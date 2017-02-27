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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 25.02.2017 Бетис 1:2 Севилья П
- 18.02.2017 Севилья 2:0 Эйбар П
- 12.02.2017 Лас-Пальмас 0:1 Севилья П
- 05.02.2017 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 29.01.2017 Эспаньол 3:1 Севилья П
- 22.01.2017 Осасуна 3:4 Севилья П
- 15.01.2017 Севилья 2:1 Реал Мадрид П
- 07.01.2017 Реал Сосьедад 0:4 Севилья П
- 17.12.2016 Севилья 4:1 Малага П
- 11.12.2016 Сельта 0:3 Севилья П
- 07.12.2016 Лион 0:0 Севилья ЛЧ
- 03.12.2016 Гранада 2:1 Севилья П
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 22.11.2016 Севилья 1:3 Ювентус ЛЧ
- 19.11.2016 Депортиво 2:3 Севилья П
- 06.11.2016 Севилья 1:2 Барселона П
- 02.11.2016 Севилья 4:0 Динамо Загреб ЛЧ
- 29.10.2016 Спортинг Хихон 1:1 Севилья П
- 23.10.2016 Севилья 1:0 Атлетико М П
- 18.10.2016 Динамо Загреб 0:1 Севилья ЛЧ
Атлетик Б (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 26.02.2017 Атлетик Б 3:1 Гранада П
- 19.02.2017 Валенсия 2:0 Атлетик Б П
- 11.02.2017 Атлетик Б 2:1 Депортиво П
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б П
- 29.01.2017 Атлетик Б 2:1 Спортинг Хихон П
- 22.01.2017 Атлетик Б 2:2 Атлетико М П
- 14.01.2017 Леганес 0:0 Атлетик Б П
- 08.01.2017 Атлетик Б 0:0 Алавес П
- 19.12.2016 Атлетик Б 2:1 Сельта П
- 11.12.2016 Бетис 1:0 Атлетик Б П
- 08.12.2016 Рапид Вена 1:1 Атлетик Б ЛЕ
- 04.12.2016 Атлетик Б 3:1 Эйбар П
- 28.11.2016 Лас-Пальмас 3:1 Атлетик Б П
- 24.11.2016 Атлетик Б 3:2 Сассуоло ЛЕ
- 20.11.2016 Атлетик Б 1:0 Вильярреал П
- 06.11.2016 Эспаньол 0:0 Атлетик Б П
- 03.11.2016 Атлетик Б 5:3 Генк ЛЕ
- 30.10.2016 Атлетик Б 1:1 Осасуна П
- 23.10.2016 Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б П
- 20.10.2016 Генк 2:0 Атлетик Б ЛЕ
Последние игры между собой
Севилья: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Атлетик Б: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 24.09.2016 Атлетик Б 3:1 Севилья Примера
- 14.05.2016 Атлетик Б 3:1 Севилья Примера
- 14.04.2016 Севилья 1:2 Атлетик Б Лига Европы
- 07.04.2016 Атлетик Б 1:2 Севилья Лига Европы
- 09.01.2016 Севилья 2:0 Атлетик Б Примера
- 04.04.2015 Севилья 2:0 Атлетик Б Примера
- 02.11.2014 Атлетик Б 1:0 Севилья Примера
- 27.04.2014 Атлетик Б 3:1 Севилья Примера
- 15.12.2013 Севилья 1:1 Атлетик Б Примера
- 09.04.2013 Севилья 2:1 Атлетик Б Примера
- 11.11.2012 Атлетик Б 2:1 Севилья Примера
- 08.04.2012 Атлетик Б 1:0 Севилья Примера
- 20.11.2011 Севилья 1:2 Атлетик Б Примера
- 06.03.2011 Атлетик Б 2:0 Севилья Примера
- 24.10.2010 Севилья 4:3 Атлетик Б Примера
- 28.02.2010 Севилья 0:0 Атлетик Б Примера
- 26.09.2009 Атлетик Б 0:4 Севилья Примера
- 04.03.2009 Атлетик Б 3:0 Севилья Кубок Короля
- 28.02.2009 Атлетик Б 1:2 Севилья Примера
- 04.02.2009 Севилья 2:1 Атлетик Б Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|60 - 22
|55
|2.
|Барселона
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|65 - 20
|54
|3.
|Севилья
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|48 - 29
|52
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|44 - 21
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|37 - 32
|44
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|32 - 18
|39
|7.
|Эйбар
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|39 - 31
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 29
|38
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|33 - 31
|35
|10.
|Сельта
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|37 - 37
|34
|11.
|Алавес
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|24 - 29
|33
|12.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 36
|28
|13.
|Валенсия
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|34 - 43
|26
|14.
|Малага
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|31 - 40
|26
|15.
|Бетис
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|23 - 37
|24
|16.
|Леганес
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|20 - 39
|21
|17.
|Депортиво
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|26 - 39
|19
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|26 - 48
|17
|19.
|Гранада
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|22 - 52
|16
|20.
|Осасуна
|Заявка
|24
|1
|7
|16
|24 - 55
|10
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 1 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Атлетик Б, который состоится 02.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Атлетик Б, который состоится 02.03.2017.
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Прогнозы на матч Севилья - Атлетик Б
Севилья
90.1% (82)
Ничья:
4.4% (4)
Атлетик Б
5.5% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Севилья:
50.5% (46)
1:0 Севилья:
19.8% (18)
2:0 Севилья:
12.1% (11)
3:1 Севилья:
5.5% (5)
1:2 Атлетик Б:
5.5% (5)
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