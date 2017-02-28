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  5. Серия B
Стадион:
Виченца
2:2
Конец матча
Виртус Энтелла
0'
10' Желтая карточка
Пекорини Симоне
1:0
25' Гол
Де Лука Джузеппе
27' Желтая карточка
Сини Симоне
54' Желтая карточка
Эспозито Андреа
1:1
62' Гол в свои ворота
Эспозито Андреа
63' Желтая карточка
Трояно Микеле
72' Желтая карточка
Де Лука Джузеппе
73' Желтая карточка
Синьори Франческо
1:2
75' Гол
Пеллиццер Микеле
2:2
80' Гол
Де Лука Джузеппе
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Виченца производит замену. Вита Алессио уходит, и Думбия Сулейман заменяет его
81'
Виченца производит замену. Синьори Франческо уходит, и Урсо Франческо заменяет его
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Лука Джузеппе.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пеллиццер Микеле.
Желтая карточка
73'
Синьори Франческо получает желтую карточку.

Желтая карточка
72'
Де Лука Джузеппе получает желтую карточку.
69'
Виртус Энтелла производит замену. Сини Симоне уходит, и Симоне Палермо заменяет его
Желтая карточка
63'
Трояно Микеле получает желтую карточку.
Описание гола
62'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Эспозито Андреа отправил мяч в свои ворота.
61'
Виртус Энтелла производит замену. Кателлани Андреа уходит, и Тремолада Лука заменяет его
60'
Виченца производит замену. Джакомелли Стефано уходит, и Вита Алессио заменяет его
Желтая карточка
54'
Эспозито Андреа получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Виртус Энтелла производит замену. Пекорини Симоне уходит, и Белли Франческо заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
27'
Сини Симоне получает желтую карточку.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Лука Джузеппе.
Желтая карточка
10'
Пекорини Симоне получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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