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Стадион:
Сельта
0:0
Первый тайм: 19'
Эспаньол
0' 19'
Первый тайм
Фол, нарушение
19'
Васс Даниэль из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Давид Лопес.
17'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Наварро Марк получил травму и заменен. Хави Лопеc выходит на поле.
15'
Хонни Кастро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Аспас Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Наварро Марк получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
13'
Наварро Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Удар от ворот произведет Эспаньол
10'
Фонтас Андреу выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мальо Уго из команды Сельта делает навес
Фол, нарушение
9'
Наварро Марк из команды Эспаньол. Это Систо Пионе заработал фол.
8'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
Фол, нарушение
8'
Радоя Неманья из команды Сельта делает подножку. Давид Лопес заработал фол.
8'
Наварро Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Аспас Яго из команды Сельта делает навес
7'
Васс Даниэль из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
6'
Фонтас Андреу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Рейес Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Мальо Уго из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Пьятти Пабло.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
3'
Рубен Бланко вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
2'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
Фол, нарушение
1'
Радоя Неманья из команды Сельта делает подножку. Перес Эрнан заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Аспас Яго атакует сзади соперника. Фуэго Хави пострадал.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Эспаньол
Сельта
78.4% (174)
Ничья:
14.4% (32)
Эспаньол
7.2% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Сельта:
38.7% (86)
Сельта:
28.4% (63)
Ничья:
11.7% (26)
Сельта:
7.7% (17)
Ничья:
2.7% (6)
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