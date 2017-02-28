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Стадион:
Специя
2:1
Конец матча
Асколи
0'
0:0
3' Не забитый пенальти
Граноче Пабло
3' Желтая карточка
Guillame Gigliotti
36' Желтая карточка
Терци Клаудио
37' Желтая карточка
Фавилли Андреа
1:0
45' Гол
Пикколо Антонио
55' Желтая карточка
Кассата Франческо
2:0
71' Гол
Граноче Пабло
2:1
90' Гол
Guillame Gigliotti
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Guillame Gigliotti.
85'
Специя производит замену. Пульцетти Нико уходит, и Шаудоне Даниэле заменяет его
80'
Специя производит замену. Пикколо Антонио уходит, и Giuseppe Mastinu заменяет его
75'
Асколи производит замену. Гатто Леонардо уходит, и Орсолини Риккардо заменяет его
75'
Специя производит замену. Синьорелли Франко уходит, и Giulio Maggiore заменяет его

Описание гола
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Граноче Пабло.
69'
Асколи производит замену. Бьянки Томмазо уходит, и Сливка Выкинтас заменяет его
63'
Асколи производит замену. Бентивенья Аккурсио уходит, и Качиа Даниэле заменяет его
Желтая карточка
55'
Кассата Франческо получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пикколо Антонио.
Желтая карточка
37'
Фавилли Андреа получает желтую карточку.
Желтая карточка
36'
Терци Клаудио получает желтую карточку.
Желтая карточка
3'
Guillame Gigliotti получает желтую карточку.
Описание гола
3'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Граноче Пабло бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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