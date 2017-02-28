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Стадион: Сильвио Пиола
1:1
Конец матча
0:0
8' Не забитый пенальтиВерде Даниэле
0:1
8' ГолВерде Даниэле
80' Желтая карточкаЛегати Элия
86' Желтая карточкаДжидайи Виллиам
90' Желтая карточкаМоретти Федерико
1:1
90' ПенальтиКоми Джанмарио
90' Желтая карточкаКоми Джанмарио
|
8'
0:0
8'
0:1
80'
86'
90'
90'
1:1
90'
Состав команд
13
Легати
Элия
30
Араму
Маттиа
Про Верчелли 3-5-2
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 13 Легати Элия Защитник
- 4 Бани Маттиа Защитник
- 15 Dramane Konate Защитник
- 2 Берра Филиппо Полузащитник
- 8 Палацци Андреа Полузащитник
- 11 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 20 Simone Emmanuello Полузащитник
- 33 Маммарелла Карло Полузащитник
- 16 Бьянки Роландо Нападающий
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Дзакканьо Андреа Вратарь
- 3 Джермано Умберто Полузащитник
- 23 Бальдини Энрико Полузащитник
- 21 Кастилья Лука Полузащитник
- 26 Коми Джанмарио Нападающий
- 28 Evans Osei
- 22 Alessandro Gilardi
- 6 Fabio Eguelfi
- 17 Ernesto Starita
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Авеллино 4-4-1-1
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 32 Alejandro Gonzalez V Защитник
- 25 Джидайи Виллиам Защитник
- 5 Джимсити Берат Защитник
- 19 Лавероне Лоренцо Защитник
- 15 Лашик Ричард Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 20 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 7 Верде Даниэле Полузащитник
- 33 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Леццерини Лука Вратарь
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 3 Marco Perrotta Защитник
- 11 Беллони Никколо Полузащитник
- 21 Stephane Omeonga Полузащитник
- 30 Камара Идрисса Нападающий
- 9 Эусепи Умберто Нападающий
- 10 Luigi Castaldo I
- 23 Matthias Solerio
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Предыдущие игры
Про Верчелли (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 25.02.2017 Чезена 1:2 Про Верчелли СB
- 18.02.2017 Про Верчелли 0:1 Беневенто СB
- 14.02.2017 Асколи 3:1 Про Верчелли СB
- 11.02.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 04.02.2017 Читтаделла 0:0 Про Верчелли СB
- 28.01.2017 Про Верчелли 1:3 Трапани СB
- 30.12.2016 Про Верчелли 2:0 Фрозиноне СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли СB
- 25.10.2016 Про Верчелли 1:1 Латина СB
- 22.10.2016 Верона 3:0 Про Верчелли СB
- 16.10.2016 Про Верчелли 2:1 Новара СB
- 09.10.2016 Про Верчелли 1:0 Тернана СB
Авеллино (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 25.02.2017 Авеллино 3:1 Виченца СB
- 18.02.2017 Читтаделла 1:3 Авеллино СB
- 11.02.2017 Авеллино 2:0 Верона СB
- 06.02.2017 Трапани 0:0 Авеллино СB
- 28.01.2017 Авеллино 2:2 Виртус Энтелла СB
- 21.01.2017 Брешия 0:2 Авеллино СB
- 30.12.2016 Латина 0:0 Авеллино СB
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне СB
- 31.10.2016 Спал-2013 3:0 Авеллино СB
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана СB
- 22.10.2016 Новара 1:0 Авеллино СB
- 15.10.2016 Авеллино 1:0 Специя СB
- 09.10.2016 Перуджа 3:0 Авеллино СB
Последние игры между собой
Про Верчелли: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Авеллино: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Спал-2013
|28
|14
|9
|5
|45 - 27
|51
|3.
|Верона
|28
|14
|7
|7
|46 - 30
|49
|4.
|Беневенто
|28
|13
|8
|7
|39 - 24
|47
|5.
|Бари
|28
|11
|10
|7
|34 - 28
|43
|6.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|7.
|Специя
|28
|10
|11
|7
|29 - 24
|41
|8.
|Новара
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Перуджа
|28
|9
|13
|6
|34 - 28
|40
|10.
|Виртус Энтелла
|28
|9
|12
|7
|40 - 34
|39
|11.
|Карпи
|28
|9
|10
|9
|26 - 28
|37
|12.
|Авеллино
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|13.
|Асколи
|28
|7
|13
|8
|33 - 36
|34
|14.
|Салернитана
|28
|7
|11
|10
|30 - 33
|32
|15.
|Пиза
|28
|6
|14
|8
|15 - 17
|32
|16.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|17.
|Чезена
|28
|6
|12
|10
|34 - 35
|30
|18.
|Латина
|28
|5
|15
|8
|29 - 33
|30
|19.
|Про Верчелли
|28
|6
|11
|11
|25 - 37
|29
|20.
|Виченца
|28
|6
|11
|11
|22 - 35
|29
|21.
|Трапани
|28
|4
|13
|11
|25 - 40
|25
|22.
|Тернана
|28
|5
|8
|15
|22 - 40
|23
Второй тайм
90'
Коми Джанмарио получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Г О О О О О Л - Коми Джанмарио из команды Про Верчелли забивает пенальти
90'
Моретти Федерико получает желтую карточку.
86'
Джидайи Виллиам получает желтую карточку.
80'
Легати Элия получает желтую карточку.
74'
Авеллино производит замену. Пагера Фабрицио уходит, и Stephane Omeonga заменяет его
69'
Авеллино производит замену. Ардеманьи Маттео уходит, и Эусепи Умберто заменяет его
69'
Про Верчелли производит замену. Бьянки Роландо уходит, и Коми Джанмарио заменяет его
68'
Про Верчелли производит замену. Араму Маттиа уходит, и Ernesto Starita заменяет его
62'
Про Верчелли производит замену. Берра Филиппо уходит, и Джермано Умберто заменяет его
56'
Авеллино производит замену. Верде Даниэле уходит, и Luigi Castaldo заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Верде Даниэле.
8'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Верде Даниэле бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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