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Стадион:
Новара
1:0
Конец матча
Беневенто
0'
24' Желтая карточка
Lopez Walter II
1:0
54' Гол
Трост Магнус
60' Желтая карточка
Македа Федерико
77' Желтая карточка
Купиш Томаш
86' Желтая карточка
Мантовани Андреа
90' Желтая карточка
Ланчини Эдоардо
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Ланчини Эдоардо получает желтую карточку.
Желтая карточка
86'
Мантовани Андреа получает желтую карточку.
80'
Новара производит замену. Чинелли Антонио уходит, и Орланди Андреа заменяет его
Желтая карточка
77'
Купиш Томаш получает желтую карточку.
75'
Новара производит замену. Antonio Lukanovic уходит, и Адорьян Кристиан заменяет его

74'
Беневенто производит замену. Antonio Matera уходит, и Паяч Марко заменяет его
63'
Новара производит замену. Lorenzo Dickman уходит, и Купиш Томаш заменяет его
Желтая карточка
60'
Македа Федерико получает желтую карточку.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Трост Магнус.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Беневенто производит замену. Чераволо Фабио уходит, и Карамоко Сиссе заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
24'
Вальтер Лопес получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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