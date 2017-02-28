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Стадион: Альберто Пиччи
0:0
3' Не забитый пенальтиГраноче Пабло
3' Желтая карточкаGuillame Gigliotti
36' Желтая карточкаТерци Клаудио
37' Желтая карточкаФавилли Андреа
1:0
45' ГолПикколо Антонио
55' Желтая карточкаКассата Франческо
2:0
71' ГолГраноче Пабло
2:1
90' ГолGuillame Gigliotti
|
3'
0:0
36'
37'
45'
1:0
71'
2:0
90'
2:1
Состав команд
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 1 Чичидзола Леандро Вратарь
- 5 Де Кол Филиппо Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 8 Синьорелли Франко Защитник
- 3 Валентини Науэль Защитник
- 30 Пульцетти Нико Полузащитник
- 19 Терци Клаудио Полузащитник
- 14 Джокович Дамьян Полузащитник
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 10 Пикколо Антонио Нападающий
- 21 Фаббрини Диего Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Luca Vignali Защитник
- 20 Даткович Нико Защитник
- 15 Эррасти Хон Полузащитник
- 7 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 26 Giuseppe Mastinu Нападающий
- 11 Баэс Хайме Нападающий
- 18 David Okereke
- 33 Валентини Алекс
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Асколи 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 39 Альмичи Альберто Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 6 Бьянки Томмазо Защитник
- 14 Феличоли Джанфилиппо Полузащитник
- 7 Бентивенья Аккурсио Полузащитник
- 28 Гатто Леонардо Полузащитник
- 29 Кассата Франческо Нападающий
- 30 Фавилли Андреа Нападающий
- 19 Аддэ Брайт Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Vasile Mogos Защитник
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 33 Daniele Mignanelli Защитник
- 44 Сливка Выкинтас Защитник
- 20 Флавио Лаззари Полузащитник
- 11 Орсолини Риккардо Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 21 Качиа Даниэле Нападающий
- 22 Riccardo Ragni
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Специя (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 25.02.2017 Новара 2:1 Специя СB
- 18.02.2017 Специя 2:2 Трапани СB
- 11.02.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 04.02.2017 Специя 2:0 Тернана СB
- 30.01.2017 Специя 3:2 Латина СB
- 22.01.2017 Салернитана 1:0 Специя СB
- 10.01.2017 Наполи 3:1 Специя КИ
- 28.12.2016 Специя 0:0 Виченца СB
- 24.12.2016 Пиза 0:0 Специя СB
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 30.11.2016 Палермо 0:0 Специя КИ
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя СB
- 19.11.2016 Специя 1:0 Чезена СB
- 13.11.2016 Бари 1:1 Специя СB
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона СB
- 29.10.2016 Беневенто 1:0 Специя СB
- 24.10.2016 Специя 1:1 Читтаделла СB
- 21.10.2016 Специя 2:0 Брешия СB
Асколи (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 25.02.2017 Асколи 2:4 Пиза СB
- 18.02.2017 Виченца 1:1 Асколи СB
- 14.02.2017 Асколи 3:1 Про Верчелли СB
- 11.02.2017 Асколи 2:2 Трапани СB
- 04.02.2017 Спал-2013 1:1 Асколи СB
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 30.12.2016 Тернана 0:1 Асколи СB
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи СB
- 25.10.2016 Асколи 0:0 Салернитана СB
- 21.10.2016 Читтаделла 0:1 Асколи СB
- 15.10.2016 Асколи 1:4 Верона СB
- 08.10.2016 Новара 1:0 Асколи СB
Последние игры между собой
Специя: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Спал-2013
|28
|14
|9
|5
|45 - 27
|51
|3.
|Верона
|28
|14
|7
|7
|46 - 30
|49
|4.
|Беневенто
|28
|13
|8
|7
|39 - 24
|47
|5.
|Бари
|28
|11
|10
|7
|34 - 28
|43
|6.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|7.
|Специя
|28
|10
|11
|7
|29 - 24
|41
|8.
|Новара
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Перуджа
|28
|9
|13
|6
|34 - 28
|40
|10.
|Виртус Энтелла
|28
|9
|12
|7
|40 - 34
|39
|11.
|Карпи
|28
|9
|10
|9
|26 - 28
|37
|12.
|Авеллино
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|13.
|Асколи
|28
|7
|13
|8
|33 - 36
|34
|14.
|Салернитана
|28
|7
|11
|10
|30 - 33
|32
|15.
|Пиза
|28
|6
|14
|8
|15 - 17
|32
|16.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|17.
|Чезена
|28
|6
|12
|10
|34 - 35
|30
|18.
|Латина
|28
|5
|15
|8
|29 - 33
|30
|19.
|Про Верчелли
|28
|6
|11
|11
|25 - 37
|29
|20.
|Виченца
|28
|6
|11
|11
|22 - 35
|29
|21.
|Трапани
|28
|4
|13
|11
|25 - 40
|25
|22.
|Тернана
|28
|5
|8
|15
|22 - 40
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Guillame Gigliotti.
85'
Специя производит замену. Пульцетти Нико уходит, и Шаудоне Даниэле заменяет его
80'
Специя производит замену. Пикколо Антонио уходит, и Giuseppe Mastinu заменяет его
75'
Асколи производит замену. Гатто Леонардо уходит, и Орсолини Риккардо заменяет его
75'
Специя производит замену. Синьорелли Франко уходит, и Giulio Maggiore заменяет его
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Граноче Пабло.
69'
Асколи производит замену. Бьянки Томмазо уходит, и Сливка Выкинтас заменяет его
63'
Асколи производит замену. Бентивенья Аккурсио уходит, и Качиа Даниэле заменяет его
55'
Кассата Франческо получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пикколо Антонио.
37'
Фавилли Андреа получает желтую карточку.
36'
Терци Клаудио получает желтую карточку.
3'
Guillame Gigliotti получает желтую карточку.
3'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Граноче Пабло бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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