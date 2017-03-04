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  5. Серия B
Стадион:
Авеллино
0:5
Конец матча
Перуджа
0'
0:1
12' Гол
Ди Кармине Самуэль
0:2
38' Гол
Ди Кармине Самуэль
42' Желтая карточка
Беллони Никколо
49' Желтая карточка
Дель Прете Лоренцо
0:3
60' Гол
Ди Кармине Самуэль
64' Красная карточка
Джимсити Берат
0:4
71' Гол в свои ворота
Лавероне Лоренцо
0:5
75' Гол
Террани Джованни
83' Красная карточка
Alejandro Gonzalez V
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Перуджа производит замену. Фацци Николо уходит, и Alessio Garofalo заменяет его
83'
УДАЛЕНИЕ! Алехандро Гонсалес получил жёлтую карточку и покинул поле.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Террани Джованни.
Описание гола
71'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Лавероне Лоренцо отправил мяч в свои ворота.
66'
Авеллино производит замену. Верде Даниэле уходит, и Мильорини Марко заменяет его

65'
Перуджа производит замену. Акампора Дженнаро уходит, и Matteo Ricci заменяет его
64'
УДАЛЕНИЕ! Джимсити Берат получил жёлтую карточку и покинул поле.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ди Кармине Самуэль.
59'
Авеллино производит замену. Лашик Ричард уходит, и Камара Идрисса заменяет его
56'
Перуджа производит замену. Губерти Стефано уходит, и Террани Джованни заменяет его
Желтая карточка
49'
Дель Прете Лоренцо получает желтую карточку.
48'
Авеллино производит замену. Беллони Никколо уходит, и Luigi Castaldo заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Беллони Никколо получает желтую карточку.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ди Кармине Самуэль.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ди Кармине Самуэль.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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