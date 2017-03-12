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Стадион: Караискакис
0:0
Первый тайм: 34'
Состав команд
31
Леали
Никола
11
Марин
Марко
Олимпиакос 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Леали Никола Вратарь
- 44 Паредес Хуан Карлос Защитник
- 45 Рецос Панайотис Защитник
- 6 Да Кошта Триндаде Защитник
- 24 Де ла Белья Альберто Защитник
- 19 Камбьяссо Эстебан Полузащитник
- 28 Мартинш Андре Полузащитник
- 11 Марин Марко Полузащитник
- 7 Фортунис Костас Полузащитник
- 32 Андруцос Танасис Полузащитник
- 10 Домингес Алехандро Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Хутесиотис Лефтерис Вратарь
- 22 Сиссоко Али Защитник
- 8 Бухалакис Андреас Полузащитник
- 4 Ромао Алаиксис Полузащитник
- 18 Элюнусси Тарик Полузащитник
- 9 Кардосо Оскар Нападающий
- 17 Ансарифард Карим Нападающий
- Главный тренер: Vasilis Vouzas
Атромитос 4-2-3-1
- Основной состав
- 35 Горбунов Андрей Вратарь
- 2 Контоэс Яннис Защитник
- 13 Зисопулос Гиоргос Защитник
- 6 Фитанидис Сократис Защитник
- 30 Катранис Александрос Защитник
- 22 Маниатис Яннис Полузащитник
- 29 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 10 Тонсо Мартин Полузащитник
- 17 Плателлас Вангелис Полузащитник
- 27 Дауда Абиола Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Теодоракис Христос Вратарь
- 20 Thomas Vasiliou Полузащитник
- 14 Nicolas Diguiny Полузащитник
- 9 Ле Таллек Энтони Полузащитник
- 5 Бага Дмитрий Полузащитник
- 24 Nikolaos Lazaridis II
- 21 Pavlos Kyriakidis
- Главный тренер: Са Пинту Рикарду
Предыдущие игры
Олимпиакос (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 05.03.2017 ПАОК 2:0 Олимпиакос С
- 26.02.2017 Олимпиакос 0:1 Паниониос С
- 19.02.2017 АЕК 1:0 Олимпиакос С
- 11.02.2017 Олимпиакос 2:0 Лариса С
- 05.02.2017 Олимпиакос 3:0 Ираклис С
- 29.01.2017 Верия 1:2 Олимпиакос С
- 21.01.2017 Олимпиакос 2:0 Ксанти С
- 18.01.2017 Астерас 0:0 Олимпиакос С
- 14.01.2017 Платаниас 2:2 Олимпиакос С
- 08.01.2017 Ксанти 0:2 Олимпиакос С
- 04.01.2017 Олимпиакос 2:1 Астерас С
- 18.12.2016 Олимпиакос 3:1 Панаитоликос С
- 12.12.2016 ПАС Янина 0:2 Олимпиакос С
- 08.12.2016 АПОЭЛ 2:0 Олимпиакос ЛЕ
- 04.12.2016 Олимпиакос 4:0 Левадиакос С
- 27.11.2016 Олимпиакос 0:0 АОК Керкира С
- 24.11.2016 Олимпиакос 1:1 Янг Бойз ЛЕ
- 06.11.2016 Олимпиакос 3:0 Панатинаикос С
- 03.11.2016 Астана 1:1 Олимпиакос ЛЕ
- 29.10.2016 Атромитос 0:1 Олимпиакос С
Атромитос (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 05.03.2017 Атромитос 1:0 Ираклис С
- 27.02.2017 Верия 0:1 Атромитос С
- 18.02.2017 Атромитос 2:1 Ксанти С
- 11.02.2017 Астерас 0:1 Атромитос С
- 04.02.2017 Панаитоликос 2:0 Атромитос С
- 29.01.2017 Атромитос 1:1 ПАС Янина С
- 22.01.2017 Левадиакос 1:1 Атромитос С
- 18.01.2017 Атромитос 1:4 АОК Керкира С
- 15.01.2017 Атромитос 1:2 Паниониос С
- 07.01.2017 Атромитос 2:0 Левадиакос С
- 04.01.2017 АОК Керкира 1:1 Атромитос С
- 17.12.2016 Платаниас 3:0 Атромитос С
- 11.12.2016 Атромитос 0:1 Панатинаикос С
- 04.12.2016 Лариса 1:2 Атромитос С
- 28.11.2016 ПАОК 3:4 Атромитос С
- 05.11.2016 АЕК 2:2 Атромитос С
- 29.10.2016 Атромитос 0:1 Олимпиакос С
- 23.10.2016 Ираклис 1:2 Атромитос С
- 16.10.2016 Атромитос 1:0 Верия С
- 03.10.2016 Ксанти 0:0 Атромитос С
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 3
Атромитос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 12
- 29.10.2016 Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига
- 21.02.2016 Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига
- 25.10.2015 Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига
- 04.02.2015 Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига
- 27.09.2014 Атромитос 1:0 Олимпиакос Суперлига
- 12.02.2014 Атромитос 1:1 Олимпиакос Кубок Греции
- 29.01.2014 Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Греции
- 12.01.2014 Атромитос 0:0 Олимпиакос Суперлига
- 25.08.2013 Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига
- 03.02.2013 Олимпиакос 2:3 Атромитос Суперлига
- 29.09.2012 Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига
- 28.04.2012 Атромитос 2:2 Олимпиакос Кубок Греции
- 22.04.2012 Атромитос 0:2 Олимпиакос Суперлига
- 04.01.2012 Олимпиакос 1:0 Атромитос Суперлига
- 10.04.2011 Атромитос 3:1 Олимпиакос Суперлига
- 12.12.2010 Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига
- 28.02.2010 Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига
- 31.10.2009 Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига
- 15.03.2008 Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|24
|16
|4
|4
|43 - 13
|52
|2.
|Паниониос
|24
|14
|6
|4
|31 - 15
|48
|3.
|ПАОК
|23
|14
|4
|5
|36 - 14
|46
|4.
|Панатинаикос
|24
|11
|9
|4
|37 - 14
|42
|5.
|Ксанти
|24
|11
|6
|7
|25 - 21
|39
|6.
|АЕК
|23
|9
|10
|4
|38 - 19
|37
|7.
|Атромитос
|0:0
|24
|10
|6
|8
|24 - 29
|36
|8.
|Платаниас
|0:0
|24
|9
|9
|6
|28 - 26
|36
|9.
|ПАС Янина
|24
|8
|9
|7
|26 - 24
|33
|10.
|АОК Керкира
|24
|7
|8
|9
|20 - 24
|29
|11.
|Панаитоликос
|24
|7
|6
|11
|26 - 31
|27
|12.
|Лариса
|24
|4
|9
|11
|20 - 34
|21
|13.
|Астерас
|23
|5
|5
|13
|22 - 39
|20
|14.
|Левадиакос
|23
|4
|5
|14
|17 - 40
|17
|15.
|Ираклис
|24
|2
|10
|12
|18 - 34
|16
|16.
|Верия
|0:0
|24
|2
|8
|14
|11 - 45
|14
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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