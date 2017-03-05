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Стадион:
Беневенто
0:1
Второй тайм: 57'
Салернитана
0'
23' Желтая карточка
Импрота Риккардо
0:1
34' Пенальти
Кода Массимо
38' Красная карточка
Оджер Мозес
57'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Беневенто производит замену. Lorenzo Del Pinto уходит, и Фалько Филиппо заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
УДАЛЕНИЕ! Оджер Мозес получил жёлтую карточку и покинул поле.
Описание гола
34'
Г О О О О О Л - Кода Массимо из команды Салернитана забивает пенальти
Желтая карточка
23'
Импрота Риккардо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba). Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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