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  5. Серия B
Стадион:
Верона
2:0
Конец матча
Тернана
0'
1:0
14' Гол
Паццини Джампаоло
27' Желтая карточка
Николас Давид
1:0
29' Не забитый пенальти
Авенатти Фелипе
40' Желтая карточка
Вальент Мартин
2:0
44' Гол
Паццини Джампаоло
77' Желтая карточка
Дефенди Марино
84' Желтая карточка
Феррари Алекс
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
84'
Феррари Алекс получает желтую карточку.
80'
Верона производит замену. Ромуло Соуза уходит, и Фоссати Марко заменяет его
78'
Тернана производит замену. Контини Маттео уходит, и Джермони Лука заменяет его
Желтая карточка
77'
Дефенди Марино получает желтую карточку.
74'
Верона производит замену. Паццини Джампаоло уходит, и Каппеллуццо Пьерлуиджи заменяет его

72'
Тернана производит замену. Фалетти Сезар уходит, и Аквафреска Роберт заменяет его
56'
Верона производит замену. Сукулини Франко уходит, и Луппи Давиде заменяет его
56'
Тернана производит замену. Ди Ноя Джованни уходит, и Сиссоко Мохамед заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паццини Джампаоло.
Желтая карточка
40'
Вальент Мартин получает желтую карточку.
Описание гола
29'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Авенатти Фелипе бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
Желтая карточка
27'
Николас Давид получает желтую карточку.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паццини Джампаоло.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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