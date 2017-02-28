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Стадион: Камп Ноу
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Состав команд
18
Альба
Хорди
11
Неймар
Барселона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Тер Штеген Марк-Андре Вратарь
- 20 Роберто Серхи Защитник
- 23 Юмтити Самуэль Защитник
- 3 Пике Херард Защитник
- 18 Альба Хорди Защитник
- 4 Ракитич Иван Полузащитник
- 5 Бускетс Серхио Полузащитник
- 8 Иньеста Андрес Полузащитник
- 10 Месси Лионель Нападающий
- 9 Суарес Луис Нападающий
- 11 Неймар Нападающий
- Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Матьё Жереми Травмирован
- Видаль Алеш Травмирован
Спортинг Хихон 4-3-3
- Основной состав
- 1 Куэльяр Иван Вратарь
- 11 Лора Альберто Защитник
- 5 Аморебьета Фернандо Защитник
- 3 Бабен Жан-Сильвен Защитник
- 15 Канелья Роберто Защитник
- 10 Касес Начо Полузащитник
- 22 Весга Микель Полузащитник
- 23 Гомес Мойсес II Полузащитник
- 7 Родригес Виктор II Нападающий
- 8 Траоре Ласина Нападающий
- 14 Бурги Хорхе Нападающий
- Главный тренер: Rubi
- Травмы и дисквалификации
- Мере Хорхе Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Барселона (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 26.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона П
- 19.02.2017 Барселона 2:1 Леганес П
- 11.02.2017 Алавес 0:6 Барселона П
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б П
- 29.01.2017 Бетис 1:1 Барселона П
- 22.01.2017 Эйбар 0:4 Барселона П
- 14.01.2017 Барселона 5:0 Лас-Пальмас П
- 08.01.2017 Вильярреал 1:1 Барселона П
- 18.12.2016 Барселона 4:1 Эспаньол П
- 13.12.2016 Аль-Ахли Джидда 3:5 Барселона КЧ
- 10.12.2016 Осасуна 0:3 Барселона П
- 06.12.2016 Барселона 4:0 Боруссия М ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 23.11.2016 Селтик 0:2 Барселона ЛЧ
- 19.11.2016 Барселона 0:0 Малага П
- 06.11.2016 Севилья 1:2 Барселона П
- 01.11.2016 Манчестер Сити 3:1 Барселона ЛЧ
- 29.10.2016 Барселона 1:0 Гранада П
- 22.10.2016 Валенсия 2:3 Барселона П
Спортинг Хихон (последние 20 матчей: +2 =4 -14)
- 26.02.2017 Спортинг Хихон 1:1 Сельта П
- 18.02.2017 Спортинг Хихон 1:4 Атлетико М П
- 12.02.2017 Леганес 0:2 Спортинг Хихон П
- 05.02.2017 Спортинг Хихон 2:4 Алавес П
- 29.01.2017 Атлетик Б 2:1 Спортинг Хихон П
- 22.01.2017 Бетис 0:0 Спортинг Хихон П
- 15.01.2017 Спортинг Хихон 2:3 Эйбар П
- 07.01.2017 Лас-Пальмас 1:0 Спортинг Хихон П
- 17.12.2016 Спортинг Хихон 1:3 Вильярреал П
- 11.12.2016 Эспаньол 2:1 Спортинг Хихон П
- 04.12.2016 Спортинг Хихон 3:1 Осасуна П
- 26.11.2016 Реал Мадрид 2:1 Спортинг Хихон П
- 20.11.2016 Спортинг Хихон 1:3 Реал Сосьедад П
- 04.11.2016 Малага 3:2 Спортинг Хихон П
- 29.10.2016 Спортинг Хихон 1:1 Севилья П
- 22.10.2016 Гранада 0:0 Спортинг Хихон П
- 16.10.2016 Спортинг Хихон 1:2 Валенсия П
- 01.10.2016 Депортиво 2:1 Спортинг Хихон П
- 24.09.2016 Спортинг Хихон 0:5 Барселона П
- 21.09.2016 Сельта 2:1 Спортинг Хихон П
Последние игры между собой
Барселона: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 0
Спортинг Хихон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 10
- 24.09.2016 Спортинг Хихон 0:5 Барселона Примера
- 23.04.2016 Барселона 6:0 Спортинг Хихон Примера
- 17.02.2016 Спортинг Хихон 1:3 Барселона Примера
- 03.03.2012 Барселона 3:1 Спортинг Хихон Примера
- 02.10.2011 Спортинг Хихон 0:1 Барселона Примера
- 12.02.2011 Спортинг Хихон 1:1 Барселона Примера
- 22.09.2010 Барселона 1:0 Спортинг Хихон Примера
- 30.01.2010 Спортинг Хихон 0:1 Барселона Примера
- 01.09.2009 Барселона 3:0 Спортинг Хихон Примера
- 08.02.2009 Барселона 3:1 Спортинг Хихон Примера
- 21.09.2008 Спортинг Хихон 1:6 Барселона Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|60 - 22
|55
|2.
|Барселона
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|65 - 20
|54
|3.
|Севилья
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|48 - 29
|52
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|44 - 21
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|37 - 32
|44
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|32 - 18
|39
|7.
|Эйбар
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|39 - 31
|38
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 29
|38
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|33 - 31
|35
|10.
|Сельта
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|37 - 37
|34
|11.
|Алавес
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|24 - 29
|33
|12.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 36
|28
|13.
|Валенсия
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|34 - 43
|26
|14.
|Малага
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|31 - 40
|26
|15.
|Бетис
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|23 - 37
|24
|16.
|Леганес
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|20 - 39
|21
|17.
|Депортиво
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|26 - 39
|19
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|26 - 48
|17
|19.
|Гранада
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|22 - 52
|16
|20.
|Осасуна
|Заявка
|24
|1
|7
|16
|24 - 55
|10
-
До начала матча осталось 1 день 10 часов 1 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Спортинг Хихон, который состоится 01.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Спортинг Хихон, который состоится 01.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Барселона - Спортинг Хихон
Барселона
99% (102)
Ничья:
1% (1)
Спортинг Хихон
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Барселона:
44.7% (46)
2:0 Барселона:
21.4% (22)
4:0 Барселона:
12.6% (13)
3:1 Барселона:
9.7% (10)
2:1 Барселона:
3.9% (4)
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