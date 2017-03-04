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Стадион: Партенио
0:1
12' ГолДи Кармине Самуэль
0:2
38' ГолДи Кармине Самуэль
42' Желтая карточкаБеллони Никколо
49' Желтая карточкаДель Прете Лоренцо
0:3
60' ГолДи Кармине Самуэль
64' Красная карточкаДжимсити Берат
0:4
71' Гол в свои воротаЛавероне Лоренцо
0:5
75' ГолТеррани Джованни
83' Красная карточкаAlejandro Gonzalez V
|
12'
0:1
38'
0:2
42'
60'
0:3
64'
71'
0:4
75'
0:5
Состав команд
15
Лашик
Ричард
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 32 Alejandro Gonzalez V Защитник
- 5 Джимсити Берат Защитник
- 25 Джидайи Виллиам Защитник
- 19 Лавероне Лоренцо Защитник
- 15 Лашик Ричард Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 20 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 11 Беллони Никколо Полузащитник
- 7 Верде Даниэле Нападающий
- 33 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Леццерини Лука Вратарь
- 3 Marco Perrotta Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 21 Stephane Omeonga Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 9 Эусепи Умберто Нападающий
- 30 Камара Идрисса Нападающий
- 10 Luigi Castaldo I
- 23 Matthias Solerio
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Перуджа 4-3-3
- Основной состав
- 16 Бриньоли Альберто Вратарь
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 13 Alberto Dossena Защитник
- 27 Gianluca Di Chiara Защитник
- 2 Фацци Николо Защитник
- 5 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 11 Дези Якопо Полузащитник
- 4 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- 7 Губерти Стефано Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Никастро Франческо Нападающий
- 26 Террани Джованни Нападающий
- 28 Francesco Di Nolfo
- 40 Alessio Garofalo
- 22 Entonjo Elezaj
- 29 Lorenzo Panaioli
- 37 Francesco Forte I
- 8 Matteo Ricci II
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 28.02.2017 Про Верчелли 1:1 Авеллино СB
- 25.02.2017 Авеллино 3:1 Виченца СB
- 18.02.2017 Читтаделла 1:3 Авеллино СB
- 11.02.2017 Авеллино 2:0 Верона СB
- 06.02.2017 Трапани 0:0 Авеллино СB
- 28.01.2017 Авеллино 2:2 Виртус Энтелла СB
- 21.01.2017 Брешия 0:2 Авеллино СB
- 30.12.2016 Латина 0:0 Авеллино СB
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне СB
- 31.10.2016 Спал-2013 3:0 Авеллино СB
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана СB
- 22.10.2016 Новара 1:0 Авеллино СB
- 15.10.2016 Авеллино 1:0 Специя СB
Перуджа (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 28.02.2017 Перуджа 1:1 Фрозиноне СB
- 25.02.2017 Спал-2013 2:0 Перуджа СB
- 18.02.2017 Перуджа 0:0 Виртус Энтелла СB
- 12.02.2017 Тернана 0:1 Перуджа СB
- 04.02.2017 Перуджа 3:2 Брешия СB
- 28.01.2017 Бари 0:0 Перуджа СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Дженоа 4:3 Перуджа КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи СB
- 22.10.2016 Беневенто 0:0 Перуджа СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Спал-2013
|29
|14
|10
|5
|46 - 28
|52
|3.
|Верона
|28
|14
|7
|7
|46 - 30
|49
|4.
|Беневенто
|28
|13
|8
|7
|39 - 24
|47
|5.
|Новара
|29
|12
|7
|10
|35 - 32
|43
|6.
|Бари
|29
|11
|10
|8
|34 - 30
|43
|7.
|Перуджа
|29
|10
|13
|6
|39 - 28
|43
|8.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|29
|10
|12
|7
|42 - 34
|42
|10.
|Специя
|29
|10
|11
|8
|29 - 25
|41
|11.
|Карпи
|29
|10
|10
|9
|27 - 28
|40
|12.
|Авеллино
|29
|9
|9
|11
|28 - 38
|36
|13.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|14.
|Пиза
|29
|6
|15
|8
|16 - 18
|33
|15.
|Салернитана
|28
|7
|11
|10
|30 - 33
|32
|16.
|Про Верчелли
|29
|7
|11
|11
|27 - 38
|32
|17.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|18.
|Чезена
|29
|6
|13
|10
|35 - 36
|31
|19.
|Латина
|29
|5
|16
|8
|30 - 34
|31
|20.
|Виченца
|29
|6
|12
|11
|23 - 36
|30
|21.
|Трапани
|29
|4
|14
|11
|26 - 41
|26
|22.
|Тернана
|29
|5
|8
|16
|23 - 42
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Перуджа производит замену. Фацци Николо уходит, и Alessio Garofalo заменяет его
83'
УДАЛЕНИЕ! Алехандро Гонсалес получил жёлтую карточку и покинул поле.
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Террани Джованни.
71'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Лавероне Лоренцо отправил мяч в свои ворота.
66'
Авеллино производит замену. Верде Даниэле уходит, и Мильорини Марко заменяет его
65'
Перуджа производит замену. Акампора Дженнаро уходит, и Matteo Ricci заменяет его
64'
УДАЛЕНИЕ! Джимсити Берат получил жёлтую карточку и покинул поле.
60'
59'
Авеллино производит замену. Лашик Ричард уходит, и Камара Идрисса заменяет его
56'
Перуджа производит замену. Губерти Стефано уходит, и Террани Джованни заменяет его
49'
Дель Прете Лоренцо получает желтую карточку.
48'
Авеллино производит замену. Беллони Никколо уходит, и Luigi Castaldo заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Беллони Никколо получает желтую карточку.
38'
12'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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