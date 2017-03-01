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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Балаидос
Состав команд
13
Рубен
Бланко
19
Хонни
Кастро
18
Васс
Даниэль
10
Аспас
Яго
11
Систо
Пионе
13
Лопес
Диего
31
Наварро
Марк
23
Рейес
Диего
17
Перес
Эрнан
18
Фуэго
Хави
15
Давид
Лопес
19
Пьятти
Пабло
Сельта 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Рубен Бланко Вратарь
- 2 Мальо Уго Защитник
- 22 Кабраль Густаво Защитник
- 3 Фонтас Андреу Защитник
- 19 Хонни Кастро Защитник
- 6 Радоя Неманья Полузащитник
- 5 Марсело Диас Полузащитник
- 18 Васс Даниэль Полузащитник
- 10 Аспас Яго Полузащитник
- 11 Систо Пионе Полузащитник
- 9 Гвидетти Джон Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Серхио Альварес II Вратарь
- 20 Гомес Серхи Защитник
- 16 Хосабед Санчес Полузащитник
- 7 Бонгонда Тео Полузащитник
- 4 Шейх Пап Полузащитник
- 25 Росси Джузеппе Нападающий
- 12 Бове Клаудио Нападающий
- Главный тренер: Бериццо Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Ронкалья Факундо Дисквалифицирован
Эспаньол 4-4-2
- Основной состав
- 13 Лопес Диего Вратарь
- 31 Наварро Марк Защитник
- 6 Дуарте Оскар Защитник
- 23 Рейес Диего Защитник
- 12 Кариколь Аарон Защитник
- 17 Перес Эрнан Полузащитник
- 18 Фуэго Хави Полузащитник
- 15 Давид Лопес Полузащитник
- 19 Пьятти Пабло Полузащитник
- 10 Кайседо Фелипе Нападающий
- 7 Морено Херард Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Андрес Прието Вратарь
- 16 Хави Лопеc Защитник
- 5 Виктор Альварес Защитник
- 28 Рока Марк Полузащитник
- 20 Папа Диоп Полузащитник
- 14 Хурадо Хосе Мануэль Полузащитник
- 9 Рейес Хосе Полузащитник
- Главный тренер: Кике Флорес
- Травмы и дисквалификации
- Баптистао Лео Травмирован
- Санчес Виктор Травмирован
Предыдущие игры
Сельта (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 26.02.2017 Спортинг Хихон 1:1 Сельта П
- 19.02.2017 Сельта 3:0 Осасуна П
- 12.02.2017 Атлетико М 3:2 Сельта П
- 28.01.2017 Леганес 0:2 Сельта П
- 22.01.2017 Реал Сосьедад 1:0 Сельта П
- 15.01.2017 Сельта 1:0 Алавес П
- 08.01.2017 Сельта 3:1 Малага П
- 19.12.2016 Атлетик Б 2:1 Сельта П
- 11.12.2016 Сельта 0:3 Севилья П
- 08.12.2016 Панатинаикос 0:2 Сельта ЛЕ
- 04.12.2016 Бетис 3:3 Сельта П
- 27.11.2016 Сельта 3:1 Гранада П
- 24.11.2016 Сельта 1:1 Стандард ЛЕ
- 19.11.2016 Эйбар 1:0 Сельта П
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия П
- 03.11.2016 Аякс 3:2 Сельта ЛЕ
- 30.10.2016 Лас-Пальмас 3:3 Сельта П
- 23.10.2016 Сельта 4:1 Депортиво П
- 20.10.2016 Сельта 2:2 Аякс ЛЕ
- 16.10.2016 Вильярреал 5:0 Сельта П
Эспаньол (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 26.02.2017 Эспаньол 3:0 Осасуна П
- 18.02.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол П
- 10.02.2017 Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад П
- 04.02.2017 Малага 0:1 Эспаньол П
- 29.01.2017 Эспаньол 3:1 Севилья П
- 21.01.2017 Эспаньол 3:1 Гранада П
- 15.01.2017 Валенсия 2:1 Эспаньол П
- 06.01.2017 Эспаньол 1:1 Депортиво П
- 18.12.2016 Барселона 4:1 Эспаньол П
- 11.12.2016 Эспаньол 2:1 Спортинг Хихон П
- 03.12.2016 Атлетико М 0:0 Эспаньол П
- 26.11.2016 Эспаньол 3:0 Леганес П
- 20.11.2016 Алавес 0:1 Эспаньол П
- 06.11.2016 Эспаньол 0:0 Атлетик Б П
- 30.10.2016 Бетис 0:1 Эспаньол П
- 22.10.2016 Эспаньол 3:3 Эйбар П
- 14.10.2016 Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол П
- 02.10.2016 Эспаньол 0:0 Вильярреал П
- 25.09.2016 Эспаньол 0:2 Сельта П
- 22.09.2016 Осасуна 1:2 Эспаньол П
Последние игры между собой
