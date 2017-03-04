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Стадион: Паоло Мацца
1:0
21' ГолАнтенуччи Мирко
26' Желтая карточкаМаннини Даниэле
34' Желтая карточкаМанай Рею
39' Желтая карточкаКоста Филиппо
40' Желтая карточкаКремонези Микеле
1:1
41' ПенальтиМаннини Даниэле
47' Желтая карточкаТабанелли Андреа
62' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
79' Желтая карточкаДель Фабро Дарио
89' Желтая карточкаЛонги Алессандро
|
21'
1:0
26'
34'
39'
40'
41'
1:1
47'
56'
79'
89'
Состав команд
19
Luca
Mora
Спал-2013 3-5-2
- Основной состав
- 1 Мерет Алекс Вратарь
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 23 Викари Франческо Защитник
- 14 Kevin Bonifazi Защитник
- 29 Manuel Lazzari Полузащитник
- 28 Скьяттарелла Паскуале Полузащитник
- 20 Michele Castagnetti Полузащитник
- 19 Luca Mora Полузащитник
- 33 Коста Филиппо Полузащитник
- 10 Флоккари Сержио Нападающий
- 7 Антенуччи Мирко Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Маркеджани Габриэле Вратарь
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 2 Daniele Gasparetto Защитник
- 18 Eros Schiavon Полузащитник
- 27 Гильоне Паоло Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 24 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 11 Mattia Finotto Нападающий
- 17 Зигони Джанмарко Нападающий
Пиза 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Уйкани Самир Вратарь
- 7 Маннини Даниэле Защитник
- 15 Дель Фабро Дарио Защитник
- 27 Миланович Милан Защитник
- 24 Petar Golubovic Защитник
- 3 Лонги Алессандро Полузащитник
- 6 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 18 Federico Angiulli Полузащитник
- 21 Табанелли Андреа Полузащитник
- 11 Манай Рею Нападающий
- 38 Мазуччи Гаэтано Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Roberto Zammarini Полузащитник
- 23 Дзонта Лорис Полузащитник
- 19 Лаццари Андреа Полузащитник
- 8 Luca Verna Полузащитник
- 28 Гатто Массимилиано Нападающий
- 9 Цани Эдгар Нападающий
- 20 Diego Peralta II
- 22 Daniele Cardelli
- 14 Samuele Birindelli
Предыдущие игры
Спал-2013 (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 28.02.2017 Салернитана 1:2 Спал-2013 СB
- 25.02.2017 Спал-2013 2:0 Перуджа СB
- 20.02.2017 Верона 0:0 Спал-2013 СB
- 11.02.2017 Виртус Энтелла 0:3 Спал-2013 СB
- 04.02.2017 Спал-2013 1:1 Асколи СB
- 28.01.2017 Виченца 1:1 Спал-2013 СB
- 21.01.2017 Спал-2013 2:0 Беневенто СB
- 29.12.2016 Бари 1:1 Спал-2013 СB
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
- 31.10.2016 Спал-2013 3:0 Авеллино СB
- 25.10.2016 Фрозиноне 2:1 Спал-2013 СB
- 22.10.2016 Спал-2013 3:1 Карпи СB
- 14.10.2016 Чезена 1:1 Спал-2013 СB
Пиза (последние 20 матчей: +3 =11 -6)
- 28.02.2017 Пиза 0:0 Карпи СB
- 25.02.2017 Асколи 2:4 Пиза СB
- 19.02.2017 Пиза 0:0 Фрозиноне СB
- 11.02.2017 Брешия 1:1 Пиза СB
- 04.02.2017 Пиза 1:1 Виртус Энтелла СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Беневенто 1:0 Пиза СB
- 24.12.2016 Пиза 0:0 Специя СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 29.11.2016 Торино 4:0 Пиза КИ
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона СB
- 22.10.2016 Латина 1:1 Пиза СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Спал-2013
|29
|14
|10
|5
|46 - 28
|52
|3.
|Верона
|28
|14
|7
|7
|46 - 30
|49
|4.
|Беневенто
|28
|13
|8
|7
|39 - 24
|47
|5.
|Новара
|29
|12
|7
|10
|35 - 32
|43
|6.
|Бари
|29
|11
|10
|8
|34 - 30
|43
|7.
|Перуджа
|29
|10
|13
|6
|39 - 28
|43
|8.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|29
|10
|12
|7
|42 - 34
|42
|10.
|Специя
|29
|10
|11
|8
|29 - 25
|41
|11.
|Карпи
|29
|10
|10
|9
|27 - 28
|40
|12.
|Авеллино
|29
|9
|9
|11
|28 - 38
|36
|13.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|14.
|Пиза
|29
|6
|15
|8
|16 - 18
|33
|15.
|Салернитана
|28
|7
|11
|10
|30 - 33
|32
|16.
|Про Верчелли
|29
|7
|11
|11
|27 - 38
|32
|17.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|18.
|Чезена
|29
|6
|13
|10
|35 - 36
|31
|19.
|Латина
|29
|5
|16
|8
|30 - 34
|31
|20.
|Виченца
|29
|6
|12
|11
|23 - 36
|30
|21.
|Трапани
|29
|4
|14
|11
|26 - 41
|26
|22.
|Тернана
|29
|5
|8
|16
|23 - 42
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Спал-2013 производит замену. Manuel Lazzari уходит, и Гильоне Паоло заменяет его
89'
Лонги Алессандро получает желтую карточку.
86'
Спал-2013 производит замену. Антенуччи Мирко уходит, и Mattia Finotto заменяет его
79'
Дель Фабро Дарио получает желтую карточку.
77'
Пиза производит замену. Маннини Даниэле уходит, и Гатто Массимилиано заменяет его
71'
Спал-2013 производит замену. Michele Castagnetti уходит, и Зигони Джанмарко заменяет его
70'
Пиза производит замену. Табанелли Андреа уходит, и Luca Verna заменяет его
62'
Скьяттарелла Паскуале получает желтую карточку.
56'
Пиза производит замену. Манай Рею уходит, и Цани Эдгар заменяет его
47'
Табанелли Андреа получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Г О О О О О Л - Маннини Даниэле из команды Пиза забивает пенальти
40'
Кремонези Микеле получает желтую карточку.
39'
Коста Филиппо получает желтую карточку.
34'
Манай Рею получает желтую карточку.
26'
Маннини Даниэле получает желтую карточку.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Антенуччи Мирко.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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