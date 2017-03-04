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Стадион:
Спал-2013
1:1
Конец матча
Пиза
0'
1:0
21' Гол
Антенуччи Мирко
26' Желтая карточка
Маннини Даниэле
34' Желтая карточка
Манай Рею
39' Желтая карточка
Коста Филиппо
40' Желтая карточка
Кремонези Микеле
1:1
41' Пенальти
Маннини Даниэле
47' Желтая карточка
Табанелли Андреа
62' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
79' Желтая карточка
Дель Фабро Дарио
89' Желтая карточка
Лонги Алессандро
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Спал-2013 производит замену. Manuel Lazzari уходит, и Гильоне Паоло заменяет его
Желтая карточка
89'
Лонги Алессандро получает желтую карточку.
86'
Спал-2013 производит замену. Антенуччи Мирко уходит, и Mattia Finotto заменяет его
Желтая карточка
79'
Дель Фабро Дарио получает желтую карточку.
77'
Пиза производит замену. Маннини Даниэле уходит, и Гатто Массимилиано заменяет его

71'
Спал-2013 производит замену. Michele Castagnetti уходит, и Зигони Джанмарко заменяет его
70'
Пиза производит замену. Табанелли Андреа уходит, и Luca Verna заменяет его
Желтая карточка
62'
Скьяттарелла Паскуале получает желтую карточку.
56'
Пиза производит замену. Манай Рею уходит, и Цани Эдгар заменяет его
Желтая карточка
47'
Табанелли Андреа получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
41'
Г О О О О О Л - Маннини Даниэле из команды Пиза забивает пенальти
Желтая карточка
40'
Кремонези Микеле получает желтую карточку.
Желтая карточка
39'
Коста Филиппо получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Манай Рею получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Маннини Даниэле получает желтую карточку.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Антенуччи Мирко.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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