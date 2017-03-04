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Стадион: Комунале ди Кьявари
2:0
Конец матча
1:0
27' ГолАммари Нажиб
31' Желтая карточкаПариджини Витторио
40' Желтая карточкаМорас Евангелос
64' Желтая карточкаСабелли Стефано
2:0
81' ГолDavide Diaw
|
27'
1:0
40'
64'
81'
2:0
Состав команд
28
Joel
Baraye
29
Аммари
Нажиб
Виртус Энтелла 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 4 Белли Франческо Защитник
- 28 Joel Baraye Защитник
- 30 Marco Moscati Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 13 Бенедетти Симоне Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 29 Аммари Нажиб Полузащитник
- 11 Simone Palermo Полузащитник
- 9 Капуто Франческо Нападающий
- 10 Кателлани Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Пекорини Симоне Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 3 Филиппини Лоренцо Защитник
- 33 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 14 Тремолада Лука Полузащитник
- 23 Сини Симоне Полузащитник
- 20 Davide Diaw Нападающий
- 1 Andrea Paroni
- 25 Dany Mota
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 23 Сабелли Стефано Защитник
- 18 Морас Евангелос Защитник
- 29 Суагер Эмануэле Защитник
- 6 Кассани Маттиа Защитник
- 7 Мацек Роман Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 21 Сальцано Аньелло Полузащитник
- 27 Париджини Витторио Нападающий
- 33 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гори Стефано Вратарь
- 30 Капрадосси Элио Защитник
- 3 Дапрела Фабио Защитник
- 17 Фурлан Федерико Полузащитник
- 14 Феделе Маттео Полузащитник
- 10 Греко Леандро Полузащитник
- 4 Ромици Марко Полузащитник
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- 9 Райчевич Филип Нападающий
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 28.02.2017 Виченца 2:2 Виртус Энтелла СB
- 25.02.2017 Виртус Энтелла 2:0 Карпи СB
- 18.02.2017 Перуджа 0:0 Виртус Энтелла СB
- 11.02.2017 Виртус Энтелла 0:3 Спал-2013 СB
- 04.02.2017 Пиза 1:1 Виртус Энтелла СB
- 28.01.2017 Авеллино 2:2 Виртус Энтелла СB
- 21.01.2017 Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне СB
- 30.12.2016 Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виртус Энтелла 2:2 Трапани СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 29.10.2016 Виртус Энтелла 4:0 Брешия СB
- 25.10.2016 Чезена 0:1 Виртус Энтелла СB
- 22.10.2016 Салернитана 1:1 Виртус Энтелла СB
- 15.10.2016 Виртус Энтелла 3:2 Беневенто СB
Бари (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 27.02.2017 Бари 2:0 Брешия СB
- 24.02.2017 Беневенто 3:4 Бари СB
- 18.02.2017 Бари 3:1 Тернана СB
- 11.02.2017 Чезена 1:1 Бари СB
- 04.02.2017 Бари 2:1 Виченца СB
- 28.01.2017 Бари 0:0 Перуджа СB
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари СB
- 29.12.2016 Бари 1:1 Спал-2013 СB
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Бари 1:1 Специя СB
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари СB
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли СB
- 25.10.2016 Новара 1:0 Бари СB
- 22.10.2016 Бари 3:0 Трапани СB
- 16.10.2016 Фрозиноне 3:1 Бари СB
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Бари: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Спал-2013
|29
|14
|10
|5
|46 - 28
|52
|3.
|Верона
|28
|14
|7
|7
|46 - 30
|49
|4.
|Беневенто
|28
|13
|8
|7
|39 - 24
|47
|5.
|Новара
|29
|12
|7
|10
|35 - 32
|43
|6.
|Бари
|29
|11
|10
|8
|34 - 30
|43
|7.
|Перуджа
|29
|10
|13
|6
|39 - 28
|43
|8.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|29
|10
|12
|7
|42 - 34
|42
|10.
|Специя
|29
|10
|11
|8
|29 - 25
|41
|11.
|Карпи
|29
|10
|10
|9
|27 - 28
|40
|12.
|Авеллино
|29
|9
|9
|11
|28 - 38
|36
|13.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|14.
|Пиза
|29
|6
|15
|8
|16 - 18
|33
|15.
|Салернитана
|28
|7
|11
|10
|30 - 33
|32
|16.
|Про Верчелли
|29
|7
|11
|11
|27 - 38
|32
|17.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|18.
|Чезена
|29
|6
|13
|10
|35 - 36
|31
|19.
|Латина
|29
|5
|16
|8
|30 - 34
|31
|20.
|Виченца
|29
|6
|12
|11
|23 - 36
|30
|21.
|Трапани
|29
|4
|14
|11
|26 - 41
|26
|22.
|Тернана
|29
|5
|8
|16
|23 - 42
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Бари производит замену. Флоро Флорес Антонио уходит, и Маньеро Риккардо заменяет его
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Davide Diaw.
74'
Виртус Энтелла производит замену. Аммари Нажиб уходит, и Тремолада Лука заменяет его
68'
Виртус Энтелла производит замену. Кателлани Андреа уходит, и Davide Diaw заменяет его
66'
Виртус Энтелла производит замену. Симоне Палермо уходит, и Сини Симоне заменяет его
64'
Сабелли Стефано получает желтую карточку.
62'
Бари производит замену. Париджини Витторио уходит, и Фурлан Федерико заменяет его
50'
Бари производит замену. Мацек Роман уходит, и Райчевич Филип заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Морас Евангелос получает желтую карточку.
31'
Париджини Витторио получает желтую карточку.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аммари Нажиб.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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