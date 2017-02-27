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Стадион: Сан Никола
1:0
8' ГолПариджини Витторио
11' Желтая карточкаМорлео Арчимеде
22' Желтая карточкаМартинелли Алессандро
39' Желтая карточкаДаль'Ольо Якопо
2:0
58' ГолГалано Кристиан
2:0
61' Не забитый пенальтиМаури Стефано
86' Желтая карточкаКолин Расин
87' Красная карточкаКолин Расин
|
8'
1:0
11'
39'
58'
2:0
61'
2:0
86'
87'
Состав команд
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 6 Кассани Маттиа Защитник
- 29 Суагер Эмануэле Защитник
- 18 Морас Евангелос Защитник
- 25 Морлео Арчимеде Защитник
- 10 Греко Леандро Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 21 Сальцано Аньелло Полузащитник
- 27 Париджини Витторио Нападающий
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гори Стефано Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 23 Сабелли Стефано Защитник
- 4 Ромици Марко Полузащитник
- 20 Бриенца Франко Полузащитник
- 14 Феделе Маттео Полузащитник
- 17 Фурлан Федерико Полузащитник
- 7 Мацек Роман Полузащитник
- 33 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Брешия 4-2-3-1
- Основной состав
- 15 Минелли Стефано Вратарь
- 2 Унтерзее Жоэль Защитник
- 6 Бланкард Леонардо Защитник
- 19 Романья Филиппо Защитник
- 4 Колин Расин Защитник
- 33 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 28 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 8 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 23 Маури Стефано Полузащитник
- 7 Камара Гастон Полузащитник
- 21 Бонаццоли Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Прце Фране Защитник
- 20 Emanuele Ndoj Полузащитник
- 31 Фонтанези Леонардо Полузащитник
- 14 Крочьята Джованни Полузащитник
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- 32 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 22 Federico Serraiocco
- 18 Jonathan Alexis Ferrante
- 29 Модич Андрэй
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Бари (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 24.02.2017 Беневенто 3:4 Бари СB
- 18.02.2017 Бари 3:1 Тернана СB
- 11.02.2017 Чезена 1:1 Бари СB
- 04.02.2017 Бари 2:1 Виченца СB
- 28.01.2017 Бари 0:0 Перуджа СB
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари СB
- 29.12.2016 Бари 1:1 Спал-2013 СB
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Бари 1:1 Специя СB
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари СB
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли СB
- 25.10.2016 Новара 1:0 Бари СB
- 22.10.2016 Бари 3:0 Трапани СB
- 16.10.2016 Фрозиноне 3:1 Бари СB
- 09.10.2016 Бари 1:1 Виртус Энтелла СB
Брешия (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 24.02.2017 Брешия 4:1 Читтаделла СB
- 18.02.2017 Карпи 2:1 Брешия СB
- 11.02.2017 Брешия 1:1 Пиза СB
- 04.02.2017 Перуджа 3:2 Брешия СB
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия СB
- 21.01.2017 Брешия 0:2 Авеллино СB
- 30.12.2016 Трапани 0:0 Брешия СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
- 29.10.2016 Виртус Энтелла 4:0 Брешия СB
- 25.10.2016 Брешия 2:1 Виченца СB
- 21.10.2016 Специя 2:0 Брешия СB
- 15.10.2016 Брешия 1:1 Салернитана СB
- 09.10.2016 Верона 2:2 Брешия СB
Последние игры между собой
Бари: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 4
Брешия: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 4
- 30.09.2016 Брешия 1:1 Бари Серия B
- 14.05.2016 Брешия 2:3 Бари Серия B
- 23.12.2015 Бари 1:2 Брешия Серия B
- 16.05.2015 Бари 3:2 Брешия Серия B
- 24.12.2014 Брешия 2:1 Бари Серия B
- 01.02.2014 Брешия 2:1 Бари Серия B
- 31.08.2013 Бари 0:0 Брешия Серия B
- 16.03.2013 Брешия 1:1 Бари Серия B
- 22.10.2012 Бари 1:1 Брешия Серия B
- 11.05.2012 Бари 2:2 Брешия Серия B
- 11.12.2011 Брешия 1:3 Бари Серия B
- 06.02.2011 Брешия 2:0 Бари Серия A
- 26.09.2010 Бари 2:1 Брешия Серия A
- 07.02.2009 Брешия 0:0 Бари Серия B
- 13.09.2008 Бари 1:1 Брешия Серия B
- 05.04.2008 Брешия 0:0 Бари Серия B
- 03.11.2007 Бари 0:0 Брешия Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|27
|15
|6
|6
|36 - 26
|51
|2.
|Спал-2013
|27
|13
|9
|5
|43 - 26
|48
|3.
|Беневенто
|27
|13
|8
|6
|39 - 23
|47
|4.
|Верона
|27
|13
|7
|7
|44 - 30
|46
|5.
|Бари
|28
|11
|10
|7
|34 - 28
|43
|6.
|Читтаделла
|27
|12
|3
|12
|36 - 35
|39
|7.
|Перуджа
|27
|9
|12
|6
|33 - 27
|39
|8.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|11
|7
|38 - 32
|38
|9.
|Специя
|27
|9
|11
|7
|27 - 23
|38
|10.
|Новара
|27
|10
|7
|10
|32 - 31
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|9
|9
|26 - 28
|36
|12.
|Авеллино
|27
|9
|8
|10
|27 - 32
|35
|13.
|Асколи
|27
|7
|13
|7
|32 - 34
|34
|14.
|Салернитана
|27
|7
|11
|9
|29 - 31
|32
|15.
|Пиза
|27
|6
|13
|8
|15 - 17
|31
|16.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|17.
|Чезена
|27
|6
|11
|10
|33 - 34
|29
|18.
|Латина
|27
|5
|14
|8
|28 - 32
|29
|19.
|Про Верчелли
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|20.
|Виченца
|27
|6
|10
|11
|20 - 33
|28
|21.
|Трапани
|27
|4
|13
|10
|23 - 37
|25
|22.
|Тернана
|27
|5
|8
|14
|22 - 38
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
УДАЛЕНИЕ! Колин Расин получил жёлтую карточку и покинул поле.
86'
Колин Расин получает желтую карточку.
80'
Брешия производит замену. Даль'Ольо Якопо уходит, и Прце Фране заменяет его
79'
Бари производит замену. Маньеро Риккардо уходит, и Флоро Флорес Антонио заменяет его
72'
Брешия производит замену. Камара Гастон уходит, и Торрегросса Эрнесто заменяет его
66'
Бари производит замену. Париджини Витторио уходит, и Тонуччи Денис заменяет его
62'
Брешия производит замену. Бонаццоли Федерико уходит, и Jonathan Alexis Ferrante заменяет его
61'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Маури Стефано бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галано Кристиан.
55'
Бари производит замену. Сальцано Аньелло уходит, и Мацек Роман заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Даль'Ольо Якопо получает желтую карточку.
22'
Мартинелли Алессандро получает желтую карточку.
11'
Морлео Арчимеде получает желтую карточку.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Париджини Витторио.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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