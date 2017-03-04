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  5. Серия B
Стадион:
Карпи
1:0
Конец матча
Специя
0'
1:0
1' Гол
Ди Гаудио Антонио
45' Желтая карточка
Струна Альяж
47' Желтая карточка
Пульцетти Нико
63' Желтая карточка
Эррасти Хон
65' Желтая карточка
Giuseppe Mastinu
71' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Специя производит замену. Giuseppe Mastinu уходит, и Пью Алессандро заменяет его
74'
Карпи производит замену. Ласанья Кевин уходит, и Alessio Sabbione заменяет его
Желтая карточка
71'
Гальоло Риккардо получает желтую карточку.
Желтая карточка
65'
Giuseppe Mastinu получает желтую карточку.
63'
Специя производит замену. Пульцетти Нико уходит, и Баэс Хайме заменяет его

Желтая карточка
63'
Эррасти Хон получает желтую карточку.
59'
Карпи производит замену. Ди Гаудио Антонио уходит, и Федато Франческо заменяет его
Желтая карточка
47'
Пульцетти Нико получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Специя производит замену. Джокович Дамьян уходит, и Шаудоне Даниэле заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Струна Альяж получает желтую карточку.
16'
Карпи производит замену. Романьоли Симоне уходит, и Поли Фабрицио заменяет его
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ди Гаудио Антонио.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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