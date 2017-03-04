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Стадион: Stadio Provinciale
1:0
12' ГолМанкони Якопо
1:1
39' ГолИнсинье Роберто
53' Желтая карточкаРокка Микеле
59' Желтая карточкаFilippo Bandinelli
66' Желтая карточкаБроско Риккардо
73' Желтая карточкаGabriele Rolando
|
12'
1:0
39'
1:1
53'
66'
73'
Состав команд
34
Крешич
Антон
18
Читро
Никола
Трапани 4-3-1-2
- Основной состав
- 16 Пильячелли Мирко Вратарь
- 13 Фацио Паскуале Защитник
- 34 Крешич Антон Защитник
- 4 Пальяруло Лука Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 19 Federico Maracchi Полузащитник
- 26 Santiago Colombatto Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 20 Коронадо Игор Полузащитник
- 18 Читро Никола Нападающий
- 9 Манкони Якопо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гуерриери Гуидо Вратарь
- 23 Висконти Пьетро Защитник
- 14 Чарамитаро Маурицио Полузащитник
- 5 Росси Фаусто Полузащитник
- 7 Ниццетто Лука Полузащитник
- 27 Джаллоу Ламин Нападающий
- 11 Davis Curiale Нападающий
- 2 Stefano Cason
- 24 Davide Raffaello
- Главный тренер: Косми Серсе
Латина 3-4-3
- Основной состав
- 12 Пинсольо Карло Вратарь
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 5 Деллафьоре Паоло Защитник
- 4 Гарсия Пол Защитник
- 21 Ди Маттео Лука Полузащитник
- 19 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 8 Рокка Микеле Полузащитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 10 Cristian Buonaiuto Нападающий
- 9 Инсинье Роберто Нападающий
- 7 Корвия Даниэле Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Копполаро Мауро Защитник
- 17 Марига Макдоналд Полузащитник
- 31 Ника Константин Полузащитник
- 28 Йордан Марко Полузащитник
- 18 Де Джорджо Пьетро Нападающий
- 33 Gabriele Rolando
- 11 Giuliano Regolanti
- 30 Alessandro De Vitis I
- 1 Гранди Маттео
- Главный тренер: Сомма Марио
Предыдущие игры
Трапани (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 28.02.2017 Читтаделла 3:2 Трапани СB
- 25.02.2017 Трапани 1:0 Салернитана СB
- 18.02.2017 Специя 2:2 Трапани СB
- 11.02.2017 Асколи 2:2 Трапани СB
- 06.02.2017 Трапани 0:0 Авеллино СB
- 28.01.2017 Про Верчелли 1:3 Трапани СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Трапани 0:0 Брешия СB
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Виртус Энтелла 2:2 Трапани СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
- 30.10.2016 Верона 2:0 Трапани СB
- 25.10.2016 Трапани 1:0 Беневенто СB
- 22.10.2016 Бари 3:0 Трапани СB
- 17.10.2016 Трапани 2:2 Тернана СB
Латина (последние 20 матчей: +4 =10 -6)
- 28.02.2017 Латина 1:1 Чезена СB
- 25.02.2017 Тернана 0:1 Латина СB
- 17.02.2017 Латина 0:1 Новара СB
- 11.02.2017 Беневенто 2:1 Латина СB
- 04.02.2017 Латина 0:1 Фрозиноне СB
- 30.01.2017 Специя 3:2 Латина СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Латина 0:0 Авеллино СB
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари СB
- 29.10.2016 Читтаделла 2:1 Латина СB
- 25.10.2016 Про Верчелли 1:1 Латина СB
- 22.10.2016 Латина 1:1 Пиза СB
- 15.10.2016 Карпи 2:0 Латина СB
Последние игры между собой
Трапани: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Латина: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
- 09.10.2016 Латина 2:0 Трапани Серия B
- 23.01.2016 Трапани 1:2 Латина Серия B
- 14.09.2015 Латина 1:1 Трапани Серия B
- 27.02.2015 Латина 1:0 Трапани Серия B
- 04.10.2014 Трапани 1:0 Латина Серия B
- 15.03.2014 Латина 0:1 Трапани Серия B
- 05.10.2013 Трапани 1:1 Латина Серия B
- 21.11.2012 Трапани 2:1 Латина Коппа Италия Лега Про
- 25.04.2012 Латина 3:0 Трапани Про Прима Дивизионе
- 27.11.2011 Трапани 2:0 Латина Серия C1 B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Спал-2013
|29
|14
|10
|5
|46 - 28
|52
|3.
|Верона
|28
|14
|7
|7
|46 - 30
|49
|4.
|Беневенто
|28
|13
|8
|7
|39 - 24
|47
|5.
|Новара
|29
|12
|7
|10
|35 - 32
|43
|6.
|Бари
|29
|11
|10
|8
|34 - 30
|43
|7.
|Перуджа
|29
|10
|13
|6
|39 - 28
|43
|8.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|29
|10
|12
|7
|42 - 34
|42
|10.
|Специя
|29
|10
|11
|8
|29 - 25
|41
|11.
|Карпи
|29
|10
|10
|9
|27 - 28
|40
|12.
|Авеллино
|29
|9
|9
|11
|28 - 38
|36
|13.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|14.
|Пиза
|29
|6
|15
|8
|16 - 18
|33
|15.
|Салернитана
|28
|7
|11
|10
|30 - 33
|32
|16.
|Про Верчелли
|29
|7
|11
|11
|27 - 38
|32
|17.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|18.
|Чезена
|29
|6
|13
|10
|35 - 36
|31
|19.
|Латина
|29
|5
|16
|8
|30 - 34
|31
|20.
|Виченца
|29
|6
|12
|11
|23 - 36
|30
|21.
|Трапани
|29
|4
|14
|11
|26 - 41
|26
|22.
|Тернана
|29
|5
|8
|16
|23 - 42
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
77'
Латина производит замену. Корвия Даниэле уходит, и Де Джорджо Пьетро заменяет его
75'
Трапани производит замену. Манкони Якопо уходит, и Дэвис Куриале заменяет его
73'
Латина производит замену. Брускаджин Маттео уходит, и Alessandro De Vitis заменяет его
73'
Gabriele Rolando получает желтую карточку.
66'
Броско Риккардо получает желтую карточку.
65'
Трапани производит замену. Читро Никола уходит, и Джаллоу Ламин заменяет его
59'
Filippo Bandinelli получает желтую карточку.
53'
Рокка Микеле получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Трапани производит замену. Коронадо Игор уходит, и Ниццетто Лука заменяет его
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Инсинье Роберто.
13'
Латина производит замену. Ди Маттео Лука уходит, и Gabriele Rolando заменяет его
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Манкони Якопо.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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