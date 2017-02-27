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Стадион:
Севилья
 
Позже
Атлетик Б
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 1 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Атлетик Б, который состоится 02.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Севилья - Атлетик Б
Севилья
90.1% (82)
Ничья:
4.4% (4)
Атлетик Б
5.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
50.5% (46)
Севилья:
19.8% (18)
Севилья:
12.1% (11)
Севилья:
5.5% (5)
Атлетик Б:
5.5% (5)
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