Сельта: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Эспаньол: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
- 25.09.2016 Эспаньол 0:2 Сельта Примера
- 19.04.2016 Эспаньол 1:1 Сельта Примера
- 12.12.2015 Сельта 1:0 Эспаньол Примера
- 23.05.2015 Сельта 3:2 Эспаньол Примера
- 18.01.2015 Эспаньол 1:0 Сельта Примера
- 19.01.2014 Эспаньол 1:0 Сельта Примера
- 20.08.2013 Сельта 2:2 Эспаньол Примера
- 01.06.2013 Сельта 1:0 Эспаньол Примера
- 12.01.2013 Эспаньол 1:0 Сельта Примера
- 20.12.2011 Эспаньол 4:2 Сельта Кубок Короля
- 14.12.2011 Сельта 0:0 Эспаньол Кубок Короля
- 12.11.2008 Эспаньол 3:0 Сельта Кубок Короля
- 29.10.2008 Сельта 2:2 Эспаньол Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|71 - 21
|57
|2.
|Реал Мадрид
|1:1 Заявка
|24
|17
|5
|2
|61 - 23
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|48 - 29
|52
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|44 - 21
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|14
|3
|8
|39 - 34
|45
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|36 - 19
|42
|7.
|Эйбар
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|41 - 33
|39
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 29
|38
|9.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|25
|9
|9
|7
|33 - 31
|36
|10.
|Сельта
|0:0 Заявка
|24
|10
|5
|9
|37 - 37
|35
|11.
|Алавес
|0:0 Заявка
|25
|8
|10
|7
|24 - 29
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|35 - 43
|29
|13.
|Лас-Пальмас
|1:1 Заявка
|25
|7
|8
|10
|33 - 37
|29
|14.
|Бетис
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|25 - 38
|27
|15.
|Малага
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|32 - 42
|26
|16.
|Леганес
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|20 - 40
|21
|17.
|Депортиво
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|26 - 39
|19
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|27 - 54
|17
|19.
|Гранада
|0:0 Заявка
|25
|3
|8
|14
|22 - 52
|17
|20.
|Осасуна
|Заявка
|25
|1
|7
|17
|25 - 59
|10
Первый тайм
19'
Васс Даниэль из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Давид Лопес.
17'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Наварро Марк получил травму и заменен. Хави Лопеc выходит на поле.
15'
Хонни Кастро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Аспас Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Наварро Марк получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
13'
Наварро Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Удар от ворот произведет Эспаньол
10'
Фонтас Андреу выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Наварро Марк из команды Эспаньол. Это Систо Пионе заработал фол.
8'
8'
Радоя Неманья из команды Сельта делает подножку. Давид Лопес заработал фол.
8'
Наварро Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Васс Даниэль из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
6'
Фонтас Андреу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Рейес Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Мальо Уго из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Пьятти Пабло.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
3'
Рубен Бланко вышел из ворот и забрал мяч.
3'
2'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Радоя Неманья из команды Сельта делает подножку. Перес Эрнан заработал фол.
1'
Аспас Яго атакует сзади соперника. Фуэго Хави пострадал.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Эспаньол
Сельта
78.4% (174)
Ничья:
14.4% (32)
Эспаньол
7.2% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сельта:
38.7% (86)
1:0 Сельта:
28.4% (63)
1:1 Ничья:
11.7% (26)
2:0 Сельта:
7.7% (17)
2:2 Ничья:
2.7% (6)
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