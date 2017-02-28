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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 20335
Реал Сосьедад
2:2
Конец матча
Эйбар
0'
4' Желтая карточка
Леон Педро
9' Желтая карточка
Сурутуса Давид
13' Желтая карточка
Лежён Флорьян
1:0
14' Гол
Хуанми Мигель
15' Желтая карточка
Хуанми Мигель
1:1
26' Гол
Эскаланте Гонсало
46' Вторая желтая карточка
Лежён Флорьян
59' Вторая желтая карточка
Хуанми Мигель
65' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
66' Желтая карточка
Йоэл Родригес
2:1
67' Пенальти
Вела Карлос
70' Желтая карточка
Ривера Кристиан
78' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
90' Желтая карточка
Гранеро Эстебан
2:2
90' Гол
Леон Педро
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
Навас Рауль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
93'
Арбилья Анайц выбил мяч подальше от ворот.
93'
Луна Антонио из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Описание гола
93'
ГО-О-О-О-ОЛ! Леон Педро оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!

92'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
91'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
90'
Гранеро Эстебан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
90'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад. Это Энрич Серхи заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
89'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Бебе Тьягу из команды Эйбар делает навес
88'
Удар от ворот произведет Эйбар
88'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
88'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
87'
Тактическая замена. Вела Карлос уходит с поля и его заменяет Каналес Серхио
Офсайд
87'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
87'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Удар от ворот произведет Эйбар
85'
Оярсабаль Микель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
85'
Вела Карлос на финте ушёл от оппонента.
84'
Гранеро Эстебан исполняет штрафной удар, но его блокируют
84'
Тактическая замена. Пенья Рубен уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
Фол, нарушение
83'
Рамис Иван наказан за толчок Арсальюс Альваро
81'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Луна Антонио из команды Эйбар остановил атаку, перехватив мяч.
81'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
80'
Удар от ворот произведет Эйбар
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
80'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
79'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
78'
Ильяраменди Асьер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
78'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Пенья Рубен.
77'
Юри Берчиче бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
77'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад устремляется вперед с мячом.
76'
Арбилья Анайц из команды Эйбар остановил атаку, перехватив мяч.
76'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
75'
Дос Сантос Мауро из команды Эйбар. Это Вела Карлос заработал фол.
75'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Луна Антонио из команды Эйбар делает навес
75'
Дос Сантос Мауро из команды Эйбар нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
75'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
74'
Юри Берчиче выбил мяч на угловой.
74'
Арбилья Анайц на финте ушёл от оппонента.
73'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Тактическая замена. Эскаланте Гонсало уходит с поля и его заменяет Энрич Серхи
72'
Удар от ворот произведет Эйбар
72'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад наносит неточный удар с лета
Угловой
72'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
71'
Вела Карлос нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
70'
Ривера Кристиан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Ривера Кристиан из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Навас Рауль.
Описание гола
67'
Г О О О О О Л - Вела Карлос из команды Реал Сосьедад забивает пенальти
67'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
Желтая карточка
66'
Йоэл Родригес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
ПЕНАЛЬТИ! – Йоэл Родригес фолит в штрафной площади. Иньиго Мартинес пострадал
66'
Иньиго Мартинес оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
66'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
66'
Йоэл Родригес неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
66'
Вела Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
65'
Эскаланте Гонсало получает желтую карточку.
Фол, нарушение
65'
Эскаланте Гонсало атакует сзади соперника. Оярсабаль Микель пострадал.
Фол, нарушение
65'
Арбилья Анайц из команды Эйбар нарушает. Юри Берчиче пострадал, однако рефери не останавливает игру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
64'
Оярсабаль Микель наказан за толчок Рамис Иван
63'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
63'
Эскаланте Гонсало отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Гранеро Эстебан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
63'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
62'
Удар от ворот произведет Эйбар
62'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
62'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Дос Сантос Мауро наказан за толчок Вела Карлос
61'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Тактическая замена. Сурутуса Давид уходит с поля и его заменяет Гранеро Эстебан
59'
Хуанми Мигель получает вторую желтую карточку за неспортивное поведение и покидает поле!
Фол, нарушение
59'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад. Это Леон Педро заработал фол.
Фол, нарушение
58'
Пенья Рубен из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Рульи Херонимо.
58'
Леон Педро из команды Эйбар делает передачу за спину защитников.
57'
Прието Хаби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
57'
Навас Рауль выбил мяч на угловой.
