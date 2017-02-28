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Стадион: Ренато Кури
0:1
15' ГолКрагль Оливер
44' Желтая карточкаМокулу Бенжамен
44' Желтая карточкаБриги Маттео
59' Желтая карточкаЧофани Маттео
61' Желтая карточкаБельмонте Никола
1:1
72' ГолНикастро Франческо
76' Желтая карточкаВольта Массимо
80' Желтая карточкаSalvatore Monaco II
84' Желтая карточкаАриаудо Лоренцо
90' Желтая карточкаКривелло Роберто
|
15'
0:1
44'
44'
59'
61'
72'
1:1
76'
84'
90'
Состав команд
33
Бриги
Маттео
11
Дези
Якопо
Перуджа 4-3-3
- Основной состав
- 16 Бриньоли Альберто Вратарь
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Salvatore Monaco II Защитник
- 27 Gianluca Di Chiara Защитник
- 33 Бриги Маттео Полузащитник
- 8 Matteo Ricci II Полузащитник
- 11 Дези Якопо Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Нападающий
- 37 Francesco Forte I Нападающий
- 7 Губерти Стефано Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 5 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 2 Фацци Николо Полузащитник
- 26 Террани Джованни Нападающий
- 21 Никастро Франческо Нападающий
- 22 Entonjo Elezaj
- 13 Alberto Dossena
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Фрозиноне 3-5-2
- Основной состав
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 13 Чофани Маттео Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 29 Фьямоцци Риккардо Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 3 Кривелло Роберто Полузащитник
- 19 Мокулу Бенжамен Нападающий
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 27 Маццотта Антонио Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 24 Прийма Василий Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 25.02.2017 Спал-2013 2:0 Перуджа СB
- 18.02.2017 Перуджа 0:0 Виртус Энтелла СB
- 12.02.2017 Тернана 0:1 Перуджа СB
- 04.02.2017 Перуджа 3:2 Брешия СB
- 28.01.2017 Бари 0:0 Перуджа СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Дженоа 4:3 Перуджа КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи СB
- 22.10.2016 Беневенто 0:0 Перуджа СB
- 15.10.2016 Перуджа 2:0 Читтаделла СB
Фрозиноне (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 25.02.2017 Фрозиноне 1:0 Верона СB
- 19.02.2017 Пиза 0:0 Фрозиноне СB
- 11.02.2017 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 04.02.2017 Латина 0:1 Фрозиноне СB
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия СB
- 21.01.2017 Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне СB
- 30.12.2016 Про Верчелли 2:0 Фрозиноне СB
- 24.12.2016 Фрозиноне 3:2 Беневенто СB
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне СB
- 29.10.2016 Фрозиноне 2:1 Чезена СB
- 25.10.2016 Фрозиноне 2:1 Спал-2013 СB
- 22.10.2016 Виченца 1:1 Фрозиноне СB
- 16.10.2016 Фрозиноне 3:1 Бари СB
- 08.10.2016 Читтаделла 2:3 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Спал-2013
|28
|14
|9
|5
|45 - 27
|51
|3.
|Верона
|28
|14
|7
|7
|46 - 30
|49
|4.
|Беневенто
|28
|13
|8
|7
|39 - 24
|47
|5.
|Бари
|28
|11
|10
|7
|34 - 28
|43
|6.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|7.
|Специя
|28
|10
|11
|7
|29 - 24
|41
|8.
|Новара
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Перуджа
|28
|9
|13
|6
|34 - 28
|40
|10.
|Виртус Энтелла
|28
|9
|12
|7
|40 - 34
|39
|11.
|Карпи
|28
|9
|10
|9
|26 - 28
|37
|12.
|Авеллино
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|13.
|Асколи
|28
|7
|13
|8
|33 - 36
|34
|14.
|Салернитана
|28
|7
|11
|10
|30 - 33
|32
|15.
|Пиза
|28
|6
|14
|8
|15 - 17
|32
|16.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|17.
|Чезена
|28
|6
|12
|10
|34 - 35
|30
|18.
|Латина
|28
|5
|15
|8
|29 - 33
|30
|19.
|Про Верчелли
|28
|6
|11
|11
|25 - 37
|29
|20.
|Виченца
|28
|6
|11
|11
|22 - 35
|29
|21.
|Трапани
|28
|4
|13
|11
|25 - 40
|25
|22.
|Тернана
|28
|5
|8
|15
|22 - 40
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Кривелло Роберто получает желтую карточку.
84'
Ариаудо Лоренцо получает желтую карточку.
80'
Salvatore Monaco получает желтую карточку.
76'
Вольта Массимо получает желтую карточку.
74'
Фрозиноне производит замену. Крагль Оливер уходит, и Соддимо Данило заменяет его
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Никастро Франческо.
66'
Фрозиноне производит замену. Крайнц Лука уходит, и Ариаудо Лоренцо заменяет его
64'
Перуджа производит замену. Бельмонте Никола уходит, и Террани Джованни заменяет его
61'
Бельмонте Никола получает желтую карточку.
59'
Чофани Маттео получает желтую карточку.
58'
Фрозиноне производит замену. Мокулу Бенжамен уходит, и Чофани Даниэль заменяет его
46'
Перуджа производит замену. Matteo Ricci уходит, и Никастро Франческо заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Бриги Маттео получает желтую карточку.
44'
Мокулу Бенжамен получает желтую карточку.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крагль Оливер.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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