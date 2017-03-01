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Стадион: Нуэво Лос Карменес
12' Желтая карточкаВигарай Карлос
|
12'
Состав команд
19
Куэнка
Исаак
5
Уче
Агбо
24
Феддал
Зу
15
Тео
Эрнандес
10
Ромеро
Оскар
Гранада 5-4-1
- Основной состав
- 13 Очоа Гильермо Вратарь
- 19 Куэнка Исаак Защитник
- 29 Хонгла Мартин Защитник
- 25 Ингасон Сверрир Защитник
- 3 Сильва Гастон Защитник
- 23 Эктор Эрнандес Защитник
- 16 Карсела-Гонсалес Мехди Полузащитник
- 5 Уче Агбо Полузащитник
- 8 Мубарак Вакасо Полузащитник
- 18 Перейра Андреас Полузащитник
- 7 Рамос Адриан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Силва Руи Вратарь
- 17 Везу Рубен Защитник
- Малле Али Полузащитник
- 11 Коне Панайотис Полузащитник
- 22 Фулкье Димитри Полузащитник
- 9 Понсе Эсекиэль Нападающий
- Pervis Estupinan
- Главный тренер: Алькарас Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Кравец Артём Травмирован
- Сампер Серхи Дисквалифицирован
Алавес 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Пачеко Фернандо Вратарь
- 22 Вигарай Карлос Защитник
- 24 Феддал Зу Защитник
- 4 Алексис Дельгадо Защитник
- 15 Тео Эрнандес Защитник
- 16 Торрес Даниэль Полузащитник
- 23 Крстичич Ненад Полузащитник
- 25 Катай Александар Полузащитник
- 8 Камараса Виктор Полузащитник
- 10 Ромеро Оскар Полузащитник
- 20 Дейверсон Силва Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Ортола Адриан Вратарь
- 21 Кико Фемения Защитник
- 3 Гарсия Рауль II Защитник
- 2 Эли Родриго Защитник
- 18 Токеро Гаиcка Полузащитник
- 11 Ибай Гомес Полузащитник
- 9 Сантос Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Собрино Рубен Травмирован
- Эдгар Мендес Травмирован
- Лагуардия Виктор Дисквалифицирован
- Льоренте Маркос Дисквалифицирован
- Ману Гарсия Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Гранада (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 26.02.2017 Атлетик Б 3:1 Гранада П
- 17.02.2017 Гранада 4:1 Бетис П
- 13.02.2017 Эйбар 4:0 Гранада П
- 06.02.2017 Гранада 1:0 Лас-Пальмас П
- 28.01.2017 Вильярреал 2:0 Гранада П
- 21.01.2017 Эспаньол 3:1 Гранада П
- 15.01.2017 Гранада 1:1 Осасуна П
- 07.01.2017 Реал Мадрид 5:0 Гранада П
- 17.12.2016 Гранада 0:2 Реал Сосьедад П
- 09.12.2016 Малага 1:1 Гранада П
- 03.12.2016 Гранада 2:1 Севилья П
- 27.11.2016 Сельта 3:1 Гранада П
- 20.11.2016 Валенсия 1:1 Гранада П
- 05.11.2016 Гранада 1:1 Депортиво П
- 29.10.2016 Барселона 1:0 Гранада П
- 22.10.2016 Гранада 0:0 Спортинг Хихон П
- 15.10.2016 Атлетико М 7:1 Гранада П
- 01.10.2016 Гранада 0:1 Леганес П
- 26.09.2016 Алавес 3:1 Гранада П
- 21.09.2016 Гранада 1:2 Атлетик Б П
Алавес (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 25.02.2017 Алавес 2:1 Валенсия П
- 18.02.2017 Депортиво 0:1 Алавес П
- 11.02.2017 Алавес 0:6 Барселона П
- 05.02.2017 Спортинг Хихон 2:4 Алавес П
- 28.01.2017 Алавес 0:0 Атлетико М П
- 21.01.2017 Алавес 2:2 Леганес П
- 15.01.2017 Сельта 1:0 Алавес П
- 08.01.2017 Атлетик Б 0:0 Алавес П
- 16.12.2016 Алавес 1:0 Бетис П
- 11.12.2016 Эйбар 0:0 Алавес П
- 04.12.2016 Алавес 1:1 Лас-Пальмас П
- 27.11.2016 Вильярреал 0:2 Алавес П
- 20.11.2016 Алавес 0:1 Эспаньол П
- 05.11.2016 Осасуна 0:1 Алавес П
- 29.10.2016 Алавес 1:4 Реал Мадрид П
- 22.10.2016 Реал Сосьедад 3:0 Алавес П
- 16.10.2016 Алавес 1:1 Малага П
- 01.10.2016 Севилья 2:1 Алавес П
- 26.09.2016 Алавес 3:1 Гранада П
- 22.09.2016 Валенсия 2:1 Алавес П
Последние игры между собой
Гранада: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 26.09.2016 Алавес 3:1 Гранада Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|71 - 21
|57
|2.
