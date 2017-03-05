- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba)
0:1
Второй тайм: 57'
23' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
0:1
34' ПенальтиКода Массимо
38' Красная карточкаОджер Мозес
|
23'
34'
0:1
38'
Состав команд
13
Чибсах
Юссиф
Беневенто 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Краньо Алессио Вратарь
- 23 Венути Лоренцо Защитник
- 2 Enrico Pezzi Защитник
- 15 Кампорезе Микеле Защитник
- 5 Fabio Lucioni Защитник
- 13 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 30 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 10 Amato Ciciretti Полузащитник
- 4 Lorenzo Del Pinto Полузащитник
- 19 Karamoko Cisse Полузащитник
- 9 Чераволо Фабио Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Виола Николас Защитник
- 11 Паяч Марко Полузащитник
- 7 Fabrizio Melara Полузащитник
- 36 Antonio Matera Полузащитник
- 20 Фалько Филиппо Полузащитник
- 16 Багадур Рикардо Нападающий
- 6 Lopez Walter II
- 12 Pier Graziano Gori
- 18 Гьямфи Брайт
Салернитана 3-5-2
- Основной состав
- 27 Гомис Альфред Вратарь
- 4 Бернардини Алессандро Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 29 Перико Габриэле Защитник
- 2 Биттанте Лука Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 28 Зито Антонио Полузащитник
- 8 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 20 Оджер Мозес Полузащитник
- 19 Импрота Риккардо Нападающий
- 9 Кода Массимо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Террачано Пьетро Вратарь
- 6 Скьяви Раффаэле Защитник
- 33 Спрокати Маттиа Полузащитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 5 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 11 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 7 Сильва Жоао Нападающий
- 18 Luiz Felipe II
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Беневенто (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 28.02.2017 Новара 1:0 Беневенто СB
- 24.02.2017 Беневенто 3:4 Бари СB
- 18.02.2017 Про Верчелли 0:1 Беневенто СB
- 11.02.2017 Беневенто 2:1 Латина СB
- 03.02.2017 Верона 2:2 Беневенто СB
- 28.01.2017 Беневенто 3:0 Карпи СB
- 21.01.2017 Спал-2013 2:0 Беневенто СB
- 30.12.2016 Беневенто 1:0 Пиза СB
- 24.12.2016 Фрозиноне 3:2 Беневенто СB
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
- 07.11.2016 Тернана 0:1 Беневенто СB
- 29.10.2016 Беневенто 1:0 Специя СB
- 25.10.2016 Трапани 1:0 Беневенто СB
- 22.10.2016 Беневенто 0:0 Перуджа СB
- 15.10.2016 Виртус Энтелла 3:2 Беневенто СB
Салернитана (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 28.02.2017 Салернитана 1:2 Спал-2013 СB
- 25.02.2017 Трапани 1:0 Салернитана СB
- 18.02.2017 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 10.02.2017 Виченца 0:1 Салернитана СB
- 04.02.2017 Салернитана 0:0 Новара СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 22.01.2017 Салернитана 1:0 Специя СB
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Асколи 0:0 Салернитана СB
- 22.10.2016 Салернитана 1:1 Виртус Энтелла СB
- 15.10.2016 Брешия 1:1 Салернитана СB
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Салернитана: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
- 09.10.2016 Салернитана 2:1 Беневенто Серия B
- 07.08.2016 Беневенто 0:0 Салернитана Кубок Италии
- 07.03.2015 Салернитана 2:0 Беневенто Лега Про
- 19.10.2014 Беневенто 0:0 Салернитана Лега Про
- 02.03.2014 Салернитана 2:1 Беневенто Про Прима Дивизионе
- 27.10.2013 Беневенто 1:2 Салернитана Про Прима Дивизионе
- 08.08.2009 Салернитана 1:0 Беневенто Кубок Италии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Верона
|29
|15
|7
|7
|47 - 30
|52
|3.
|Спал-2013
|29
|14
|10
|5
|46 - 28
|52
|4.
|Беневенто
|0:1
|29
|13
|8
|8
|39 - 25
|47
|5.
|Новара
|29
|12
|7
|10
|35 - 32
|43
|6.
|Бари
|29
|11
|10
|8
|34 - 30
|43
|7.
|Перуджа
|29
|10
|13
|6
|39 - 28
|43
|8.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|29
|10
|12
|7
|42 - 34
|42
|10.
|Специя
|29
|10
|11
|8
|29 - 25
|41
|11.
|Карпи
|29
|10
|10
|9
|27 - 28
|40
|12.
|Авеллино
|29
|9
|9
|11
|28 - 38
|36
|13.
|Салернитана
|1:0
|29
|8
|11
|10
|31 - 33
|35
|14.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|15.
|Пиза
|29
|6
|15
|8
|16 - 18
|33
|16.
|Про Верчелли
|29
|7
|11
|11
|27 - 38
|32
|17.
|Брешия
|29
|7
|10
|12
|32 - 41
|31
|18.
|Чезена
|29
|6
|13
|10
|35 - 36
|31
|19.
|Латина
|29
|5
|16
|8
|30 - 34
|31
|20.
|Виченца
|29
|6
|12
|11
|23 - 36
|30
|21.
|Трапани
|29
|4
|14
|11
|26 - 41
|26
|22.
|Тернана
|29
|5
|8
|16
|23 - 42
|23
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Беневенто производит замену. Lorenzo Del Pinto уходит, и Фалько Филиппо заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
УДАЛЕНИЕ! Оджер Мозес получил жёлтую карточку и покинул поле.
34'
Г О О О О О Л - Кода Массимо из команды Салернитана забивает пенальти
23'
Импрота Риккардо получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba). Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация