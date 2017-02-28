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  5. Серия B
Стадион:
Читтаделла
3:2
Конец матча
Трапани
0'
23' Желтая карточка
Enrico Alfonso
23' Желтая карточка
Джаллоу Ламин
0:1
34' Гол
Коронадо Игор
1:1
53' Гол
Lucas Cossenzo Chiaretti
79' Желтая карточка
Matteo Legittimo
2:1
82' Гол
Юнко Антимо
2:2
90' Пенальти
Читро Никола
3:2
90' Гол
Manuel Iori
90'+7
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мануэль Иори.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
Г О О О О О Л - Читро Никола из команды Трапани забивает пенальти
88'
Трапани производит замену. Манкони Якопо уходит, и Luigi Canotto заменяет его
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юнко Антимо.
Желтая карточка
79'
Matteo Legittimo получает желтую карточку.

75'
Читтаделла производит замену. Lucas Cossenzo Chiaretti уходит, и Юнко Антимо заменяет его
65'
Трапани производит замену. Коронадо Игор уходит, и Ниццетто Лука заменяет его
65'
Читтаделла производит замену. Luca Strizzolo уходит, и Джианлука Литтери заменяет его
57'
Трапани производит замену. Джаллоу Ламин уходит, и Читро Никола заменяет его
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lucas Cossenzo Chiaretti.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коронадо Игор.
26'
Читтаделла производит замену. Скалья Филиппо уходит, и Пелагатти Карло заменяет его
Желтая карточка
23'
Джаллоу Ламин получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Энрико Альфонсо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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