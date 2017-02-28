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Стадион: Зрители: 24285
Малага
1:2
Второй тайм: 90+'
Бетис
0'
36' Желтая карточка
Песселья Херман
1:0
39' Гол
Форнальс Пабло
1:1
48' Гол
Мартин Йонас
60' Желтая карточка
Брашанац Дарко
63' Желтая карточка
Гонсалес Бруно
68' Желтая карточка
Торрес Мигель
1:2
74' Гол
Санабрия Антонио
76' Желтая карточка
Хони Родригес
82' Желтая карточка
Сехудо Альваро
90'+1
Второй тайм
91'
Хони Родригес из команды Малага сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Шарлес Диас не смог удачно сыграть.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
90'
Гонсалес Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает навес
89'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Торрес Мигель из команды Малага делает навес
88'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
88'
Демикелис Мартин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
87'
Песселья Херман сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
87'
Хони Родригес из команды Малага подал угловой слева.
87'
Брашанац Дарко выбил мяч на угловой.
87'
Хони Родригес из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
85'
Сехудо Альваро из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Хони Родригес.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Удар от ворот произведет Бетис
84'
Эн-Несири Юссеф имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
84'
Форнальс Пабло из команды Малага подал угловой справа.
84'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
Угловой
83'
Хони Родригес из команды Малага разыграл угловой с левого угла.
83'
Гонсалес Бруно выбил мяч на угловой.
83'
Хони Родригес из команды Малага делает пас партнеру.
83'
Мартинес Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Адан Антонио неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
83'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Сехудо Альваро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
82'
Сехудо Альваро из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Хони Родригес.
82'
Алегрия Алекс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
82'
Сехудо Альваро из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
82'
Сехудо Альваро на финте ушёл от оппонента.
80'
Тактическая замена. Наварро Рафаэль уходит с поля и его заменяет Сехудо Альваро
Фол, нарушение
80'
Алегрия Алекс коснулся мяча рукой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Удар от ворот произведет Бетис
79'
Шарлес Диас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
79'
Хони Родригес из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
79'
Торрес Мигель из команды Малага делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
77'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
76'
Тактическая замена. Родригес Хосе уходит с поля и его заменяет Эн-Несири Юссеф
Желтая карточка
76'
Хони Родригес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
76'
Хони Родригес из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Себальос Дани.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Санабрия Антонио!
74'
Санабрия Антонио из команды Бетис устремляется вперед с мячом.
74'
Демикелис Мартин ошибается в защите.
73'
Удар от ворот произведет Бетис
73'
Онтиверос Хавьер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Хони Родригес имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
72'
Форнальс Пабло из команды Малага делает пас партнеру.
71'
Песселья Херман имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
Угловой
71'
Себальос Дани из команды Бетис подал угловой слева.
71'
Тактическая замена. Пардо Рубен уходит с поля и его заменяет Алегрия Алекс
70'
Демикелис Мартин выбил мяч на угловой.
70'
Мартин Йонас из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
69'
Гонсалес Бруно из команды Бетис в офсайде
69'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Торрес Мигель получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
68'
Торрес Мигель из команды Малага делает подножку. Мартин Йонас заработал фол.
Фол, нарушение
67'
Себальос Дани из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Форнальс Пабло.
66'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Онтиверос Хавьер
66'
Чори Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Пардо Рубен из команды Бетис подал угловой справа.
65'
Хуан Карлос Перес выбил мяч на угловой.
65'
Мартин Йонас из команды Бетис делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Гонсалес Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Форнальс Пабло из команды Малага делает навес
64'
Мартинес Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Гонсалес Бруно - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
63'
Гонсалес Бруно блокирует соперника. Форнальс Пабло заработал своей команде штрафной.
62'
Удар от ворот произведет Бетис
62'
Камачо Начо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Угловой
62'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
62'
Чори Кастро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Чори Кастро из команды Малага устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
60'
Брашанац Дарко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
60'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает подножку. Хуан Карлос Перес заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Себальос Дани из команды Бетис делает навес
59'
Родригес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Пардо Рубен из команды Бетис подал угловой слева.
59'
Санабрия Антонио исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
58'
Камачо Начо из команды Малага делает подножку. Себальос Дани заработал фол.
