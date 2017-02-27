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  5. Серия B
Стадион:
Бари
2:0
Конец матча
Брешия
0'
1:0
8' Гол
Париджини Витторио
11' Желтая карточка
Морлео Арчимеде
22' Желтая карточка
Мартинелли Алессандро
39' Желтая карточка
Даль'Ольо Якопо
2:0
58' Гол
Галано Кристиан
2:0
61' Не забитый пенальти
Маури Стефано
86' Желтая карточка
Колин Расин
87' Красная карточка
Колин Расин
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
УДАЛЕНИЕ! Колин Расин получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
86'
Колин Расин получает желтую карточку.
80'
Брешия производит замену. Даль'Ольо Якопо уходит, и Прце Фране заменяет его
79'
Бари производит замену. Маньеро Риккардо уходит, и Флоро Флорес Антонио заменяет его
72'
Брешия производит замену. Камара Гастон уходит, и Торрегросса Эрнесто заменяет его

66'
Бари производит замену. Париджини Витторио уходит, и Тонуччи Денис заменяет его
62'
Брешия производит замену. Бонаццоли Федерико уходит, и Jonathan Alexis Ferrante заменяет его
Описание гола
61'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Маури Стефано бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галано Кристиан.
55'
Бари производит замену. Сальцано Аньелло уходит, и Мацек Роман заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Даль'Ольо Якопо получает желтую карточку.
Желтая карточка
22'
Мартинелли Алессандро получает желтую карточку.
Желтая карточка
11'
Морлео Арчимеде получает желтую карточку.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Париджини Витторио.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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