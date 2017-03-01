Стадион: Эль-Садар Зрители: 13409
1:4
Конец матча
0:1
2' ГолСориано Роберто
25' Желтая карточкаБеренгер Алекс
26' Желтая карточкаСольдадо Роберто
0:2
27' ПенальтиСольдадо Роберто
36' Желтая карточкаРукавина Антонио
1:2
64' ПенальтиТоррес Роберто
72' Желтая карточкаСориано Роберто
1:3
74' ГолБорре Рафаэль
77' Желтая карточкаТоррес Роберто
78' Желтая карточкаЛеон Серхио
1:4
78' ГолБорре Рафаэль
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
92'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал разыграл угловой с левого угла.
92'
Никола Вуядинович выбил мяч на угловой.
92'
Дос Сантос Хонатан ударом издали сотрясает перекладину
91'
91'
Чаушич Горан из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Никола Вуядинович из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
90'
90'
90'
Альваро Гонсалес выбил мяч на угловой.
90'
Чаушич Горан из команды Осасуна делает навес
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Леон Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
89'
88'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна делает подножку. Дос Сантос Хонатан заработал фол.
87'
87'
Ойер Санхурхо из команды Осасуна делает навес
87'
86'
Борре Рафаэль из команды Вильярреал в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Буньюэль Айтор нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
84'
Тактическая замена. Бакамбу Седрик уходит с поля и его заменяет Кастильехо Самуэль
83'
83'
83'
Буньюэль Айтор из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал делает подножку. Беренгер Алекс заработал фол.
82'
Андрес Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
Борре Рафаэль из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Тактическая замена. Риера Ориоль уходит с поля и его заменяет Кодро Кенан
78'
Мусаккио Матео сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Борре Рафаэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Мусаккио Матео выбил мяч подальше от ворот.
78'
Леон Серхио получает желтую карточку за споры
77'
Торрес Роберто получает желтую карточку.
77'
Торрес Роберто совершает грубый фол. Бакамбу Седрик был жертвой
76'
Тактическая замена. Клерк Карлос уходит с поля и его заменяет Буньюэль Айтор
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Унаи Гарсия из команды Осасуна делает подножку. Бакамбу Седрик заработал фол.
74'
Сориано Роберто сделал результативную передачу.
74'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Борре Рафаэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
74'
Борре Рафаэль из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
74'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
74'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Сориано Роберто из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
73'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
73'
73'
73'
73'
Ойер Санхурхо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
72'
Сориано Роберто получает желтую карточку.
72'
Сориано Роберто совершает грубый фол. Олавиде Мигель был жертвой
72'
72'
Риера Ориоль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
71'
71'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает подножку. Ойер Санхурхо заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Рукавина Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
Родри Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Руис Виктор из команды Вильярреал делает подножку. Унаи Гарсия заработал фол.
68'
Тактическая замена. Сольдадо Роберто уходит с поля и его заменяет Борре Рафаэль
67'
Андрес Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Сориано Роберто из команды Вильярреал. Это Беренгер Алекс заработал фол.
66'
Хауме Коста получил травму и заменен. Руис Виктор выходит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Г О О О О О Л - Торрес Роберто из команды Осасуна забивает пенальти
63'
ПЕНАЛЬТИ! – Мусаккио Матео фолит в штрафной площади. Леон Серхио пострадал
62'
62'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
61'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Сориано Роберто на финте ушёл от оппонента.
61'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает пас партнеру.
61'
60'
60'
Тактическая замена. Иманоль Гарсия уходит с поля и его заменяет Олавиде Мигель
60'
Сориано Роберто из команды Вильярреал делает подножку. Унаи Гарсия заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Тригерос Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает навес
57'
Клерк Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
56'
56'
Клерк Карлос из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
55'
54'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
53'
Иманоль Гарсия из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
52'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
52'
52'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает навес
52'
Клерк Карлос из команды Осасуна делает подножку. Рукавина Антонио заработал фол.