57'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Хони Родригес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Хуан Карлос Перес из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Хуан Карлос Перес из команды Малага устремляется вперед с мячом.
54'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 24285 болельщиков
Фол, нарушение
52'
Наварро Рафаэль из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Чори Кастро.
52'
Удар от ворот произведет Малага
51'
Мартинес Алекс из команды Бетис делает навес
51'
Санабрия Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Мартинес Алекс из команды Бетис делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
48'
Брашанац Дарко сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мартин Йонас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
48'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
47'
Эрнандес Луис из команды Малага делает подножку. Санабрия Антонио заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Пардо Рубен из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Форнальс Пабло.
46'
Тактическая замена. Гутьеррес Фелипе уходит с поля и его заменяет Себальос Дани
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Мартинес Алекс из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Удар от ворот произведет Малага
43'
Мартинес Алекс из команды Бетис наносит неточный удар с лета
Угловой
43'
Гутьеррес Фелипе из команды Бетис подал угловой справа.
43'
Наварро Рафаэль из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Удар от ворот произведет Малага
42'
Мартинес Алекс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Гутьеррес Фелипе из команды Бетис делает навес
41'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Форнальс Пабло из команды Малага делает передачу одноклубнику.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Описание гола
39'
ГОООООЛ - Форнальс Пабло из команды Малага забивает из-за штрафной площади
39'
Форнальс Пабло оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
39'
Тошка Алин ошибается в защите.
Офсайд
38'
Камачо Начо из команды Малага в офсайде
38'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Брашанац Дарко из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Хуан Карлос Перес.
37'
Удар от ворот произведет Бетис
37'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Песселья Херман сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
36'
Песселья Херман совершает грубый фол. Чори Кастро был жертвой
35'
Удар от ворот произведет Малага
35'
Пардо Рубен из команды Бетис делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Песселья Херман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
32'
Мартин Йонас нарушает правила. Камачо Начо пострадал
32'
Удар от ворот произведет Бетис
31'
Форнальс Пабло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Гутьеррес Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Кеко Серхио из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает навес
29'
Мартинес Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Гонсалес Бруно ошибается в защите.
29'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Удар от ворот произведет Бетис
28'
Чори Кастро из команды Малага наносит неточный удар с лета
28'
Тошка Алин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает навес
27'
Малага совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
25'
Родригес Хосе наказан за толчок Брашанац Дарко
25'
Брашанац Дарко из команды Бетис устремляется вперед с мячом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
24'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
24'
Родригес Хосе из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
22'
Хуан Карлос Перес блокирует соперника. Наварро Рафаэль заработал своей команде штрафной.
21'
Удар от ворот произведет Бетис
21'
Форнальс Пабло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Форнальс Пабло из команды Малага устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
17'
После дальнего удара, который нанес Чори Кастро мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
16'
Санабрия Антонио из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Кеко Серхио.
16'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
15'
Санабрия Антонио из команды Бетис в офсайде
15'
Наварро Рафаэль из команды Бетис делает навес
14'
Демикелис Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мартинес Алекс из команды Бетис делает навес
Офсайд
13'
Шарлес Диас из команды Малага в офсайде
12'
Форнальс Пабло из команды Малага делает навес
12'
После дальнего удара, который нанес Наварро Рафаэль мяч отбит вратарем
12'
Наварро Рафаэль из команды Бетис устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
11'
Пардо Рубен из команды Бетис делает подножку. Шарлес Диас заработал фол.
Угловой
10'
Мартин Йонас из команды Бетис подал угловой справа.
10'
Хуан Карлос Перес выбил мяч на угловой.
10'
Брашанац Дарко из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
7'
Камачо Начо из команды Малага подал угловой слева.
6'
После удара головой, который сделал Камачо Начо мяч выносится вратарем на угловой
6'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
3'
Пардо Рубен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
3'
Мартинес Алекс из команды Бетис делает навес
2'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Мартинес Алекс наказан за толчок Камачо Начо
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Малага 1:2 Бетис
Малага
76% (158)
Ничья:
19.7% (41)
Бетис
4.3% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Малага:
40.4% (84)
Малага:
26.4% (55)
Ничья:
17.3% (36)
Малага:
4.8% (10)
Бетис:
2.4% (5)
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