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Стадион: Месталья
Состав команд
18
Солер
Карлос
13
Эррерин
Яго
15
Рико
Диего
21
Перес
Рубен
12
Моран
Эрик
Валенсия 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 2 Канселу Жоау Защитник
- 5 Мангала Эльяким Защитник
- 24 Гарай Эсекиэль Защитник
- 6 Сикейра Гильерме Защитник
- 8 Перес Энцо Полузащитник
- 10 Парехо Даниэль Полузащитник
- 18 Солер Карлос Полузащитник
- 9 Мунир Эль-Хаддади Нападающий
- 12 Дзадза Симоне Нападающий
- 11 Баккали Закария Нападающий
- Главный тренер: Воро Сальвадор
- Травмы и дисквалификации
- Нани Луиш Травмирован
- Монтойя Мартин Травмирован
- Мина Санти Травмирован
- Родриго Морено Травмирован
- Орельяна Фабиан Дисквалифицирован
Леганес 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Эррерин Яго Вратарь
- 2 Тито Роберто Защитник
- 22 Сиовас Димитрис Защитник
- 5 Мантовани Мартин Защитник
- 15 Рико Диего Защитник
- 21 Перес Рубен Полузащитник
- 12 Моран Эрик Полузащитник
- 25 Эль-Жар Набиль Полузащитник
- 8 Габриэл Пирес Полузащитник
- 11 Шимановски Александер Полузащитник
- 9 Герреро Мигель Анхель Нападающий
- Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Тимор Давид Травмирован
- Коне Мамаду Травмирован
- Серантес Хон Травмирован
- Ибаньес Роберт Травмирован
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 25.02.2017 Алавес 2:1 Валенсия П
- 22.02.2017 Валенсия 2:1 Реал Мадрид П
- 19.02.2017 Валенсия 2:0 Атлетик Б П
- 11.02.2017 Бетис 0:0 Валенсия П
- 04.02.2017 Валенсия 0:4 Эйбар П
- 30.01.2017 Лас-Пальмас 3:1 Валенсия П
- 21.01.2017 Вильярреал 0:2 Валенсия П
- 15.01.2017 Валенсия 2:1 Эспаньол П
- 09.01.2017 Осасуна 3:3 Валенсия П
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 04.12.2016 Валенсия 2:2 Малага П
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 20.11.2016 Валенсия 1:1 Гранада П
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия П
- 31.10.2016 Депортиво 1:1 Валенсия П
- 22.10.2016 Валенсия 2:3 Барселона П
- 16.10.2016 Спортинг Хихон 1:2 Валенсия П
- 02.10.2016 Валенсия 0:2 Атлетико М П
- 25.09.2016 Леганес 1:2 Валенсия П
- 22.09.2016 Валенсия 2:1 Алавес П
Леганес (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 25.02.2017 Леганес 4:0 Депортиво П
- 19.02.2017 Барселона 2:1 Леганес П
- 12.02.2017 Леганес 0:2 Спортинг Хихон П
- 04.02.2017 Атлетико М 2:0 Леганес П
- 28.01.2017 Леганес 0:2 Сельта П
- 21.01.2017 Алавес 2:2 Леганес П
- 14.01.2017 Леганес 0:0 Атлетик Б П
- 08.01.2017 Бетис 2:0 Леганес П
- 18.12.2016 Леганес 1:1 Эйбар П
- 10.12.2016 Лас-Пальмас 1:1 Леганес П
- 03.12.2016 Леганес 0:0 Вильярреал П
- 26.11.2016 Эспаньол 3:0 Леганес П
- 21.11.2016 Леганес 2:0 Осасуна П
- 06.11.2016 Реал Мадрид 3:0 Леганес П
- 28.10.2016 Леганес 0:2 Реал Сосьедад П
- 23.10.2016 Малага 4:0 Леганес П
- 15.10.2016 Леганес 2:3 Севилья П
- 01.10.2016 Гранада 0:1 Леганес П
- 25.09.2016 Леганес 1:2 Валенсия П
- 22.09.2016 Депортиво 1:2 Леганес П
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Леганес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 25.09.2016 Леганес 1:2 Валенсия Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|60 - 22
|55
|2.
|Барселона
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|65 - 20
|54
|3.
|Севилья
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|48 - 29
|52
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|44 - 21
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|37 - 32
|44
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|32 - 18
|39
|7.
|Эйбар
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|39 - 31
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 29
|38
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|33 - 31
|35
|10.
|Сельта
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|37 - 37
|34
|11.
|Алавес
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|24 - 29
|33
|12.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 36
|28
|13.
|Валенсия
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|34 - 43
|26
|14.
|Малага
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|31 - 40
|26
|15.
|Бетис
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|23 - 37
|24
|16.
|Леганес
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|20 - 39
|21
|17.
|Депортиво
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|26 - 39
|19
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|26 - 48
|17
|19.
|Гранада
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|22 - 52
|16
|20.
|Осасуна
|Заявка
|24
|1
|7
|16
|24 - 55
|10
-
До начала матча осталось 21 час 4 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Леганес, который состоится 28.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Леганес, который состоится 28.02.2017.
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Прогнозы на матч Валенсия - Леганес
Валенсия
97.3% (110)
Ничья:
2.7% (3)
Леганес
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Валенсия:
35.4% (40)
1:0 Валенсия:
29.2% (33)
2:0 Валенсия:
22.1% (25)
3:1 Валенсия:
5.3% (6)
1:1 Ничья:
1.8% (2)
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