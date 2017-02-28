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Стадион: Доменико Франкиони
22' Желтая карточкаБроско Риккардо
0:1
39' ГолКокко Андреа
1:1
70' ГолДеллафьоре Паоло
80' Желтая карточкаБрускаджин Маттео
88' Желтая карточкаMichele Rigione
90' Желтая карточкаСкьявоне Андреа
|
22'
39'
0:1
70'
1:1
88'
90'
Состав команд
18
Донкор
Исаак
11
Кокко
Андреа
10
Чано
Камилло
Латина 3-4-3
- Основной состав
- 12 Пинсольо Карло Вратарь
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 5 Деллафьоре Паоло Защитник
- 4 Гарсия Пол Защитник
- 21 Ди Маттео Лука Полузащитник
- 30 Alessandro De Vitis I Полузащитник
- 8 Рокка Микеле Полузащитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 19 Filippo Bandinelli Нападающий
- 7 Корвия Даниэле Нападающий
- 10 Cristian Buonaiuto Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Копполаро Мауро Защитник
- 28 Йордан Марко Полузащитник
- 31 Ника Константин Полузащитник
- 17 Марига Макдоналд Полузащитник
- 9 Инсинье Роберто Нападающий
- 18 Де Джорджо Пьетро Нападающий
- 33 Gabriele Rolando
- 11 Giuliano Regolanti
- 1 Гранди Маттео
- Главный тренер: Сомма Марио
Чезена 3-5-2
- Основной состав
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 16 Michele Rigione Защитник
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 28 Carmine Setola Полузащитник
- 23 Moussa Koné III Полузащитник
- 6 Крими Марко Полузащитник
- 7 Гарритано Лука Полузащитник
- 33 Ренцетти Франческо Полузащитник
- 11 Кокко Андреа Нападающий
- 10 Чано Камилло Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 25 Капелли Даниэле Защитник
- 27 Лиджи Алессандро Защитник
- 24 Витале Маттиа Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 34 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- 20 Nicola Falasco
- Главный тренер: Драго Массимо
Предыдущие игры
Латина (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 25.02.2017 Тернана 0:1 Латина СB
- 17.02.2017 Латина 0:1 Новара СB
- 11.02.2017 Беневенто 2:1 Латина СB
- 04.02.2017 Латина 0:1 Фрозиноне СB
- 30.01.2017 Специя 3:2 Латина СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Латина 0:0 Авеллино СB
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари СB
- 29.10.2016 Читтаделла 2:1 Латина СB
- 25.10.2016 Про Верчелли 1:1 Латина СB
- 22.10.2016 Латина 1:1 Пиза СB
- 15.10.2016 Карпи 2:0 Латина СB
- 09.10.2016 Латина 2:0 Трапани СB
Чезена (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 25.02.2017 Чезена 1:2 Про Верчелли СB
- 18.02.2017 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 11.02.2017 Чезена 1:1 Бари СB
- 05.02.2017 Карпи 1:2 Чезена СB
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 18.01.2017 Сассуоло 1:2 Чезена КИ
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 29.11.2016 Эмполи 1:2 Чезена КИ
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Специя 1:0 Чезена СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
- 29.10.2016 Фрозиноне 2:1 Чезена СB
- 25.10.2016 Чезена 0:1 Виртус Энтелла СB
- 22.10.2016 Тернана 1:1 Чезена СB
Последние игры между собой
Латина: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Чезена: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Спал-2013
|28
|14
|9
|5
|45 - 27
|51
|3.
|Верона
|28
|14
|7
|7
|46 - 30
|49
|4.
|Беневенто
|28
|13
|8
|7
|39 - 24
|47
|5.
|Бари
|28
|11
|10
|7
|34 - 28
|43
|6.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|7.
|Специя
|28
|10
|11
|7
|29 - 24
|41
|8.
|Новара
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Перуджа
|28
|9
|13
|6
|34 - 28
|40
|10.
|Виртус Энтелла
|28
|9
|12
|7
|40 - 34
|39
|11.
|Карпи
|28
|9
|10
|9
|26 - 28
|37
|12.
|Авеллино
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|13.
|Асколи
|28
|7
|13
|8
|33 - 36
|34
|14.
|Салернитана
|28
|7
|11
|10
|30 - 33
|32
|15.
|Пиза
|28
|6
|14
|8
|15 - 17
|32
|16.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|17.
|Чезена
|28
|6
|12
|10
|34 - 35
|30
|18.
|Латина
|28
|5
|15
|8
|29 - 33
|30
|19.
|Про Верчелли
|28
|6
|11
|11
|25 - 37
|29
|20.
|Виченца
|28
|6
|11
|11
|22 - 35
|29
|21.
|Трапани
|28
|4
|13
|11
|25 - 40
|25
|22.
|Тернана
|28
|5
|8
|15
|22 - 40
|23
Второй тайм
90'
Скьявоне Андреа получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Чезена производит замену. Гарритано Лука уходит, и Лариби Карим заменяет его
88'
Латина производит замену. Брускаджин Маттео уходит, и Gabriele Rolando заменяет его
88'
Michele Rigione получает желтую карточку.
87'
Чезена производит замену. Чано Камилло уходит, и Панико Джузеппе заменяет его
82'
Чезена производит замену. Крими Марко уходит, и Скьявоне Андреа заменяет его
80'
Брускаджин Маттео получает желтую карточку.
70'
Латина производит замену. Cristian Buonaiuto уходит, и Де Джорджо Пьетро заменяет его
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Деллафьоре Паоло.
55'
Латина производит замену. Ди Маттео Лука уходит, и Инсинье Роберто заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кокко Андреа.
22'
Броско Риккардо получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Domenico Francioni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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