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  5. Серия B
Стадион:
Латина
1:1
Конец матча
Чезена
0'
22' Желтая карточка
Броско Риккардо
0:1
39' Гол
Кокко Андреа
1:1
70' Гол
Деллафьоре Паоло
80' Желтая карточка
Брускаджин Маттео
88' Желтая карточка
Michele Rigione
90' Желтая карточка
Скьявоне Андреа
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Скьявоне Андреа получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Чезена производит замену. Гарритано Лука уходит, и Лариби Карим заменяет его
88'
Латина производит замену. Брускаджин Маттео уходит, и Gabriele Rolando заменяет его
Желтая карточка
88'
Michele Rigione получает желтую карточку.
87'
Чезена производит замену. Чано Камилло уходит, и Панико Джузеппе заменяет его

82'
Чезена производит замену. Крими Марко уходит, и Скьявоне Андреа заменяет его
Желтая карточка
80'
Брускаджин Маттео получает желтую карточку.
70'
Латина производит замену. Cristian Buonaiuto уходит, и Де Джорджо Пьетро заменяет его
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Деллафьоре Паоло.
55'
Латина производит замену. Ди Маттео Лука уходит, и Инсинье Роберто заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кокко Андреа.
Желтая карточка
22'
Броско Риккардо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Domenico Francioni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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