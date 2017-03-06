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Стадион: Матуза
1:1
Конец матча
1:0
33' ГолЧофани Даниэль
61' Желтая карточкаIvan Pedrelli
1:1
62' ГолPaolo Bartolomei
83' Желтая карточкаКрайнц Лука
88' Желтая карточкаТерранова Эмануэле
88' Желтая карточкаAlessandro Salvi
90' Желтая карточкаСоддимо Данило
90' Желтая карточкаAndrea Schenetti
90' Желтая карточкаВидо Лука
|
33'
1:0
61'
62'
1:1
83'
88'
90'
90'
90'
Состав команд
32
Крайнц
Лука
Фрозиноне 4-4-2
- Основной состав
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 29 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 27 Маццотта Антонио Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 13 Чофани Маттео Защитник
- 3 Кривелло Роберто Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 24 Прийма Василий Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 16 Michele Volpe
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Enrico Alfonso Вратарь
- 2 Alessandro Salvi Защитник
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 13 Marco Varnier Защитник
- 11 Ivan Pedrelli Защитник
- 16 Paolo Bartolomei Полузащитник
- 4 Manuel Iori Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 10 Lucas Cossenzo Chiaretti Полузащитник
- 18 Andrea Arrighini Нападающий
- 9 Gianluca Litteri Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 29 Паскали Мануэль Защитник
- 21 Marco Martin Защитник
- 7 Andrea Schenetti Полузащитник
- 5 Вальцания Лука Полузащитник
- 28 Видо Лука Нападающий
- 26 Юнко Антимо Нападающий
- 22 Alberto Paleari
- 27 Cristian Kouame
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 28.02.2017 Перуджа 1:1 Фрозиноне СB
- 25.02.2017 Фрозиноне 1:0 Верона СB
- 19.02.2017 Пиза 0:0 Фрозиноне СB
- 11.02.2017 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 04.02.2017 Латина 0:1 Фрозиноне СB
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия СB
- 21.01.2017 Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне СB
- 30.12.2016 Про Верчелли 2:0 Фрозиноне СB
- 24.12.2016 Фрозиноне 3:2 Беневенто СB
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне СB
- 29.10.2016 Фрозиноне 2:1 Чезена СB
- 25.10.2016 Фрозиноне 2:1 Спал-2013 СB
- 22.10.2016 Виченца 1:1 Фрозиноне СB
- 16.10.2016 Фрозиноне 3:1 Бари СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 28.02.2017 Читтаделла 3:2 Трапани СB
- 24.02.2017 Брешия 4:1 Читтаделла СB
- 18.02.2017 Читтаделла 1:3 Авеллино СB
- 11.02.2017 Новара 1:1 Читтаделла СB
- 04.02.2017 Читтаделла 0:0 Про Верчелли СB
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла СB
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари СB
- 30.12.2016 Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла СB
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
- 29.10.2016 Читтаделла 2:1 Латина СB
- 24.10.2016 Специя 1:1 Читтаделла СB
- 21.10.2016 Читтаделла 0:1 Асколи СB
- 15.10.2016 Перуджа 2:0 Читтаделла СB
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 0
Читтаделла: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 4
- 08.10.2016 Читтаделла 2:3 Фрозиноне Серия B
- 09.05.2015 Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B
- 20.12.2014 Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B
- 12.02.2011 Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B
- 18.09.2010 Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B
- 08.05.2010 Читтаделла 0:1 Фрозиноне Серия B
- 12.12.2009 Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B
- 23.05.2009 Фрозиноне 1:0 Читтаделла Серия B
- 10.01.2009 Читтаделла 0:0 Фрозиноне Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|29
|15
|8
|6
|38 - 28
|53
|2.
|Верона
|29
|15
|7
|7
|47 - 30
|52
|3.
|Спал-2013
|29
|14
|10
|5
|46 - 28
|52
|4.
|Беневенто
|29
|13
|9
|7
|40 - 25
|48
|5.
|Читтаделла
|29
|13
|4
|12
|40 - 38
|43
|6.
|Новара
|29
|12
|7
|10
|35 - 32
|43
|7.
|Бари
|29
|11
|10
|8
|34 - 30
|43
|8.
|Перуджа
|29
|10
|13
|6
|39 - 28
|43
|9.
|Виртус Энтелла
|29
|10
|12
|7
|42 - 34
|42
|10.
|Специя
|29
|10
|11
|8
|29 - 25
|41
|11.
|Карпи
|29
|10
|10
|9
|27 - 28
|40
|12.
|Авеллино
|29
|9
|9
|11
|28 - 38
|36
|13.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|14.
|Салернитана
|29
|7
|12
|10
|31 - 34
|33
|15.
|Пиза
|29
|6
|15
|8
|16 - 18
|33
|16.
|Про Верчелли
|29
|7
|11
|11
|27 - 38
|32
|17.
|Брешия
|29
|7
|10
|12
|32 - 41
|31
|18.
|Чезена
|29
|6
|13
|10
|35 - 36
|31
|19.
|Латина
|29
|5
|16
|8
|30 - 34
|31
|20.
|Виченца
|29
|6
|12
|11
|23 - 36
|30
|21.
|Трапани
|29
|4
|14
|11
|26 - 41
|26
|22.
|Тернана
|29
|5
|8
|16
|23 - 42
|23
Второй тайм
90'
Видо Лука получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Andrea Schenetti получает желтую карточку.
90'
Соддимо Данило получает желтую карточку.
88'
Alessandro Salvi получает желтую карточку.
88'
Терранова Эмануэле получает желтую карточку.
83'
Крайнц Лука получает желтую карточку.
79'
Фрозиноне производит замену. Фьямоцци Риккардо уходит, и Чофани Маттео заменяет его
76'
Читтаделла производит замену. Andrea Arrighini уходит, и Юнко Антимо заменяет его
68'
Фрозиноне производит замену. Крагль Оливер уходит, и Соддимо Данило заменяет его
65'
Читтаделла производит замену. Lucas Cossenzo Chiaretti уходит, и Andrea Schenetti заменяет его
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Paolo Bartolomei.
61'
Иван Педрелли получает желтую карточку.
60'
Читтаделла производит замену. Джианлука Литтери уходит, и Видо Лука заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чофани Даниэль.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Matusa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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