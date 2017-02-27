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Стадион:
Депортиво
 
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Атлетико М
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Депортиво - Атлетико М, который состоится 02.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Депортиво - Атлетико М
Депортиво
6.7% (6)
Ничья:
2.2% (2)
Атлетико М
91.1% (82)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
44.4% (40)
Атлетико М:
20% (18)
Атлетико М:
14.4% (13)
Атлетико М:
8.9% (8)
Депортиво:
3.3% (3)
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