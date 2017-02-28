Стадион: Ла Росаледа Зрители: 24285
36' Желтая карточкаПесселья Херман
1:0
39' ГолФорнальс Пабло
1:1
48' ГолМартин Йонас
60' Желтая карточкаБрашанац Дарко
63' Желтая карточкаГонсалес Бруно
68' Желтая карточкаТоррес Мигель
1:2
74' ГолСанабрия Антонио
76' Желтая карточкаХони Родригес
82' Желтая карточкаСехудо Альваро
Второй тайм
91'
Хони Родригес из команды Малага сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Шарлес Диас не смог удачно сыграть.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Гонсалес Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
89'
Торрес Мигель из команды Малага делает навес
88'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
88'
Демикелис Мартин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
87'
Песселья Херман сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
87'
Хони Родригес из команды Малага подал угловой слева.
87'
Брашанац Дарко выбил мяч на угловой.
87'
Хони Родригес из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
86'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает навес
85'
Сехудо Альваро из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Хони Родригес.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Удар от ворот произведет Бетис
84'
Эн-Несири Юссеф имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
84'
Форнальс Пабло из команды Малага подал угловой справа.
84'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
83'
Хони Родригес из команды Малага разыграл угловой с левого угла.
83'
Гонсалес Бруно выбил мяч на угловой.
83'
Хони Родригес из команды Малага делает пас партнеру.
83'
83'
Адан Антонио неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
83'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Сехудо Альваро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
82'
Сехудо Альваро из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Хони Родригес.
82'
Алегрия Алекс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
82'
Сехудо Альваро из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
82'
Сехудо Альваро на финте ушёл от оппонента.
80'
Тактическая замена. Наварро Рафаэль уходит с поля и его заменяет Сехудо Альваро
80'
Алегрия Алекс коснулся мяча рукой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Удар от ворот произведет Бетис
79'
Шарлес Диас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
79'
Хони Родригес из команды Малага делает навес
79'
Торрес Мигель из команды Малага делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
77'
77'
76'
Тактическая замена. Родригес Хосе уходит с поля и его заменяет Эн-Несири Юссеф
76'
Хони Родригес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
76'
Хони Родригес из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Себальос Дани.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Санабрия Антонио!
74'
Санабрия Антонио из команды Бетис устремляется вперед с мячом.
74'
Демикелис Мартин ошибается в защите.
73'
Удар от ворот произведет Бетис
73'
Онтиверос Хавьер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
72'
Хони Родригес имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
72'
Форнальс Пабло из команды Малага делает пас партнеру.
71'
Песселья Херман имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
71'
Себальос Дани из команды Бетис подал угловой слева.
71'
Тактическая замена. Пардо Рубен уходит с поля и его заменяет Алегрия Алекс
70'
Демикелис Мартин выбил мяч на угловой.
70'
Мартин Йонас из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Гонсалес Бруно из команды Бетис в офсайде
69'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Торрес Мигель получает желтую карточку за неспортивное поведение
68'
Торрес Мигель из команды Малага делает подножку. Мартин Йонас заработал фол.
67'
Себальос Дани из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Форнальс Пабло.
66'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Онтиверос Хавьер
66'
Чори Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Пардо Рубен из команды Бетис подал угловой справа.
65'
Хуан Карлос Перес выбил мяч на угловой.
65'
Мартин Йонас из команды Бетис делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Гонсалес Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Форнальс Пабло из команды Малага делает навес
64'
64'
63'
Гонсалес Бруно - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
63'
Гонсалес Бруно блокирует соперника. Форнальс Пабло заработал своей команде штрафной.
62'
Удар от ворот произведет Бетис
62'
Камачо Начо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
62'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
62'
Чори Кастро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Чори Кастро из команды Малага устремляется вперед с мячом.
60'
Брашанац Дарко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
60'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает подножку. Хуан Карлос Перес заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Себальос Дани из команды Бетис делает навес
59'
Родригес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Пардо Рубен из команды Бетис подал угловой слева.
