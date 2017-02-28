- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
56' Желтая карточкаМбакогу Джерри
|
56'
74'
Состав команд
11
Манай
Рею
12
Белек
Вид
34
Еленич
Эней
Пиза 3-4-3
- Основной состав
- 1 Уйкани Самир Вратарь
- 24 Petar Golubovic Защитник
- 27 Миланович Милан Защитник
- 15 Дель Фабро Дарио Защитник
- 7 Маннини Даниэле Полузащитник
- 8 Luca Verna Полузащитник
- 18 Federico Angiulli Полузащитник
- 19 Лаццари Андреа Полузащитник
- 38 Мазуччи Гаэтано Нападающий
- 28 Гатто Массимилиано Нападающий
- 11 Манай Рею Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Лонги Алессандро Защитник
- 36 Roberto Zammarini Полузащитник
- 23 Дзонта Лорис Полузащитник
- 21 Табанелли Андреа Полузащитник
- 9 Цани Эдгар Нападающий
- 26 Giulio Favale
- 20 Diego Peralta II
- 14 Samuele Birindelli
- 22 Daniele Cardelli
Карпи 4-4-2
- Основной состав
- 12 Белек Вид Вратарь
- 5 Струна Альяж Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 21 Романьоли Симоне Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 34 Еленич Эней Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 8 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 28 Федато Франческо Полузащитник
- 15 Ласанья Кевин Нападающий
- 10 Мбакогу Джерри Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Коломби Симоне Вратарь
- 32 Ласицки Игор Защитник
- 17 Сек Мустафа Защитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 23 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 33 Форте Лука Нападающий
- 18 Cristian Carletti
- 14 Alfredo Bifulco
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Пиза (последние 20 матчей: +3 =10 -7)
- 25.02.2017 Асколи 2:4 Пиза СB
- 19.02.2017 Пиза 0:0 Фрозиноне СB
- 11.02.2017 Брешия 1:1 Пиза СB
- 04.02.2017 Пиза 1:1 Виртус Энтелла СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Беневенто 1:0 Пиза СB
- 24.12.2016 Пиза 0:0 Специя СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 29.11.2016 Торино 4:0 Пиза КИ
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона СB
- 22.10.2016 Латина 1:1 Пиза СB
- 15.10.2016 Пиза 0:1 Виченца СB
Карпи (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 25.02.2017 Виртус Энтелла 2:0 Карпи СB
- 18.02.2017 Карпи 2:1 Брешия СB
- 11.02.2017 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 05.02.2017 Карпи 1:2 Чезена СB
- 28.01.2017 Беневенто 3:0 Карпи СB
- 21.01.2017 Карпи 0:0 Виченца СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи СB
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи СB
- 22.10.2016 Спал-2013 3:1 Карпи СB
- 15.10.2016 Карпи 2:0 Латина СB
- 09.10.2016 Специя 0:1 Карпи СB
Последние игры между собой
Пиза: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Карпи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
- 03.10.2016 Карпи 1:1 Пиза Серия B
- 17.08.2014 Пиза 2:1 Карпи Кубок Италии
- 17.10.2012 Пиза 2:1 Карпи Коппа Италия Лега Про
- 22.04.2012 Пиза 2:1 Карпи Lega Pro C1/A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Спал-2013
|28
|14
|9
|5
|45 - 27
|51
|3.
|Верона
|28
|14
|7
|7
|46 - 30
|49
|4.
|Беневенто
|28
|13
|8
|7
|39 - 24
|47
|5.
|Бари
|28
|11
|10
|7
|34 - 28
|43
|6.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|7.
|Специя
|28
|10
|11
|7
|29 - 24
|41
|8.
|Новара
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Перуджа
|28
|9
|13
|6
|34 - 28
|40
|10.
|Виртус Энтелла
|28
|9
|12
|7
|40 - 34
|39
|11.
|Карпи
|28
|9
|10
|9
|26 - 28
|37
|12.
|Авеллино
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|13.
|Асколи
|28
|7
|13
|8
|33 - 36
|34
|14.
|Салернитана
|28
|7
|11
|10
|30 - 33
|32
|15.
|Пиза
|28
|6
|14
|8
|15 - 17
|32
|16.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|17.
|Чезена
|28
|6
|12
|10
|34 - 35
|30
|18.
|Латина
|28
|5
|15
|8
|29 - 33
|30
|19.
|Про Верчелли
|28
|6
|11
|11
|25 - 37
|29
|20.
|Виченца
|28
|6
|11
|11
|22 - 35
|29
|21.
|Трапани
|28
|4
|13
|11
|25 - 40
|25
|22.
|Тернана
|28
|5
|8
|15
|22 - 40
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Карпи производит замену. Ласанья Кевин уходит, и Беретта Джакомо заменяет его
84'
Пиза производит замену. Лаццари Андреа уходит, и Лонги Алессандро заменяет его
81'
Карпи производит замену. Романьоли Симоне уходит, и Ласицки Игор заменяет его
75'
Карпи производит замену. Федато Франческо уходит, и Maodo Mbaye заменяет его
74'
Пиза производит замену. Манай Рею уходит, и Цани Эдгар заменяет его
63'
Пиза производит замену. Гатто Массимилиано уходит, и Diego Peralta заменяет его
56'
Мбакогу Джерри получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация