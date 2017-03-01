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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 13409
Осасуна
1:4
Конец матча
Вильярреал
0'
0:1
2' Гол
Сориано Роберто
25' Желтая карточка
Беренгер Алекс
26' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
0:2
27' Пенальти
Сольдадо Роберто
36' Желтая карточка
Рукавина Антонио
1:2
64' Пенальти
Торрес Роберто
72' Желтая карточка
Сориано Роберто
1:3
74' Гол
Борре Рафаэль
77' Желтая карточка
Торрес Роберто
78' Желтая карточка
Леон Серхио
1:4
78' Гол
Борре Рафаэль
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Угловой
92'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал разыграл угловой с левого угла.
92'
Никола Вуядинович выбил мяч на угловой.
92'
Дос Сантос Хонатан ударом издали сотрясает перекладину
Угловой
91'
Торрес Роберто из команды Осасуна подал угловой справа.

91'
Чаушич Горан из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Никола Вуядинович из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Торрес Роберто из команды Осасуна подал угловой слева.
90'
Альваро Гонсалес выбил мяч на угловой.
90'
Чаушич Горан из команды Осасуна делает навес
90'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Беренгер Алекс из команды Осасуна делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Леон Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Беренгер Алекс из команды Осасуна делает навес
89'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
88'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна делает подножку. Дос Сантос Хонатан заработал фол.
87'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ойер Санхурхо из команды Осасуна делает навес
87'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
86'
Борре Рафаэль из команды Вильярреал в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Буньюэль Айтор нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Бакамбу Седрик уходит с поля и его заменяет Кастильехо Самуэль
83'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
83'
Торрес Роберто из команды Осасуна подал угловой справа.
83'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
83'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал делает подножку. Беренгер Алекс заработал фол.
82'
Андрес Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Унаи Гарсия из команды Осасуна делает навес
81'
Борре Рафаэль из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Тактическая замена. Риера Ориоль уходит с поля и его заменяет Кодро Кенан
78'
Мусаккио Матео сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Борре Рафаэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Мусаккио Матео выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
78'
Леон Серхио получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
77'
Торрес Роберто получает желтую карточку.
Фол, нарушение
77'
Торрес Роберто совершает грубый фол. Бакамбу Седрик был жертвой
76'
Тактическая замена. Клерк Карлос уходит с поля и его заменяет Буньюэль Айтор
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
75'
Унаи Гарсия из команды Осасуна делает подножку. Бакамбу Седрик заработал фол.
74'
Сориано Роберто сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Борре Рафаэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
74'
Борре Рафаэль из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
74'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
74'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Сориано Роберто из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
73'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Торрес Роберто из команды Осасуна делает навес
73'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Ойер Санхурхо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Офсайд
73'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
Желтая карточка
72'
Сориано Роберто получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
Сориано Роберто совершает грубый фол. Олавиде Мигель был жертвой
72'
Удар от ворот произведет Вильярреал
72'
Риера Ориоль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
71'
Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает подножку. Ойер Санхурхо заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Рукавина Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
Родри Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Руис Виктор из команды Вильярреал делает подножку. Унаи Гарсия заработал фол.
68'
Тактическая замена. Сольдадо Роберто уходит с поля и его заменяет Борре Рафаэль
67'
Андрес Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Сориано Роберто из команды Вильярреал. Это Беренгер Алекс заработал фол.
66'
Хауме Коста получил травму и заменен. Руис Виктор выходит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Описание гола
64'
Г О О О О О Л - Торрес Роберто из команды Осасуна забивает пенальти
Фол, нарушение
63'
ПЕНАЛЬТИ! – Мусаккио Матео фолит в штрафной площади. Леон Серхио пострадал
62'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
61'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Сориано Роберто на финте ушёл от оппонента.
61'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает пас партнеру.
61'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Тактическая замена. Иманоль Гарсия уходит с поля и его заменяет Олавиде Мигель
Фол, нарушение
60'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает подножку. Унаи Гарсия заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Тригерос Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Беренгер Алекс из команды Осасуна делает навес
58'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает навес
57'
Клерк Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Унаи Гарсия из команды Осасуна делает навес
56'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Клерк Карлос из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Унаи Гарсия из команды Осасуна делает навес
54'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
53'
Иманоль Гарсия из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
52'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
52'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
Фол, нарушение
52'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает подножку. Рукавина Антонио заработал фол.
51'
Бакамбу Седрик мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
51'
Бакамбу Седрик оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
51'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
50'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал в офсайде
Фол, нарушение
49'
Никола Вуядинович из команды Осасуна делает подножку. Сольдадо Роберто заработал фол.
48'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Андрес Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Ойер Санхурхо из команды Осасуна делает навес
47'
Удар от ворот произведет Осасуна
47'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал наносит неточный удар с лета
47'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
46'
Удар от ворот произведет Осасуна
46'
Сольдадо Роберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает навес
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 13409 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Торрес Роберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Клерк Карлос из команды Осасуна подал угловой слева.
45'
Клерк Карлос из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Удар от ворот произведет Осасуна
44'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Вильярреал
40'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
38'
Торрес Роберто из команды Осасуна делает подножку. Сориано Роберто заработал фол.
38'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Торрес Роберто из команды Осасуна делает навес
37'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Вильярреал
37'
Риера Ориоль из команды Осасуна бьет головой мимо ворот
37'
Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Рукавина Антонио получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Рукавина Антонио из команды Вильярреал делает подножку. Клерк Карлос заработал фол.
35'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
33'
Рукавина Антонио из команды Вильярреал делает подножку. Клерк Карлос заработал фол.
Офсайд
32'
Леон Серхио из команды Осасуна в офсайде
32'
Удар от ворот произведет Осасуна
32'
Сориано Роберто имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
31'
Рукавина Антонио из команды Вильярреал делает отличный навес.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Удар от ворот произведет Вильярреал
29'
Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает подножку. Беренгер Алекс заработал фол.
Описание гола
27'
Г О О О О О Л - Сольдадо Роберто из команды Вильярреал забивает пенальти
Желтая карточка
26'
Сольдадо Роберто получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
25'
Беренгер Алекс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
24'
ПЕНАЛТИ! - Беренгер Алекс тянет соперника за майку в штрафной площади. Сориано Роберто заработал пенальти для своей команды
24'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
24'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Никола Вуядинович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает навес
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
23'
Тригерос Мануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Никола Вуядинович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал подал угловой слева.
22'
Беренгер Алекс выбил мяч на угловой.
22'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал делает навес
21'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Вильярреал
20'
Чаушич Горан из команды Осасуна делает неудачный навес.
20'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
19'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал. Это Леон Серхио заработал фол.
19'
Рукавина Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает навес
Фол, нарушение
18'
Риера Ориоль из команды Осасуна делает подножку. Хауме Коста заработал фол.
17'
Никола Вуядинович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Рукавина Антонио из команды Вильярреал делает навес
16'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Торрес Роберто из команды Осасуна делает навес
15'
Сольдадо Роберто попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
14'
Чаушич Горан из команды Осасуна делает подножку. Дос Сантос Хонатан заработал фол.
14'
Леон Серхио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
14'
Торрес Роберто из команды Осасуна делает передачу за спину защитников.
13'
Удар от ворот произведет Вильярреал
Угловой
13'
Торрес Роберто из команды Осасуна подал угловой справа.
13'
Мусаккио Матео выбил мяч на угловой.
13'
Удар от ворот произведет Осасуна
12'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал наносит неточный удар с лета
12'
Сориано Роберто выбил мяч подальше от ворот.
12'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Вильярреал
11'
Риера Ориоль из команды Осасуна бьет головой мимо ворот
11'
Торрес Роберто из команды Осасуна делает отличный навес.
11'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Торрес Роберто из команды Осасуна подал угловой слева.
11'
После удара головой, который сделал Никола Вуядинович мяч выносится вратарем на угловой
10'
Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал. Это Чаушич Горан заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
8'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Торрес Роберто из команды Осасуна подал угловой справа.
6'
Мусаккио Матео выбил мяч на угловой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Торрес Роберто из команды Осасуна подал угловой слева.
5'
Леон Серхио имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
5'
Леон Серхио оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
4'
Риера Ориоль из команды Осасуна делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сориано Роберто оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
2'
ШТАНГА! Бакамбу Седрик попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
2'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
2'
Рукавина Антонио выбил мяч подальше от ворот.
1'
Игрок клуба "Осасуна" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Осасуна". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Осасуна 1:4 Вильярреал
Осасуна
8.6% (19)
Ничья:
15% (33)
Вильярреал
76.4% (168)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
34.1% (75)
Вильярреал:
22.7% (50)
Ничья:
14.1% (31)
Вильярреал:
10% (22)
Вильярреал:
5.9% (13)
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