59'
Санабрия Антонио исполняет штрафной удар, но его блокируют
58'
Камачо Начо из команды Малага делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
57'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Хони Родригес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Хуан Карлос Перес из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Хуан Карлос Перес из команды Малага устремляется вперед с мячом.
54'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 24285 болельщиков
52'
Наварро Рафаэль из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Чори Кастро.
52'
51'
51'
Санабрия Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
48'
Брашанац Дарко сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мартин Йонас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
48'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает передачу за спину защитников.
47'
Эрнандес Луис из команды Малага делает подножку. Санабрия Антонио заработал фол.
46'
Пардо Рубен из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Форнальс Пабло.
46'
Тактическая замена. Гутьеррес Фелипе уходит с поля и его заменяет Себальос Дани
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Мартинес Алекс из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
43'
Мартинес Алекс из команды Бетис наносит неточный удар с лета
43'
Гутьеррес Фелипе из команды Бетис подал угловой справа.
43'
Наварро Рафаэль из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
42'
Мартинес Алекс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Гутьеррес Фелипе из команды Бетис делает навес
41'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Форнальс Пабло из команды Малага делает передачу одноклубнику.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
ГОООООЛ - Форнальс Пабло из команды Малага забивает из-за штрафной площади
39'
Форнальс Пабло оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
39'
Тошка Алин ошибается в защите.
38'
Камачо Начо из команды Малага в офсайде
38'
38'
Брашанац Дарко из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Хуан Карлос Перес.
37'
Удар от ворот произведет Бетис
37'
36'
Песселья Херман сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
36'
Песселья Херман совершает грубый фол. Чори Кастро был жертвой
35'
35'
Пардо Рубен из команды Бетис делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Песселья Херман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Мартин Йонас нарушает правила. Камачо Начо пострадал
32'
Удар от ворот произведет Бетис
31'
Форнальс Пабло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Гутьеррес Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Кеко Серхио из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
29'
29'
Гонсалес Бруно ошибается в защите.
29'
28'
Удар от ворот произведет Бетис
28'
Чори Кастро из команды Малага наносит неточный удар с лета
28'
Тошка Алин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
27'
27'
27'
Малага совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
Родригес Хосе наказан за толчок Брашанац Дарко
25'
Брашанац Дарко из команды Бетис устремляется вперед с мячом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
24'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
24'
Родригес Хосе из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
22'
22'
Хуан Карлос Перес блокирует соперника. Наварро Рафаэль заработал своей команде штрафной.
21'
Удар от ворот произведет Бетис
21'
Форнальс Пабло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Форнальс Пабло из команды Малага устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
17'
После дальнего удара, который нанес Чори Кастро мяч отбит вратарем
16'
Санабрия Антонио из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Кеко Серхио.
16'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Санабрия Антонио из команды Бетис в офсайде
15'
Наварро Рафаэль из команды Бетис делает навес
14'
Демикелис Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Шарлес Диас из команды Малага в офсайде
12'
Форнальс Пабло из команды Малага делает навес
12'
После дальнего удара, который нанес Наварро Рафаэль мяч отбит вратарем
12'
Наварро Рафаэль из команды Бетис устремляется вперед с мячом.
11'
Пардо Рубен из команды Бетис делает подножку. Шарлес Диас заработал фол.
10'
Мартин Йонас из команды Бетис подал угловой справа.
10'
Хуан Карлос Перес выбил мяч на угловой.
10'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
7'
Камачо Начо из команды Малага подал угловой слева.
6'
После удара головой, который сделал Камачо Начо мяч выносится вратарем на угловой
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
3'
Пардо Рубен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
3'
2'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Мартинес Алекс наказан за толчок Камачо Начо
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Малага 1:2 Бетис
Малага
76% (158)
Ничья:
19.7% (41)
Бетис
4.3% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Малага:
40.4% (84)
2:1 Малага:
26.4% (55)
1:1 Ничья:
17.3% (36)
2:0 Малага:
4.8% (10)
1:2 Бетис:
2.4% (5)
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