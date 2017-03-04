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  5. Серия B
Стадион:
Трапани
1:1
Конец матча
Латина
0'
1:0
12' Гол
Манкони Якопо
1:1
39' Гол
Инсинье Роберто
53' Желтая карточка
Рокка Микеле
59' Желтая карточка
Filippo Bandinelli
66' Желтая карточка
Броско Риккардо
73' Желтая карточка
Gabriele Rolando
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
77'
Латина производит замену. Корвия Даниэле уходит, и Де Джорджо Пьетро заменяет его
75'
Трапани производит замену. Манкони Якопо уходит, и Дэвис Куриале заменяет его
73'
Латина производит замену. Брускаджин Маттео уходит, и Alessandro De Vitis заменяет его
Желтая карточка
73'
Gabriele Rolando получает желтую карточку.
Желтая карточка
66'
Броско Риккардо получает желтую карточку.

65'
Трапани производит замену. Читро Никола уходит, и Джаллоу Ламин заменяет его
Желтая карточка
59'
Filippo Bandinelli получает желтую карточку.
Желтая карточка
53'
Рокка Микеле получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Трапани производит замену. Коронадо Игор уходит, и Ниццетто Лука заменяет его
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Инсинье Роберто.
13'
Латина производит замену. Ди Маттео Лука уходит, и Gabriele Rolando заменяет его
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Манкони Якопо.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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