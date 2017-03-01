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Стадион:
Гранада
0:0
Первый тайм: 18'
Алавес
0'
12' Желтая карточка
Вигарай Карлос
18'
Первый тайм
Фол, нарушение
18'
Крстичич Ненад из команды Алавес делает подножку. Куэнка Исаак заработал фол.
17'
Катай Александар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
17'
Катай Александар на финте ушёл от оппонента.
17'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает отличный пас
16'
Уче Агбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает навес
16'
Тео Эрнандес из команды Алавес сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
Тео Эрнандес из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Удар от ворот произведет Алавес
15'
Мубарак Вакасо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Уче Агбо бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
14'
Рамос Адриан из команды Гранада делает навес прямо в штрафную.
13'
Тео Эрнандес ошибается в защите.
Желтая карточка
12'
Вигарай Карлос сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
12'
Вигарай Карлос совершает грубый фол. Сильва Гастон был жертвой
12'
Вигарай Карлос из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
Офсайд
11'
Камараса Виктор из команды Алавес в офсайде
11'
Торрес Даниэль из команды Алавес делает передачу за спину защитников.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
8'
Алексис Дельгадо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Перейра Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Крстичич Ненад из команды Алавес делает подножку. Карсела-Гонсалес Мехди заработал фол.
Фол, нарушение
6'
Уче Агбо наказан за толчок Ромеро Оскар
5'
Камараса Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Алексис Дельгадо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
5'
Игрок из команды Гранада делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
4'
Хонгла Мартин наказан за толчок Дейверсон Силва
3'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Рамос Адриан наказан за толчок Вигарай Карлос
2'
Игрок из команды Гранада делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мубарак Вакасо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Вигарай Карлос из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Перейра Андреас.
Фол, нарушение
1'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает подножку. Эктор Эрнандес заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гранада". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Алавес
Гранада
42.1% (93)
Ничья:
38.9% (86)
Алавес
19% (42)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.8% (77)
Гранада:
20.4% (45)
Гранада:
16.3% (36)
Алавес:
8.1% (18)
Алавес:
7.2% (16)
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