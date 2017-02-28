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  5. Серия B
Стадион:
Про Верчелли
1:1
Конец матча
Авеллино
0'
0:0
8' Не забитый пенальти
Верде Даниэле
0:1
8' Гол
Верде Даниэле
80' Желтая карточка
Легати Элия
86' Желтая карточка
Джидайи Виллиам
90' Желтая карточка
Моретти Федерико
1:1
90' Пенальти
Коми Джанмарио
90' Желтая карточка
Коми Джанмарио
90'+8
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Коми Джанмарио получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
Г О О О О О Л - Коми Джанмарио из команды Про Верчелли забивает пенальти
Желтая карточка
90'
Моретти Федерико получает желтую карточку.
Желтая карточка
86'
Джидайи Виллиам получает желтую карточку.
Желтая карточка
80'
Легати Элия получает желтую карточку.

74'
Авеллино производит замену. Пагера Фабрицио уходит, и Stephane Omeonga заменяет его
69'
Авеллино производит замену. Ардеманьи Маттео уходит, и Эусепи Умберто заменяет его
69'
Про Верчелли производит замену. Бьянки Роландо уходит, и Коми Джанмарио заменяет его
68'
Про Верчелли производит замену. Араму Маттиа уходит, и Ernesto Starita заменяет его
62'
Про Верчелли производит замену. Берра Филиппо уходит, и Джермано Умберто заменяет его
56'
Авеллино производит замену. Верде Даниэле уходит, и Luigi Castaldo заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Верде Даниэле.
Описание гола
8'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Верде Даниэле бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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