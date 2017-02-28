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  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
1:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
0:1
15' Гол
Крагль Оливер
44' Желтая карточка
Мокулу Бенжамен
44' Желтая карточка
Бриги Маттео
59' Желтая карточка
Чофани Маттео
61' Желтая карточка
Бельмонте Никола
1:1
72' Гол
Никастро Франческо
76' Желтая карточка
Вольта Массимо
80' Желтая карточка
Salvatore Monaco II
84' Желтая карточка
Ариаудо Лоренцо
90' Желтая карточка
Кривелло Роберто
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Кривелло Роберто получает желтую карточку.
Желтая карточка
84'
Ариаудо Лоренцо получает желтую карточку.
Желтая карточка
80'
Salvatore Monaco получает желтую карточку.
Желтая карточка
76'
Вольта Массимо получает желтую карточку.
74'
Фрозиноне производит замену. Крагль Оливер уходит, и Соддимо Данило заменяет его

Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Никастро Франческо.
66'
Фрозиноне производит замену. Крайнц Лука уходит, и Ариаудо Лоренцо заменяет его
64'
Перуджа производит замену. Бельмонте Никола уходит, и Террани Джованни заменяет его
Желтая карточка
61'
Бельмонте Никола получает желтую карточку.
Желтая карточка
59'
Чофани Маттео получает желтую карточку.
58'
Фрозиноне производит замену. Мокулу Бенжамен уходит, и Чофани Даниэль заменяет его
46'
Перуджа производит замену. Matteo Ricci уходит, и Никастро Франческо заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Бриги Маттео получает желтую карточку.
Желтая карточка
44'
Мокулу Бенжамен получает желтую карточку.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крагль Оливер.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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