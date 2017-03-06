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  5. Серия B
Стадион:
Фрозиноне
1:1
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
33' Гол
Чофани Даниэль
61' Желтая карточка
Ivan Pedrelli
1:1
62' Гол
Paolo Bartolomei
83' Желтая карточка
Крайнц Лука
88' Желтая карточка
Терранова Эмануэле
88' Желтая карточка
Alessandro Salvi
90' Желтая карточка
Соддимо Данило
90' Желтая карточка
Andrea Schenetti
90' Желтая карточка
Видо Лука
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Видо Лука получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Andrea Schenetti получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Соддимо Данило получает желтую карточку.
Желтая карточка
88'
Alessandro Salvi получает желтую карточку.
Желтая карточка
88'
Терранова Эмануэле получает желтую карточку.

Желтая карточка
83'
Крайнц Лука получает желтую карточку.
79'
Фрозиноне производит замену. Фьямоцци Риккардо уходит, и Чофани Маттео заменяет его
76'
Читтаделла производит замену. Andrea Arrighini уходит, и Юнко Антимо заменяет его
68'
Фрозиноне производит замену. Крагль Оливер уходит, и Соддимо Данило заменяет его
65'
Читтаделла производит замену. Lucas Cossenzo Chiaretti уходит, и Andrea Schenetti заменяет его
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Paolo Bartolomei.
Желтая карточка
61'
Иван Педрелли получает желтую карточку.
60'
Читтаделла производит замену. Джианлука Литтери уходит, и Видо Лука заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чофани Даниэль.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Matusa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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