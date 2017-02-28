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Стадион:
Салернитана
1:2
Конец матча
Спал-2013
0'
20' Желтая карточка
Понтиссо Симоне
30' Желтая карточка
Витале Луиджи
0:1
31' Пенальти
Зигони Джанмарко
61' Желтая карточка
Luca Mora
68' Желтая карточка
Kevin Bonifazi
85' Желтая карточка
Зито Антонио
0:2
89' Гол
Флоккари Сержио
1:2
90' Гол
Кода Массимо
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кода Массимо.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Флоккари Сержио.
Желтая карточка
85'
Зито Антонио получает желтую карточку.
81'
Спал-2013 производит замену. Гильоне Паоло уходит, и Manuel Lazzari заменяет его
77'
Салернитана производит замену. Мантовани Валерио уходит, и Доннарумма Альфредо заменяет его

77'
Спал-2013 производит замену. Mattia Finotto уходит, и Флоккари Сержио заменяет его
72'
Салернитана производит замену. Витале Луиджи уходит, и Оджер Мозес заменяет его
69'
Спал-2013 производит замену. Понтиссо Симоне уходит, и Скьяттарелла Паскуале заменяет его
Желтая карточка
68'
Kevin Bonifazi получает желтую карточку.
63'
Салернитана производит замену. Помпеу Роналдо уходит, и Спрокати Маттиа заменяет его
Желтая карточка
61'
Luca Mora получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
31'
Г О О О О О Л - Зигони Джанмарко из команды Спал-2013 забивает пенальти
Желтая карточка
30'
Витале Луиджи получает желтую карточку.
Желтая карточка
20'
Понтиссо Симоне получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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