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Стадион: Аречи
1:2
Конец матча
20' Желтая карточкаПонтиссо Симоне
30' Желтая карточкаВитале Луиджи
0:1
31' ПенальтиЗигони Джанмарко
61' Желтая карточкаLuca Mora
68' Желтая карточкаKevin Bonifazi
85' Желтая карточкаЗито Антонио
0:2
89' ГолФлоккари Сержио
1:2
90' ГолКода Массимо
|
20'
30'
31'
0:1
61'
68'
85'
89'
0:2
90'
1:2
Состав команд
28
Зито
Антонио
Салернитана 3-5-2
- Основной состав
- 27 Гомис Альфред Вратарь
- 13 Мантовани Валерио Защитник
- 6 Скьяви Раффаэле Защитник
- 29 Перико Габриэле Защитник
- 2 Биттанте Лука Полузащитник
- 28 Зито Антонио Полузащитник
- 5 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 3 Витале Луиджи Полузащитник
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 9 Кода Массимо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Террачано Пьетро Вратарь
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 33 Спрокати Маттиа Полузащитник
- 7 Сильва Жоао Нападающий
- 19 Импрота Риккардо Нападающий
- 11 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 20 Оджер Мозес
- 18 Luiz Felipe II
- 15 Antonio Grillo
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Спал-2013 3-5-2
- Основной состав
- 1 Мерет Алекс Вратарь
- 2 Daniele Gasparetto Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 14 Kevin Bonifazi Защитник
- 24 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 19 Luca Mora Полузащитник
- 21 Понтиссо Симоне Полузащитник
- 18 Eros Schiavon Полузащитник
- 27 Гильоне Паоло Полузащитник
- 11 Mattia Finotto Нападающий
- 17 Зигони Джанмарко Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Викари Франческо Защитник
- 28 Скьяттарелла Паскуале Полузащитник
- 29 Manuel Lazzari Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 33 Коста Филиппо Полузащитник
- 10 Флоккари Сержио Нападающий
- 7 Антенуччи Мирко Нападающий
- 3 Tomasso Silvestri
- 22 Giacomo Poluzzi
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 25.02.2017 Трапани 1:0 Салернитана СB
- 18.02.2017 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 10.02.2017 Виченца 0:1 Салернитана СB
- 04.02.2017 Салернитана 0:0 Новара СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 22.01.2017 Салернитана 1:0 Специя СB
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Асколи 0:0 Салернитана СB
- 22.10.2016 Салернитана 1:1 Виртус Энтелла СB
- 15.10.2016 Брешия 1:1 Салернитана СB
- 09.10.2016 Салернитана 2:1 Беневенто СB
Спал-2013 (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 25.02.2017 Спал-2013 2:0 Перуджа СB
- 20.02.2017 Верона 0:0 Спал-2013 СB
- 11.02.2017 Виртус Энтелла 0:3 Спал-2013 СB
- 04.02.2017 Спал-2013 1:1 Асколи СB
- 28.01.2017 Виченца 1:1 Спал-2013 СB
- 21.01.2017 Спал-2013 2:0 Беневенто СB
- 29.12.2016 Бари 1:1 Спал-2013 СB
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
- 31.10.2016 Спал-2013 3:0 Авеллино СB
- 25.10.2016 Фрозиноне 2:1 Спал-2013 СB
- 22.10.2016 Спал-2013 3:1 Карпи СB
- 14.10.2016 Чезена 1:1 Спал-2013 СB
- 09.10.2016 Пиза 0:1 Спал-2013 СB
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Спал-2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 01.10.2016 Спал-2013 3:2 Салернитана Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Спал-2013
|28
|14
|9
|5
|45 - 27
|51
|3.
|Верона
|28
|14
|7
|7
|46 - 30
|49
|4.
|Беневенто
|28
|13
|8
|7
|39 - 24
|47
|5.
|Бари
|28
|11
|10
|7
|34 - 28
|43
|6.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|7.
|Специя
|28
|10
|11
|7
|29 - 24
|41
|8.
|Новара
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Перуджа
|28
|9
|13
|6
|34 - 28
|40
|10.
|Виртус Энтелла
|28
|9
|12
|7
|40 - 34
|39
|11.
|Карпи
|28
|9
|10
|9
|26 - 28
|37
|12.
|Авеллино
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|13.
|Асколи
|28
|7
|13
|8
|33 - 36
|34
|14.
|Салернитана
|28
|7
|11
|10
|30 - 33
|32
|15.
|Пиза
|28
|6
|14
|8
|15 - 17
|32
|16.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|17.
|Чезена
|28
|6
|12
|10
|34 - 35
|30
|18.
|Латина
|28
|5
|15
|8
|29 - 33
|30
|19.
|Про Верчелли
|28
|6
|11
|11
|25 - 37
|29
|20.
|Виченца
|28
|6
|11
|11
|22 - 35
|29
|21.
|Трапани
|28
|4
|13
|11
|25 - 40
|25
|22.
|Тернана
|28
|5
|8
|15
|22 - 40
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кода Массимо.
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Флоккари Сержио.
85'
Зито Антонио получает желтую карточку.
81'
Спал-2013 производит замену. Гильоне Паоло уходит, и Manuel Lazzari заменяет его
77'
Салернитана производит замену. Мантовани Валерио уходит, и Доннарумма Альфредо заменяет его
77'
Спал-2013 производит замену. Mattia Finotto уходит, и Флоккари Сержио заменяет его
72'
Салернитана производит замену. Витале Луиджи уходит, и Оджер Мозес заменяет его
69'
Спал-2013 производит замену. Понтиссо Симоне уходит, и Скьяттарелла Паскуале заменяет его
68'
Kevin Bonifazi получает желтую карточку.
63'
Салернитана производит замену. Помпеу Роналдо уходит, и Спрокати Маттиа заменяет его
61'
Luca Mora получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Г О О О О О Л - Зигони Джанмарко из команды Спал-2013 забивает пенальти
30'
Витале Луиджи получает желтую карточку.
20'
Понтиссо Симоне получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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