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Стадион: Дино Мануцци
1:0
6' ГолЧано Камилло
34' Желтая карточкаЧано Камилло
42' Желтая карточкаУрсо Франческо
1:1
45' ГолFrancesco Orlando
45' Желтая карточкаДе Лука Джузеппе
78' Желтая карточкаДзаккардо Кристиан
|
6'
1:0
34'
42'
45'
1:1
45'
Состав команд
18
Донкор
Исаак
10
Чано
Камилло
11
Кокко
Андреа
Чезена 3-5-2
- Основной состав
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 27 Лиджи Алессандро Защитник
- 16 Michele Rigione Защитник
- 7 Гарритано Лука Полузащитник
- 6 Крими Марко Полузащитник
- 23 Moussa Koné III Полузащитник
- 34 Ди Роберто Нунцио Полузащитник
- 33 Ренцетти Франческо Полузащитник
- 10 Чано Камилло Нападающий
- 11 Кокко Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 32 Бардини Лоренцо Вратарь
- 25 Капелли Даниэле Защитник
- 24 Витале Маттиа Полузащитник
- 13 Гаспери Маттео Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 28 Carmine Setola Полузащитник
- 9 Родригес Алехандро Нападающий
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 20 Nicola Falasco
- Главный тренер: Драго Массимо
Виченца 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бенусси Франческо Вратарь
- 26 Davide Bianchi Защитник
- 23 Адехо Даниэль Защитник
- 17 Эспозито Андреа Защитник
- 9 Дзаккардо Кристиан Защитник
- 21 Урсо Франческо Полузащитник
- 15 Гухер Роберт Полузащитник
- 20 Francesco Orlando Полузащитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 8 Синьори Франческо Полузащитник
- 11 Де Лука Джузеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Амелиа Марко Вратарь
- 14 Думбия Сулейман Защитник
- 10 Джакомелли Стефано Полузащитник
- 18 Риццо Джузеппе Полузащитник
- 30 Joseph Ombiogno
- 32 Matteo Anzolin
- 12 Filippo Dani
- 13 Luigi Cuppone
- Главный тренер: Марино Паскуале
Предыдущие игры
Чезена (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 28.02.2017 Латина 1:1 Чезена СB
- 25.02.2017 Чезена 1:2 Про Верчелли СB
- 18.02.2017 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 11.02.2017 Чезена 1:1 Бари СB
- 05.02.2017 Карпи 1:2 Чезена СB
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 18.01.2017 Сассуоло 1:2 Чезена КИ
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 29.11.2016 Эмполи 1:2 Чезена КИ
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Специя 1:0 Чезена СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
- 29.10.2016 Фрозиноне 2:1 Чезена СB
- 25.10.2016 Чезена 0:1 Виртус Энтелла СB
Виченца (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 28.02.2017 Виченца 2:2 Виртус Энтелла СB
- 25.02.2017 Авеллино 3:1 Виченца СB
- 18.02.2017 Виченца 1:1 Асколи СB
- 10.02.2017 Виченца 0:1 Салернитана СB
- 04.02.2017 Бари 2:1 Виченца СB
- 28.01.2017 Виченца 1:1 Спал-2013 СB
- 21.01.2017 Карпи 0:0 Виченца СB
- 28.12.2016 Специя 0:0 Виченца СB
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
- 25.10.2016 Брешия 2:1 Виченца СB
- 22.10.2016 Виченца 1:1 Фрозиноне СB
- 15.10.2016 Пиза 0:1 Виченца СB
Последние игры между собой
Чезена: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Виченца: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
- 09.10.2016 Виченца 0:0 Чезена Серия B
- 09.04.2016 Чезена 1:1 Виченца Серия B
- 21.11.2015 Виченца 1:1 Чезена Серия B
- 26.01.2013 Чезена 3:1 Виченца Серия B
- 01.09.2012 Виченца 3:1 Чезена Серия B
- 20.03.2010 Чезена 3:1 Виченца Серия B
- 11.10.2009 Виченца 0:0 Чезена Серия B
- 16.02.2008 Виченца 1:0 Чезена Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Спал-2013
|29
|14
|10
|5
|46 - 28
|52
|3.
|Верона
|28
|14
|7
|7
|46 - 30
|49
|4.
|Беневенто
|28
|13
|8
|7
|39 - 24
|47
|5.
|Новара
|29
|12
|7
|10
|35 - 32
|43
|6.
|Бари
|29
|11
|10
|8
|34 - 30
|43
|7.
|Перуджа
|29
|10
|13
|6
|39 - 28
|43
|8.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|29
|10
|12
|7
|42 - 34
|42
|10.
|Специя
|29
|10
|11
|8
|29 - 25
|41
|11.
|Карпи
|29
|10
|10
|9
|27 - 28
|40
|12.
|Авеллино
|29
|9
|9
|11
|28 - 38
|36
|13.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|14.
|Пиза
|29
|6
|15
|8
|16 - 18
|33
|15.
|Салернитана
|28
|7
|11
|10
|30 - 33
|32
|16.
|Про Верчелли
|29
|7
|11
|11
|27 - 38
|32
|17.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|18.
|Чезена
|29
|6
|13
|10
|35 - 36
|31
|19.
|Латина
|29
|5
|16
|8
|30 - 34
|31
|20.
|Виченца
|29
|6
|12
|11
|23 - 36
|30
|21.
|Трапани
|29
|4
|14
|11
|26 - 41
|26
|22.
|Тернана
|29
|5
|8
|16
|23 - 42
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Чезена производит замену. Крими Марко уходит, и Панико Джузеппе заменяет его
78'
Дзаккардо Кристиан получает желтую карточку.
76'
Виченца производит замену. Francesco Orlando уходит, и Риццо Джузеппе заменяет его
75'
Чезена производит замену. Кокко Андреа уходит, и Родригес Алехандро заменяет его
70'
Виченца производит замену. Белломо Никола уходит, и Джакомелли Стефано заменяет его
60'
Чезена производит замену. Ди Роберто Нунцио уходит, и Лариби Карим заменяет его
47'
Виченца производит замену. Бенусси Франческо уходит, и Амелиа Марко заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Де Лука Джузеппе получает желтую карточку.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Francesco Orlando.
42'
Урсо Франческо получает желтую карточку.
34'
Чано Камилло получает желтую карточку.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чано Камилло.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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