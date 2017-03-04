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  5. Серия B
Стадион:
Тернана
1:2
Конец матча
Про Верчелли
0'
1:0
11' Гол
Фалетти Сезар
15' Желтая карточка
Коппола Мануэль
1:1
26' Пенальти
Араму Маттиа
29' Желтая карточка
Дефенди Марино
42' Желтая карточка
Контини Маттео
1:2
44' Гол
Бьянки Роландо
48' Желтая карточка
Палацци Андреа
50' Вторая желтая карточка
Контини Маттео
61' Желтая карточка
Бьянки Роландо
72' Желтая карточка
Дзанон Дамиано
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
78'
Про Верчелли производит замену. Simone Emmanuello уходит, и Evans Osei заменяет его
74'
Тернана производит замену. Палумбо Антонио уходит, и Аквафреска Роберт заменяет его
Желтая карточка
72'
Дзанон Дамиано получает желтую карточку.
65'
Про Верчелли производит замену. Вивес Джузеппе уходит, и Берра Филиппо заменяет его
Желтая карточка
61'
Бьянки Роландо получает желтую карточку.

58'
Про Верчелли производит замену. Палацци Андреа уходит, и Кастилья Лука заменяет его
51'
Тернана производит замену. Петтинари Стефано уходит, и Диаките Мобидо заменяет его
50'
Контини Маттео получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
48'
Палацци Андреа получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тернана производит замену. Джермони Лука уходит, и Росси Андреа заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бьянки Роландо.
Желтая карточка
42'
Контини Маттео получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Дефенди Марино получает желтую карточку.
Описание гола
26'
Г О О О О О Л - Араму Маттиа из команды Про Верчелли забивает пенальти
Желтая карточка
15'
Коппола Мануэль получает желтую карточку.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фалетти Сезар.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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