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Стадион:
Виртус Энтелла
2:0
Конец матча
Бари
0'
1:0
27' Гол
Аммари Нажиб
31' Желтая карточка
Париджини Витторио
40' Желтая карточка
Морас Евангелос
64' Желтая карточка
Сабелли Стефано
2:0
81' Гол
Davide Diaw
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Бари производит замену. Флоро Флорес Антонио уходит, и Маньеро Риккардо заменяет его
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Davide Diaw.
74'
Виртус Энтелла производит замену. Аммари Нажиб уходит, и Тремолада Лука заменяет его
68'
Виртус Энтелла производит замену. Кателлани Андреа уходит, и Davide Diaw заменяет его
66'
Виртус Энтелла производит замену. Симоне Палермо уходит, и Сини Симоне заменяет его

Желтая карточка
64'
Сабелли Стефано получает желтую карточку.
62'
Бари производит замену. Париджини Витторио уходит, и Фурлан Федерико заменяет его
50'
Бари производит замену. Мацек Роман уходит, и Райчевич Филип заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Морас Евангелос получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Париджини Витторио получает желтую карточку.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аммари Нажиб.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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