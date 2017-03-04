  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Чезена
1:1
Конец матча
Виченца
0'
1:0
6' Гол
Чано Камилло
34' Желтая карточка
Чано Камилло
42' Желтая карточка
Урсо Франческо
1:1
45' Гол
Francesco Orlando
45' Желтая карточка
Де Лука Джузеппе
78' Желтая карточка
Дзаккардо Кристиан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Чезена производит замену. Крими Марко уходит, и Панико Джузеппе заменяет его
Желтая карточка
78'
Дзаккардо Кристиан получает желтую карточку.
76'
Виченца производит замену. Francesco Orlando уходит, и Риццо Джузеппе заменяет его
75'
Чезена производит замену. Кокко Андреа уходит, и Родригес Алехандро заменяет его
70'
Виченца производит замену. Белломо Никола уходит, и Джакомелли Стефано заменяет его

60'
Чезена производит замену. Ди Роберто Нунцио уходит, и Лариби Карим заменяет его
47'
Виченца производит замену. Бенусси Франческо уходит, и Амелиа Марко заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Де Лука Джузеппе получает желтую карточку.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Francesco Orlando.
Желтая карточка
42'
Урсо Франческо получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Чано Камилло получает желтую карточку.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чано Камилло.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация