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  5. Серия B
Стадион:
Асколи
1:2
Конец матча
Новара
0'
6' Желтая карточка
Орланди Андреа
15' Желтая карточка
Купиш Томаш
0:1
30' Гол
Ланчини Эдоардо
1:1
33' Гол
Качиа Даниэле
1:2
50' Гол
Галабинов Андрей
57' Желтая карточка
Адорьян Кристиан
61' Желтая карточка
Аддэ Брайт
71' Желтая карточка
Мантовани Андреа
90' Желтая карточка
Феличоли Джанфилиппо
90' Красная карточка
Августин Блажей
90' Красная карточка
Трост Магнус
90'+7
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! Трост Магнус получил жёлтую карточку и покинул поле.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
УДАЛЕНИЕ! Августин Блажей получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
90'
Феличоли Джанфилиппо получает желтую карточку.
74'
Асколи производит замену. Орсолини Риккардо уходит, и Гатто Леонардо заменяет его
73'
Новара производит замену. Адорьян Кристиан уходит, и Ди Мариано Франческо заменяет его

Желтая карточка
71'
Мантовани Андреа получает желтую карточку.
62'
Новара производит замену. Орланди Андреа уходит, и Чинелли Антонио заменяет его
62'
Асколи производит замену. Карпани Джанлука уходит, и Перес Леонардо заменяет его
Желтая карточка
61'
Аддэ Брайт получает желтую карточку.
Желтая карточка
57'
Адорьян Кристиан получает желтую карточку.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галабинов Андрей.
46'
Новара производит замену. Ланчини Эдоардо уходит, и Сконьямильо Дженнаро заменяет его
46'
Асколи производит замену. Бьянки Томмазо уходит, и Аддэ Брайт заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Качиа Даниэле.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ланчини Эдоардо.
Желтая карточка
15'
Купиш Томаш получает желтую карточку.
Желтая карточка
6'
Орланди Андреа получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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