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Стадион: Либеро Либерати
1:2
Конец матча
1:0
11' ГолФалетти Сезар
15' Желтая карточкаКоппола Мануэль
1:1
26' ПенальтиАраму Маттиа
29' Желтая карточкаДефенди Марино
42' Желтая карточкаКонтини Маттео
1:2
44' ГолБьянки Роландо
48' Желтая карточкаПалацци Андреа
50' Вторая желтая карточкаКонтини Маттео
61' Желтая карточкаБьянки Роландо
72' Желтая карточкаДзанон Дамиано
|
11'
1:0
15'
26'
1:1
29'
42'
44'
1:2
48'
50'
61'
72'
Состав команд
13
Легати
Элия
30
Араму
Маттиа
Тернана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Арести Симоне Вратарь
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 6 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 30 Контини Маттео Защитник
- 18 Джермони Лука Защитник
- 28 Палумбо Антонио Полузащитник
- 8 Коппола Мануэль Полузащитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 10 Фалетти Сезар Нападающий
- 34 Петтинари Стефано Нападающий
- 20 Авенатти Фелипе Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 33 Диаките Мобидо Защитник
- 3 Росси Андреа Защитник
- 7 Моначелло Гаетано Полузащитник
- 27 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 19 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 14 Паломби Симоне Полузащитник
- 35 Сиссоко Мохамед Полузащитник
- 9 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 23 Аквафреска Роберт Нападающий
- 29 Riccardo Alleori
- 17 Jacopo Petriccione
- Главный тренер: Бреда Роберто
Про Верчелли 3-5-2
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 13 Легати Элия Защитник
- 4 Бани Маттиа Защитник
- 15 Dramane Konate Защитник
- 3 Джермано Умберто Полузащитник
- 8 Палацци Андреа Полузащитник
- 11 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 20 Simone Emmanuello Полузащитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 16 Бьянки Роландо Нападающий
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Дзакканьо Андреа Вратарь
- 24 Луперто Себастьяно Защитник
- 33 Маммарелла Карло Полузащитник
- 23 Бальдини Энрико Полузащитник
- 2 Берра Филиппо Полузащитник
- 21 Кастилья Лука Полузащитник
- 26 Коми Джанмарио Нападающий
- 17 Ernesto Starita
- 28 Evans Osei
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Предыдущие игры
Тернана (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 28.02.2017 Верона 2:0 Тернана СB
- 25.02.2017 Тернана 0:1 Латина СB
- 18.02.2017 Бари 3:1 Тернана СB
- 12.02.2017 Тернана 0:1 Перуджа СB
- 04.02.2017 Специя 2:0 Тернана СB
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Тернана 0:1 Асколи СB
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 07.11.2016 Тернана 0:1 Беневенто СB
- 29.10.2016 Тернана 4:3 Новара СB
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана СB
- 22.10.2016 Тернана 1:1 Чезена СB
- 17.10.2016 Трапани 2:2 Тернана СB
Про Верчелли (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 28.02.2017 Про Верчелли 1:1 Авеллино СB
- 25.02.2017 Чезена 1:2 Про Верчелли СB
- 18.02.2017 Про Верчелли 0:1 Беневенто СB
- 14.02.2017 Асколи 3:1 Про Верчелли СB
- 11.02.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 04.02.2017 Читтаделла 0:0 Про Верчелли СB
- 28.01.2017 Про Верчелли 1:3 Трапани СB
- 30.12.2016 Про Верчелли 2:0 Фрозиноне СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли СB
- 25.10.2016 Про Верчелли 1:1 Латина СB
- 22.10.2016 Верона 3:0 Про Верчелли СB
- 16.10.2016 Про Верчелли 2:1 Новара СB
Последние игры между собой
Тернана: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Про Верчелли: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
- 09.10.2016 Про Верчелли 1:0 Тернана Серия B
- 19.04.2016 Тернана 2:2 Про Верчелли Серия B
- 05.12.2015 Про Верчелли 1:2 Тернана Серия B
- 09.05.2015 Тернана 0:1 Про Верчелли Серия B
- 20.12.2014 Про Верчелли 2:1 Тернана Серия B
- 30.12.2012 Тернана 4:2 Про Верчелли Серия B
- 25.08.2012 Про Верчелли 1:0 Тернана Серия B
- 22.04.2012 Про Верчелли 0:0 Тернана Lega Pro C1/A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Спал-2013
|29
|14
|10
|5
|46 - 28
|52
|3.
|Верона
|28
|14
|7
|7
|46 - 30
|49
|4.
|Беневенто
|28
|13
|8
|7
|39 - 24
|47
|5.
|Новара
|29
|12
|7
|10
|35 - 32
|43
|6.
|Бари
|29
|11
|10
|8
|34 - 30
|43
|7.
|Перуджа
|29
|10
|13
|6
|39 - 28
|43
|8.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|29
|10
|12
|7
|42 - 34
|42
|10.
|Специя
|29
|10
|11
|8
|29 - 25
|41
|11.
|Карпи
|29
|10
|10
|9
|27 - 28
|40
|12.
|Авеллино
|29
|9
|9
|11
|28 - 38
|36
|13.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|14.
|Пиза
|29
|6
|15
|8
|16 - 18
|33
|15.
|Салернитана
|28
|7
|11
|10
|30 - 33
|32
|16.
|Про Верчелли
|29
|7
|11
|11
|27 - 38
|32
|17.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|18.
|Чезена
|29
|6
|13
|10
|35 - 36
|31
|19.
|Латина
|29
|5
|16
|8
|30 - 34
|31
|20.
|Виченца
|29
|6
|12
|11
|23 - 36
|30
|21.
|Трапани
|29
|4
|14
|11
|26 - 41
|26
|22.
|Тернана
|29
|5
|8
|16
|23 - 42
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
78'
Про Верчелли производит замену. Simone Emmanuello уходит, и Evans Osei заменяет его
74'
Тернана производит замену. Палумбо Антонио уходит, и Аквафреска Роберт заменяет его
72'
Дзанон Дамиано получает желтую карточку.
65'
Про Верчелли производит замену. Вивес Джузеппе уходит, и Берра Филиппо заменяет его
61'
Бьянки Роландо получает желтую карточку.
58'
Про Верчелли производит замену. Палацци Андреа уходит, и Кастилья Лука заменяет его
51'
Тернана производит замену. Петтинари Стефано уходит, и Диаките Мобидо заменяет его
50'
Контини Маттео получает вторую желтую карточку. Удаление.
48'
Палацци Андреа получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Тернана производит замену. Джермони Лука уходит, и Росси Андреа заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бьянки Роландо.
42'
Контини Маттео получает желтую карточку.
29'
Дефенди Марино получает желтую карточку.
26'
Г О О О О О Л - Араму Маттиа из команды Про Верчелли забивает пенальти
15'
Коппола Мануэль получает желтую карточку.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фалетти Сезар.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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