 - 28
|43
|6.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|7.
|Специя
|28
|10
|11
|7
|29 - 24
|41
|8.
|Новара
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Перуджа
|28
|9
|13
|6
|34 - 28
|40
|10.
|Виртус Энтелла
|28
|9
|12
|7
|40 - 34
|39
|11.
|Карпи
|28
|9
|10
|9
|26 - 28
|37
|12.
|Авеллино
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|13.
|Асколи
|28
|7
|13
|8
|33 - 36
|34
|14.
|Салернитана
|28
|7
|11
|10
|30 - 33
|32
|15.
|Пиза
|28
|6
|14
|8
|15 - 17
|32
|16.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|17.
|Чезена
|28
|6
|12
|10
|34 - 35
|30
|18.
|Латина
|28
|5
|15
|8
|29 - 33
|30
|19.
|Про Верчелли
|28
|6
|11
|11
|25 - 37
|29
|20.
|Виченца
|28
|6
|11
|11
|22 - 35
|29
|21.
|Трапани
|28
|4
|13
|11
|25 - 40
|25
|22.
|Тернана
|28
|5
|8
|15
|22 - 40
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Феррари Алекс получает желтую карточку.
80'
Верона производит замену. Ромуло Соуза уходит, и Фоссати Марко заменяет его
78'
Тернана производит замену. Контини Маттео уходит, и Джермони Лука заменяет его
77'
Дефенди Марино получает желтую карточку.
74'
Верона производит замену. Паццини Джампаоло уходит, и Каппеллуццо Пьерлуиджи заменяет его
72'
Тернана производит замену. Фалетти Сезар уходит, и Аквафреска Роберт заменяет его
56'
Верона производит замену. Сукулини Франко уходит, и Луппи Давиде заменяет его
56'
Тернана производит замену. Ди Ноя Джованни уходит, и Сиссоко Мохамед заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паццини Джампаоло.
40'
Вальент Мартин получает желтую карточку.
29'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Авенатти Фелипе бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
27'
Николас Давид получает желтую карточку.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паццини Джампаоло.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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