51'
Бакамбу Седрик мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
51'
Бакамбу Седрик оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
51'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал в офсайде
49'
Никола Вуядинович из команды Осасуна делает подножку. Сольдадо Роберто заработал фол.
48'
48'
47'
Ойер Санхурхо из команды Осасуна делает навес
47'
47'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал наносит неточный удар с лета
47'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
46'
46'
Сольдадо Роберто отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает навес
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 13409 болельщиков
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Торрес Роберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
45'
Клерк Карлос из команды Осасуна подал угловой слева.
45'
Клерк Карлос из команды Осасуна попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
44'
42'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
38'
Торрес Роберто из команды Осасуна делает подножку. Сориано Роберто заработал фол.
38'
38'
37'
37'
37'
Риера Ориоль из команды Осасуна бьет головой мимо ворот
37'
36'
Рукавина Антонио получает желтую карточку.
35'
Рукавина Антонио из команды Вильярреал делает подножку. Клерк Карлос заработал фол.
35'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
33'
Рукавина Антонио из команды Вильярреал делает подножку. Клерк Карлос заработал фол.
32'
Леон Серхио из команды Осасуна в офсайде
32'
32'
Сориано Роберто имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
31'
Рукавина Антонио из команды Вильярреал делает отличный навес.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
29'
29'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает подножку. Беренгер Алекс заработал фол.
27'
Г О О О О О Л - Сольдадо Роберто из команды Вильярреал забивает пенальти
26'
Сольдадо Роберто получает желтую карточку за неспортивное поведение
25'
Беренгер Алекс получает желтую карточку.
24'
ПЕНАЛТИ! - Беренгер Алекс тянет соперника за майку в штрафной площади. Сориано Роберто заработал пенальти для своей команды
24'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
24'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
24'
Сольдадо Роберто из команды Вильярреал делает навес
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
23'
Тригерос Мануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
23'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал подал угловой слева.
22'
Беренгер Алекс выбил мяч на угловой.
22'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал делает навес
21'
21'
20'
20'
Чаушич Горан из команды Осасуна делает неудачный навес.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал. Это Леон Серхио заработал фол.
19'
Рукавина Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает навес
18'
Риера Ориоль из команды Осасуна делает подножку. Хауме Коста заработал фол.
17'
17'
Рукавина Антонио из команды Вильярреал делает навес
16'
16'
15'
Сольдадо Роберто попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Чаушич Горан из команды Осасуна делает подножку. Дос Сантос Хонатан заработал фол.
14'
Леон Серхио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
14'
Торрес Роберто из команды Осасуна делает передачу за спину защитников.
13'
13'
13'
Мусаккио Матео выбил мяч на угловой.
13'
12'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал наносит неточный удар с лета
12'
Сориано Роберто выбил мяч подальше от ворот.
12'
12'
11'
Риера Ориоль из команды Осасуна бьет головой мимо ворот
11'
Торрес Роберто из команды Осасуна делает отличный навес.
11'
11'
11'
После удара головой, который сделал Никола Вуядинович мяч выносится вратарем на угловой
10'
10'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал. Это Чаушич Горан заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
8'
6'
Никола Вуядинович наказан за толчок Мусаккио Матео
6'
6'
6'
Мусаккио Матео выбил мяч на угловой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
5'
5'
Леон Серхио имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
5'
Леон Серхио оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
4'
Риера Ориоль из команды Осасуна делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сориано Роберто оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
2'
ШТАНГА! Бакамбу Седрик попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
2'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
2'
Рукавина Антонио выбил мяч подальше от ворот.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Осасуна". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Осасуна 1:4 Вильярреал
Осасуна
8.6% (19)
Ничья:
15% (33)
Вильярреал
76.4% (168)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Вильярреал:
34.1% (75)
0:1 Вильярреал:
22.7% (50)
1:1 Ничья:
14.1% (31)
0:2 Вильярреал:
10% (22)
1:3 Вильярреал:
5.9% (13)
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