Стадион: Аноэта Зрители: 20335
2:2
Конец матча
4' Желтая карточкаЛеон Педро
9' Желтая карточкаСурутуса Давид
13' Желтая карточкаЛежён Флорьян
1:0
14' ГолХуанми Мигель
15' Желтая карточкаХуанми Мигель
1:1
26' ГолЭскаланте Гонсало
46' Вторая желтая карточкаЛежён Флорьян
59' Вторая желтая карточкаХуанми Мигель
65' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
66' Желтая карточкаЙоэл Родригес
2:1
67' ПенальтиВела Карлос
70' Желтая карточкаРивера Кристиан
78' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
90' Желтая карточкаГранеро Эстебан
2:2
90' ГолЛеон Педро
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
Навас Рауль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
93'
Арбилья Анайц выбил мяч подальше от ворот.
93'
Луна Антонио из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
ГО-О-О-О-ОЛ! Леон Педро оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
92'
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Гранеро Эстебан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
90'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад. Это Энрич Серхи заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
89'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Бебе Тьягу из команды Эйбар делает навес
88'
88'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
88'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
87'
Тактическая замена. Вела Карлос уходит с поля и его заменяет Каналес Серхио
87'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
87'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
85'
Оярсабаль Микель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
85'
Вела Карлос на финте ушёл от оппонента.
84'
Гранеро Эстебан исполняет штрафной удар, но его блокируют
84'
Тактическая замена. Пенья Рубен уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
83'
Рамис Иван наказан за толчок Арсальюс Альваро
81'
81'
Луна Антонио из команды Эйбар остановил атаку, перехватив мяч.
81'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
79'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Ильяраменди Асьер получает желтую карточку.
78'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Пенья Рубен.
77'
Юри Берчиче бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
77'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад устремляется вперед с мячом.
76'
Арбилья Анайц из команды Эйбар остановил атаку, перехватив мяч.
76'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Дос Сантос Мауро из команды Эйбар. Это Вела Карлос заработал фол.
75'
75'
75'
Дос Сантос Мауро из команды Эйбар нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
75'
74'
Юри Берчиче выбил мяч на угловой.
74'
Арбилья Анайц на финте ушёл от оппонента.
73'
73'
Тактическая замена. Эскаланте Гонсало уходит с поля и его заменяет Энрич Серхи
72'
72'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад наносит неточный удар с лета
72'
Гранеро Эстебан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
71'
Вела Карлос нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
71'
Дос Сантос Мауро наказан за толчок Оярсабаль Микель
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Ривера Кристиан получает желтую карточку.
70'
Ривера Кристиан из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Навас Рауль.
67'
Г О О О О О Л - Вела Карлос из команды Реал Сосьедад забивает пенальти
67'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
66'
Йоэл Родригес получает желтую карточку.
66'
ПЕНАЛЬТИ! – Йоэл Родригес фолит в штрафной площади. Иньиго Мартинес пострадал
66'
Иньиго Мартинес оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
66'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
66'
Йоэл Родригес неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
66'
Вела Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Эскаланте Гонсало получает желтую карточку.
65'
Эскаланте Гонсало атакует сзади соперника. Оярсабаль Микель пострадал.
65'
Арбилья Анайц из команды Эйбар нарушает. Юри Берчиче пострадал, однако рефери не останавливает игру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
64'
Оярсабаль Микель наказан за толчок Рамис Иван
63'
63'
Эскаланте Гонсало отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Гранеро Эстебан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
63'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
62'
62'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
62'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Дос Сантос Мауро наказан за толчок Вела Карлос
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Тактическая замена. Сурутуса Давид уходит с поля и его заменяет Гранеро Эстебан
59'
Хуанми Мигель получает вторую желтую карточку за неспортивное поведение и покидает поле!
59'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад. Это Леон Педро заработал фол.
58'
Пенья Рубен из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Рульи Херонимо.
58'
Леон Педро из команды Эйбар делает передачу за спину защитников.
57'
Прието Хаби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Навас Рауль выбил мяч на угловой.
