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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
6' Желтая карточкаОрланди Андреа
15' Желтая карточкаКупиш Томаш
0:1
30' ГолЛанчини Эдоардо
1:1
33' ГолКачиа Даниэле
1:2
50' ГолГалабинов Андрей
57' Желтая карточкаАдорьян Кристиан
61' Желтая карточкаАддэ Брайт
71' Желтая карточкаМантовани Андреа
90' Желтая карточкаФеличоли Джанфилиппо
90' Красная карточкаАвгустин Блажей
90' Красная карточкаТрост Магнус
|
15'
30'
0:1
33'
1:1
50'
1:2
57'
61'
71'
90'
90'
Состав команд
42
Vasile
Mogos
Асколи 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 42 Vasile Mogos Защитник
- 3 Августин Блажей Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 6 Бьянки Томмазо Защитник
- 14 Феличоли Джанфилиппо Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 11 Орсолини Риккардо Полузащитник
- 29 Кассата Франческо Полузащитник
- 7 Бентивенья Аккурсио Полузащитник
- 21 Качиа Даниэле Нападающий
- Запасные игроки
- 39 Альмичи Альберто Защитник
- 33 Daniele Mignanelli Защитник
- 44 Сливка Выкинтас Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 20 Флавио Лаззари Полузащитник
- 28 Гатто Леонардо Полузащитник
- 9 Перес Леонардо Нападающий
- 19 Аддэ Брайт Нападающий
- 22 Riccardo Ragni
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Новара 3-4-3
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 2 Трост Магнус Защитник
- 17 Ланчини Эдоардо Защитник
- 3 Мантовани Андреа Защитник
- 8 Кьоза Марко Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 29 Орланди Андреа Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 16 Галабинов Андрей Нападающий
- 23 Адорьян Кристиан Нападающий
- 18 Сансоне Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 30 Кох Филипп Защитник
- 27 Кальдерони Марко Защитник
- 28 Селаси Рансфорд Полузащитник
- 7 Чинелли Антонио Полузащитник
- 32 Antonio Lukanovic Нападающий
- 9 Ди Мариано Франческо Нападающий
- 26 Moutir Chaija
- 25 Lorenzo Montipo
- Главный тренер: Барони Марко
Предыдущие игры
Асколи (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 28.02.2017 Специя 2:1 Асколи СB
- 25.02.2017 Асколи 2:4 Пиза СB
- 18.02.2017 Виченца 1:1 Асколи СB
- 14.02.2017 Асколи 3:1 Про Верчелли СB
- 11.02.2017 Асколи 2:2 Трапани СB
- 04.02.2017 Спал-2013 1:1 Асколи СB
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 30.12.2016 Тернана 0:1 Асколи СB
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи СB
- 25.10.2016 Асколи 0:0 Салернитана СB
- 21.10.2016 Читтаделла 0:1 Асколи СB
- 15.10.2016 Асколи 1:4 Верона СB
Новара (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 28.02.2017 Новара 1:0 Беневенто СB
- 25.02.2017 Новара 2:1 Специя СB
- 17.02.2017 Латина 0:1 Новара СB
- 11.02.2017 Новара 1:1 Читтаделла СB
- 04.02.2017 Салернитана 0:0 Новара СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 29.11.2016 Кьево 3:0 Новара КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара СB
- 25.10.2016 Новара 1:0 Бари СB
- 22.10.2016 Новара 1:0 Авеллино СB
Последние игры между собой
Асколи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Новара: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Спал-2013
|29
|14
|10
|5
|46 - 28
|52
|3.
|Верона
|28
|14
|7
|7
|46 - 30
|49
|4.
|Беневенто
|28
|13
|8
|7
|39 - 24
|47
|5.
|Новара
|29
|12
|7
|10
|35 - 32
|43
|6.
|Бари
|29
|11
|10
|8
|34 - 30
|43
|7.
|Перуджа
|29
|10
|13
|6
|39 - 28
|43
|8.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|29
|10
|12
|7
|42 - 34
|42
|10.
|Специя
|29
|10
|11
|8
|29 - 25
|41
|11.
|Карпи
|29
|10
|10
|9
|27 - 28
|40
|12.
|Авеллино
|29
|9
|9
|11
|28 - 38
|36
|13.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|14.
|Пиза
|29
|6
|15
|8
|16 - 18
|33
|15.
|Салернитана
|28
|7
|11
|10
|30 - 33
|32
|16.
|Про Верчелли
|29
|7
|11
|11
|27 - 38
|32
|17.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|18.
|Чезена
|29
|6
|13
|10
|35 - 36
|31
|19.
|Латина
|29
|5
|16
|8
|30 - 34
|31
|20.
|Виченца
|29
|6
|12
|11
|23 - 36
|30
|21.
|Трапани
|29
|4
|14
|11
|26 - 41
|26
|22.
|Тернана
|29
|5
|8
|16
|23 - 42
|23
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! Трост Магнус получил жёлтую карточку и покинул поле.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
УДАЛЕНИЕ! Августин Блажей получил жёлтую карточку и покинул поле.
90'
Феличоли Джанфилиппо получает желтую карточку.
74'
Асколи производит замену. Орсолини Риккардо уходит, и Гатто Леонардо заменяет его
73'
Новара производит замену. Адорьян Кристиан уходит, и Ди Мариано Франческо заменяет его
71'
Мантовани Андреа получает желтую карточку.
62'
Новара производит замену. Орланди Андреа уходит, и Чинелли Антонио заменяет его
62'
Асколи производит замену. Карпани Джанлука уходит, и Перес Леонардо заменяет его
61'
Аддэ Брайт получает желтую карточку.
57'
Адорьян Кристиан получает желтую карточку.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галабинов Андрей.
46'
Новара производит замену. Ланчини Эдоардо уходит, и Сконьямильо Дженнаро заменяет его
46'
Асколи производит замену. Бьянки Томмазо уходит, и Аддэ Брайт заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Качиа Даниэле.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ланчини Эдоардо.
15'
Купиш Томаш получает желтую карточку.
6'
Орланди Андреа получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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