57'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
56'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Пенья Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Тактическая замена. Инуи Такаси уходит с поля и его заменяет Дос Сантос Мауро
Фол, нарушение
55'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает подножку. Леон Педро заработал фол.
55'
Йоэл Родригес вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Оярсабаль Микель не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
54'
Навас Рауль выбил мяч подальше от ворот.
54'
Йоэл Родригес вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
Фол, нарушение
51'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад. Это Луна Антонио заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
50'
Эскаланте Гонсало наказан за толчок Сурутуса Давид
Фол, нарушение
48'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает подножку. Леон Педро заработал фол.
46'
Лежён Флорьян получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
46'
Лежён Флорьян из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Прието Хаби.
Фол, нарушение
46'
Пенья Рубен наказан за толчок Иньиго Мартинес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Сегодняшная посещаемость составляет 20335 болельщиков
Фол, нарушение
45'
Гарсия Дани совершает грубый фол. Оярсабаль Микель был жертвой
45'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
45'
Леон Педро из команды Эйбар делает неудачный навес.
44'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Йоэл Родригес вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
Офсайд
43'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
43'
Эскаланте Гонсало сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
41'
Леон Педро коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
40'
Леон Педро из команды Эйбар делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
40'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
39'
Ильяраменди Асьер выбил мяч на угловой.
39'
Ривера Кристиан из команды Эйбар нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
39'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
39'
Леон Педро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
38'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад сфолил, но рефери указал продолжить игру.
37'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Гарсия Дани блокирует соперника. Оярсабаль Микель заработал своей команде штрафной.
36'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
35'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Гарсия Дани.
34'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Эйбар
33'
Оярсабаль Микель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
33'
Арбилья Анайц на финте ушёл от оппонента.
32'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Леон Педро из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Вела Карлос мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
30'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает отличный пас
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
29'
Пенья Рубен зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Офсайд
29'
Пенья Рубен из команды Эйбар в офсайде
29'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
27'
Гарсия Дани наказан за толчок Сурутуса Давид
26'
Леон Педро сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Эскаланте Гонсало из клуба "Эйбар" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
26'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой справа.
25'
Иньиго Мартинес выбил мяч на угловой.
25'
Леон Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Пенья Рубен бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
25'
Луна Антонио из команды Эйбар делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
24'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
Фол, нарушение
23'
Юри Берчиче наказан за толчок Луна Антонио
22'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес
21'
Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ривера Кристиан из команды Эйбар делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
20'
Инуи Такаси бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
19'
После дальнего удара, который нанес Вела Карлос мяч отбит вратарем
19'
Йоэл Родригес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
18'
Гарсия Дани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Пенья Рубен на финте ушёл от оппонента.
17'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Луна Антонио из команды Эйбар делает пас партнеру.
Желтая карточка
15'
Хуанми Мигель получает желтую карточку за снятую майку
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Арсальюс Альваро сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хуанми Мигель из клуба "Реал Сосьедад" отправил мяч головой в ворота.
14'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает отличный навес.
14'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
13'
Лежён Флорьян получает желтую карточку.
Фол, нарушение
13'
Лежён Флорьян из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Ильяраменди Асьер.
Фол, нарушение
13'
Сурутуса Давид наказан за толчок Леон Педро
Фол, нарушение
13'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает подножку. Оярсабаль Микель заработал фол.
11'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
Желтая карточка
9'
Сурутуса Давид получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
9'
Сурутуса Давид наказан за толчок Инуи Такаси
8'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Леон Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад делает подножку. Пенья Рубен заработал фол.
5'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
Вела Карлос исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Желтая карточка
4'
Леон Педро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
4'
Леон Педро из команды Эйбар делает подножку. Юри Берчиче заработал фол.
4'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад устремляется вперед с мячом.
3'
Леон Педро бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
3'
Рульи Херонимо ошибается в защите.
3'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
3'
Пенья Рубен из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
3'
Леон Педро из команды Эйбар делает навес
2'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Луна Антонио из команды Эйбар делает навес
2'
Хуанми Мигель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
Хуанми Мигель на финте ушёл от оппонента.
1'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:2 Эйбар
Реал Сосьедад
91% (183)
Ничья:
7.5% (15)
Эйбар
1.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
48.8% (98)
Реал Сосьедад:
23.9% (48)
Реал Сосьедад:
12.4% (25)
Ничья:
6.5% (13)
Реал Сосьедад:
2% (4)
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