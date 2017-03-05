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  5. Серия B
Стадион:
Брешия
0:1
Конец матча
Верона
0'
19' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
0:1
35' Гол
Цаканьи Маттиа
37' Желтая карточка
Сукулини Бруно
77' Желтая карточка
Бонаццоли Федерико
90' Желтая карточка
Каппеллуццо Пьерлуиджи
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Каппеллуццо Пьерлуиджи получает желтую карточку.
83'
Верона производит замену. Паццини Джампаоло уходит, и Каппеллуццо Пьерлуиджи заменяет его
Желтая карточка
77'
Бонаццоли Федерико получает желтую карточку.
76'
Брешия производит замену. Унтерзее Жоэль уходит, и Торрегросса Эрнесто заменяет его
68'
Верона производит замену. Цаканьи Маттиа уходит, и Фоссати Марко заменяет его

67'
Брешия производит замену. Даль'Ольо Якопо уходит, и Пинци Джампьеро заменяет его
65'
Верона производит замену. Фарес Мохамед уходит, и Сукулини Франко заменяет его
59'
Брешия производит замену. Маури Стефано уходит, и Бонаццоли Федерико заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Сукулини Бруно получает желтую карточку.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цаканьи Маттиа.
Желтая карточка
19'
Бьянкетти Маттео получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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