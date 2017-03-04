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Стадион: Сандро Кабасси
1:0
1' ГолДи Гаудио Антонио
45' Желтая карточкаСтруна Альяж
47' Желтая карточкаПульцетти Нико
63' Желтая карточкаЭррасти Хон
65' Желтая карточкаGiuseppe Mastinu
71' Желтая карточкаГальоло Риккардо
|
1'
1:0
45'
47'
63'
65'
71'
Состав команд
12
Белек
Вид
34
Еленич
Эней
24
Maodo
Mbaye
Карпи 4-4-2
- Основной состав
- 12 Белек Вид Вратарь
- 5 Струна Альяж Защитник
- 21 Романьоли Симоне Защитник
- 6 Гальоло Риккардо Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 34 Еленич Эней Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 11 Ди Гаудио Антонио Полузащитник
- 15 Ласанья Кевин Нападающий
- 10 Мбакогу Джерри Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Коломби Симоне Вратарь
- 32 Ласицки Игор Защитник
- 17 Сек Мустафа Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 28 Федато Франческо Полузащитник
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 18 Cristian Carletti
- 14 Alfredo Bifulco
- 4 Alessio Sabbione
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 1 Чичидзола Леандро Вратарь
- 5 Де Кол Филиппо Защитник
- 3 Валентини Науэль Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 17 Мильоре Франческо Защитник
- 30 Пульцетти Нико Полузащитник
- 15 Эррасти Хон Полузащитник
- 14 Джокович Дамьян Полузащитник
- 26 Giuseppe Mastinu Нападающий
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 10 Пикколо Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 8 Синьорелли Франко Защитник
- 20 Даткович Нико Защитник
- 24 Luca Vignali Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 7 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 23 Пью Алессандро Нападающий
- 11 Баэс Хайме Нападающий
- 33 Валентини Алекс
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 28.02.2017 Пиза 0:0 Карпи СB
- 25.02.2017 Виртус Энтелла 2:0 Карпи СB
- 18.02.2017 Карпи 2:1 Брешия СB
- 11.02.2017 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 05.02.2017 Карпи 1:2 Чезена СB
- 28.01.2017 Беневенто 3:0 Карпи СB
- 21.01.2017 Карпи 0:0 Виченца СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи СB
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи СB
- 22.10.2016 Спал-2013 3:1 Карпи СB
- 15.10.2016 Карпи 2:0 Латина СB
Специя (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 28.02.2017 Специя 2:1 Асколи СB
- 25.02.2017 Новара 2:1 Специя СB
- 18.02.2017 Специя 2:2 Трапани СB
- 11.02.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 04.02.2017 Специя 2:0 Тернана СB
- 30.01.2017 Специя 3:2 Латина СB
- 22.01.2017 Салернитана 1:0 Специя СB
- 10.01.2017 Наполи 3:1 Специя КИ
- 28.12.2016 Специя 0:0 Виченца СB
- 24.12.2016 Пиза 0:0 Специя СB
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 30.11.2016 Палермо 0:0 Специя КИ
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя СB
- 19.11.2016 Специя 1:0 Чезена СB
- 13.11.2016 Бари 1:1 Специя СB
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона СB
- 29.10.2016 Беневенто 1:0 Специя СB
- 24.10.2016 Специя 1:1 Читтаделла СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|28
|15
|7
|6
|37 - 27
|52
|2.
|Спал-2013
|29
|14
|10
|5
|46 - 28
|52
|3.
|Верона
|28
|14
|7
|7
|46 - 30
|49
|4.
|Беневенто
|28
|13
|8
|7
|39 - 24
|47
|5.
|Новара
|29
|12
|7
|10
|35 - 32
|43
|6.
|Бари
|29
|11
|10
|8
|34 - 30
|43
|7.
|Перуджа
|29
|10
|13
|6
|39 - 28
|43
|8.
|Читтаделла
|28
|13
|3
|12
|39 - 37
|42
|9.
|Виртус Энтелла
|29
|10
|12
|7
|42 - 34
|42
|10.
|Специя
|29
|10
|11
|8
|29 - 25
|41
|11.
|Карпи
|29
|10
|10
|9
|27 - 28
|40
|12.
|Авеллино
|29
|9
|9
|11
|28 - 38
|36
|13.
|Асколи
|29
|7
|13
|9
|34 - 38
|34
|14.
|Пиза
|29
|6
|15
|8
|16 - 18
|33
|15.
|Салернитана
|28
|7
|11
|10
|30 - 33
|32
|16.
|Про Верчелли
|29
|7
|11
|11
|27 - 38
|32
|17.
|Брешия
|28
|7
|10
|11
|32 - 40
|31
|18.
|Чезена
|29
|6
|13
|10
|35 - 36
|31
|19.
|Латина
|29
|5
|16
|8
|30 - 34
|31
|20.
|Виченца
|29
|6
|12
|11
|23 - 36
|30
|21.
|Трапани
|29
|4
|14
|11
|26 - 41
|26
|22.
|Тернана
|29
|5
|8
|16
|23 - 42
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Специя производит замену. Giuseppe Mastinu уходит, и Пью Алессандро заменяет его
74'
Карпи производит замену. Ласанья Кевин уходит, и Alessio Sabbione заменяет его
71'
Гальоло Риккардо получает желтую карточку.
65'
Giuseppe Mastinu получает желтую карточку.
63'
Специя производит замену. Пульцетти Нико уходит, и Баэс Хайме заменяет его
63'
Эррасти Хон получает желтую карточку.
59'
Карпи производит замену. Ди Гаудио Антонио уходит, и Федато Франческо заменяет его
47'
Пульцетти Нико получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Специя производит замену. Джокович Дамьян уходит, и Шаудоне Даниэле заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Струна Альяж получает желтую карточку.
16'
Карпи производит замену. Романьоли Симоне уходит, и Поли Фабрицио заменяет его
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ди Гаудио Антонио.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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