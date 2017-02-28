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Стадион: Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza
2:2
Конец матча
10' Желтая карточкаПекорини Симоне
1:0
25' ГолДе Лука Джузеппе
27' Желтая карточкаСини Симоне
54' Желтая карточкаЭспозито Андреа
1:1
62' Гол в свои воротаЭспозито Андреа
63' Желтая карточкаТрояно Микеле
72' Желтая карточкаДе Лука Джузеппе
73' Желтая карточкаСиньори Франческо
1:2
75' ГолПеллиццер Микеле
2:2
80' ГолДе Лука Джузеппе
|
10'
25'
1:0
27'
54'
62'
1:1
63'
72'
75'
1:2
80'
2:2
Состав команд
28
Joel
Baraye
23
Сини
Симоне
29
Аммари
Нажиб
Виченца 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Бенусси Франческо Вратарь
- 9 Дзаккардо Кристиан Защитник
- 23 Адехо Даниэль Защитник
- 17 Эспозито Андреа Защитник
- 26 Davide Bianchi Защитник
- 20 Francesco Orlando Полузащитник
- 18 Риццо Джузеппе Полузащитник
- 8 Синьори Франческо Полузащитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 10 Джакомелли Стефано Полузащитник
- 11 Де Лука Джузеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Амелиа Марко Вратарь
- 14 Думбия Сулейман Защитник
- 15 Гухер Роберт Полузащитник
- 21 Урсо Франческо Полузащитник
- 7 Вита Алессио Нападающий
- 30 Joseph Ombiogno
- 13 Luigi Cuppone
- 4 Luka Bogdan
- 12 Filippo Dani
- Главный тренер: Марино Паскуале
Виртус Энтелла 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 6 Пекорини Симоне Защитник
- 13 Бенедетти Симоне Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 28 Joel Baraye Защитник
- 30 Marco Moscati Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 23 Сини Симоне Полузащитник
- 29 Аммари Нажиб Полузащитник
- 10 Кателлани Андреа Нападающий
- 9 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Белли Франческо Защитник
- 3 Филиппини Лоренцо Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 33 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 14 Тремолада Лука Полузащитник
- 11 Simone Palermo Полузащитник
- 20 Davide Diaw Нападающий
- 21 Nicolo Zaniolo
- 1 Andrea Paroni
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Предыдущие игры
Виченца (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 25.02.2017 Авеллино 3:1 Виченца СB
- 18.02.2017 Виченца 1:1 Асколи СB
- 10.02.2017 Виченца 0:1 Салернитана СB
- 04.02.2017 Бари 2:1 Виченца СB
- 28.01.2017 Виченца 1:1 Спал-2013 СB
- 21.01.2017 Карпи 0:0 Виченца СB
- 28.12.2016 Специя 0:0 Виченца СB
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
- 25.10.2016 Брешия 2:1 Виченца СB
- 22.10.2016 Виченца 1:1 Фрозиноне СB
- 15.10.2016 Пиза 0:1 Виченца СB
- 09.10.2016 Виченца 0:0 Чезена СB
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 25.02.2017 Виртус Энтелла 2:0 Карпи СB
- 18.02.2017 Перуджа 0:0 Виртус Энтелла СB
- 11.02.2017 Виртус Энтелла 0:3 Спал-2013 СB
- 04.02.2017 Пиза 1:1 Виртус Энтелла СB
- 28.01.2017 Авеллино 2:2 Виртус Энтелла СB
- 21.01.2017 Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне СB
- 30.12.2016 Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виртус Энтелла 2:2 Трапани СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 29.10.2016 Виртус Энтелла 4:0 Брешия СB
- 25.10.2016 Чезена 0:1 Виртус Энтелла СB
- 22.10.2016 Салернитана 1:1 Виртус Энтелла СB
- 15.10.2016 Виртус Энтелла 3:2 Беневенто СB
- 09.10.2016 Бари 1:1 Виртус Энтелла СB
Последние игры между собой
Виченца: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
- 01.10.2016 Виртус Энтелла 4:1 Виченца Серия B
- 07.05.2016 Виченца 2:1 Виртус Энтелла Серия B
- 19.12.2015 Виртус Энтелла 4:1 Виченца Серия B
- 02.05.2015 Виченца 0:0 Виртус Энтелла Серия B
- 13.12.2014 Виртус Энтелла 2:1 Виченца Серия B
- 02.02.2014 Виртус Энтелла 1:1 Виченца Про Прима Дивизионе
- 09.11.2013 Виртус Энтелла 0:0 Виченца Коппа Италия Лега Про
- 06.10.2013 Виченца 1:1 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Спал-2013
|28
|14
|9
|5
|45 - 27
|51
|3.
|Верона
|28
|14
|7
|7
|46 - 30
|49
|4.
|Беневенто
|28
|13
|8
|7
|39 - 24
|47
|5.
|Бари
|28
|11
|10
|7
|34 - 28
|43
|6.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|7.
|Специя
|28
|10
|11
|7
|29 - 24
|41
|8.
|Новара
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Перуджа
|28
|9
|13
|6
|34 - 28
|40
|10.
|Виртус Энтелла
|28
|9
|12
|7
|40 - 34
|39
|11.
|Карпи
|28
|9
|10
|9
|26 - 28
|37
|12.
|Авеллино
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|13.
|Асколи
|28
|7
|13
|8
|33 - 36
|34
|14.
|Салернитана
|28
|7
|11
|10
|30 - 33
|32
|15.
|Пиза
|28
|6
|14
|8
|15 - 17
|32
|16.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|17.
|Чезена
|28
|6
|12
|10
|34 - 35
|30
|18.
|Латина
|28
|5
|15
|8
|29 - 33
|30
|19.
|Про Верчелли
|28
|6
|11
|11
|25 - 37
|29
|20.
|Виченца
|28
|6
|11
|11
|22 - 35
|29
|21.
|Трапани
|28
|4
|13
|11
|25 - 40
|25
|22.
|Тернана
|28
|5
|8
|15
|22 - 40
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Виченца производит замену. Вита Алессио уходит, и Думбия Сулейман заменяет его
81'
Виченца производит замену. Синьори Франческо уходит, и Урсо Франческо заменяет его
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Лука Джузеппе.
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пеллиццер Микеле.
73'
Синьори Франческо получает желтую карточку.
72'
Де Лука Джузеппе получает желтую карточку.
69'
Виртус Энтелла производит замену. Сини Симоне уходит, и Симоне Палермо заменяет его
63'
Трояно Микеле получает желтую карточку.
62'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Эспозито Андреа отправил мяч в свои ворота.
61'
Виртус Энтелла производит замену. Кателлани Андреа уходит, и Тремолада Лука заменяет его
60'
Виченца производит замену. Джакомелли Стефано уходит, и Вита Алессио заменяет его
54'
Эспозито Андреа получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Виртус Энтелла производит замену. Пекорини Симоне уходит, и Белли Франческо заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
27'
Сини Симоне получает желтую карточку.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Лука Джузеппе.
10'
Пекорини Симоне получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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