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Стадион:
Барселона
 
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Спортинг Хихон
announcement
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До начала матча осталось 1 день 10 часов 1 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Спортинг Хихон, который состоится 01.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Барселона - Спортинг Хихон
Барселона
99% (102)
Ничья:
1% (1)
Спортинг Хихон
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
44.7% (46)
Барселона:
21.4% (22)
Барселона:
12.6% (13)
Барселона:
9.7% (10)
Барселона:
3.9% (4)
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