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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Лас-Пальмас
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До начала матча осталось 1 день 12 часов 1 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Лас-Пальмас, который состоится 01.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Лас-Пальмас
Реал Мадрид
98.1% (103)
Ничья:
1% (1)
Лас-Пальмас
1% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
35.2% (37)
Реал Мадрид:
23.8% (25)
Реал Мадрид:
14.3% (15)
Реал Мадрид:
8.6% (9)
Реал Мадрид:
6.7% (7)
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