|Реал Мадрид
|1:1 Заявка
|24
|17
|5
|2
|61 - 23
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|48 - 29
|52
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|44 - 21
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|14
|3
|8
|39 - 34
|45
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|36 - 19
|42
|7.
|Эйбар
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|41 - 33
|39
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 29
|38
|9.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|25
|9
|9
|7
|33 - 31
|36
|10.
|Сельта
|0:0 Заявка
|24
|10
|5
|9
|37 - 37
|35
|11.
|Алавес
|0:0 Заявка
|25
|8
|10
|7
|24 - 29
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|35 - 43
|29
|13.
|Лас-Пальмас
|1:1 Заявка
|25
|7
|8
|10
|33 - 37
|29
|14.
|Бетис
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|25 - 38
|27
|15.
|Малага
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|32 - 42
|26
|16.
|Леганес
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|20 - 40
|21
|17.
|Депортиво
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|26 - 39
|19
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|27 - 54
|17
|19.
|Гранада
|0:0 Заявка
|25
|3
|8
|14
|22 - 52
|17
|20.
|Осасуна
|Заявка
|25
|1
|7
|17
|25 - 59
|10
Первый тайм
18'
Крстичич Ненад из команды Алавес делает подножку. Куэнка Исаак заработал фол.
17'
Катай Александар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
17'
Катай Александар на финте ушёл от оппонента.
17'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает отличный пас
16'
Уче Агбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает навес
16'
Тео Эрнандес из команды Алавес сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
Тео Эрнандес из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Удар от ворот произведет Алавес
15'
Мубарак Вакасо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Уче Агбо бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
14'
Рамос Адриан из команды Гранада делает навес прямо в штрафную.
13'
Тео Эрнандес ошибается в защите.
12'
Вигарай Карлос сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
12'
Вигарай Карлос совершает грубый фол. Сильва Гастон был жертвой
12'
Вигарай Карлос из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
11'
Камараса Виктор из команды Алавес в офсайде
11'
Торрес Даниэль из команды Алавес делает передачу за спину защитников.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Алексис Дельгадо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Перейра Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Крстичич Ненад из команды Алавес делает подножку. Карсела-Гонсалес Мехди заработал фол.
6'
Уче Агбо наказан за толчок Ромеро Оскар
5'
Камараса Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Алексис Дельгадо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
5'
Игрок из команды Гранада делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
4'
Хонгла Мартин наказан за толчок Дейверсон Силва
3'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Рамос Адриан наказан за толчок Вигарай Карлос
2'
Игрок из команды Гранада делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мубарак Вакасо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Вигарай Карлос из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Перейра Андреас.
1'
Ромеро Оскар из команды Алавес делает подножку. Эктор Эрнандес заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гранада". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Алавес
Гранада
42.1% (93)
Ничья:
38.9% (86)
Алавес
19% (42)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.8% (77)
1:0 Гранада:
20.4% (45)
2:1 Гранада:
16.3% (36)
0:1 Алавес:
8.1% (18)
1:2 Алавес:
7.2% (16)
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