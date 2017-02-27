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Стадион:
Валенсия
 
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Леганес
announcement
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До начала матча осталось 21 час 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Леганес, который состоится 28.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Валенсия - Леганес
Валенсия
97.3% (110)
Ничья:
2.7% (3)
Леганес
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
35.4% (40)
Валенсия:
29.2% (33)
Валенсия:
22.1% (25)
Валенсия:
5.3% (6)
Ничья:
1.8% (2)
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