57'
56'
56'
Пенья Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Тактическая замена. Инуи Такаси уходит с поля и его заменяет Дос Сантос Мауро
55'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает подножку. Леон Педро заработал фол.
55'
55'
Оярсабаль Микель не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
54'
Навас Рауль выбил мяч подальше от ворот.
54'
54'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
51'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад. Это Луна Антонио заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Эскаланте Гонсало наказан за толчок Сурутуса Давид
48'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает подножку. Леон Педро заработал фол.
46'
Лежён Флорьян получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Лежён Флорьян из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Прието Хаби.
46'
Пенья Рубен наказан за толчок Иньиго Мартинес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Сегодняшная посещаемость составляет 20335 болельщиков
45'
Гарсия Дани совершает грубый фол. Оярсабаль Микель был жертвой
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
45'
Леон Педро из команды Эйбар делает неудачный навес.
44'
44'
44'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
43'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
43'
Эскаланте Гонсало сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
41'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
41'
Леон Педро коснулся мяча рукой.
40'
Леон Педро из команды Эйбар делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Леон Педро из команды Эйбар подал угловой слева.
39'
Ильяраменди Асьер выбил мяч на угловой.
39'
Ривера Кристиан из команды Эйбар нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
39'
39'
Леон Педро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
38'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад сфолил, но рефери указал продолжить игру.
37'
37'
Гарсия Дани блокирует соперника. Оярсабаль Микель заработал своей команде штрафной.
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Гарсия Дани.
34'
34'
33'
Оярсабаль Микель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
33'
Арбилья Анайц на финте ушёл от оппонента.
32'
32'
Леон Педро из команды Эйбар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
30'
Вела Карлос мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
30'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает отличный пас
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
29'
Пенья Рубен зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
29'
Пенья Рубен из команды Эйбар в офсайде
29'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает передачу за спину защитников.
27'
Гарсия Дани наказан за толчок Сурутуса Давид
26'
Леон Педро сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Эскаланте Гонсало из клуба "Эйбар" отправил мяч головой в ворота.
26'
25'
Иньиго Мартинес выбил мяч на угловой.
25'
Леон Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Пенья Рубен бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
23'
Юри Берчиче наказан за толчок Луна Антонио
22'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес
21'
Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ривера Кристиан из команды Эйбар делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
20'
Инуи Такаси бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
19'
После дальнего удара, который нанес Вела Карлос мяч отбит вратарем
19'
Йоэл Родригес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
18'
Гарсия Дани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Пенья Рубен на финте ушёл от оппонента.
17'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Луна Антонио из команды Эйбар делает пас партнеру.
15'
Хуанми Мигель получает желтую карточку за снятую майку
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Арсальюс Альваро сделал результативную передачу.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хуанми Мигель из клуба "Реал Сосьедад" отправил мяч головой в ворота.
14'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает отличный навес.
14'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Лежён Флорьян получает желтую карточку.
13'
Лежён Флорьян из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Ильяраменди Асьер.
13'
Сурутуса Давид наказан за толчок Леон Педро
13'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает подножку. Оярсабаль Микель заработал фол.
11'
11'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
10'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
9'
Сурутуса Давид получает желтую карточку за споры
9'
Сурутуса Давид наказан за толчок Инуи Такаси
8'
8'
8'
7'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад делает подножку. Пенья Рубен заработал фол.
5'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
Вела Карлос исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
4'
Леон Педро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
4'
Леон Педро из команды Эйбар делает подножку. Юри Берчиче заработал фол.
4'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад устремляется вперед с мячом.
3'
Леон Педро бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
3'
Рульи Херонимо ошибается в защите.
3'
3'
Пенья Рубен из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
3'
2'
2'
2'
Хуанми Мигель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
Хуанми Мигель на финте ушёл от оппонента.
1'
1'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:2 Эйбар
Реал Сосьедад
91% (183)
Ничья:
7.5% (15)
Эйбар
1.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Сосьедад:
48.8% (98)
1:0 Реал Сосьедад:
23.9% (48)
2:0 Реал Сосьедад:
12.4% (25)
1:1 Ничья:
6.5% (13)
3:1 Реал Сосьедад:
2% (4)
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