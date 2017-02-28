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Стадион:
Пиза
0:0
Конец матча
Карпи
0'
56' Желтая карточка
Мбакогу Джерри
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Карпи производит замену. Ласанья Кевин уходит, и Беретта Джакомо заменяет его
84'
Пиза производит замену. Лаццари Андреа уходит, и Лонги Алессандро заменяет его
81'
Карпи производит замену. Романьоли Симоне уходит, и Ласицки Игор заменяет его
75'
Карпи производит замену. Федато Франческо уходит, и Maodo Mbaye заменяет его
74'
Пиза производит замену. Манай Рею уходит, и Цани Эдгар заменяет его

63'
Пиза производит замену. Гатто Массимилиано уходит, и Diego Peralta заменяет его
Желтая карточка
56'
Мбакогу Джерри получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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