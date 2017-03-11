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Стадион: Зоссимадес
0:0
Конец матча
14' Желтая карточкаРоша Луис
27' Желтая карточкаЖайро
31' Желтая карточкаЦимопулос Темис
59' Желтая карточкаMarcos Paulo II
60' Желтая карточкаЛиля Анди
81' Желтая карточкаHigor Vidal
89' Желтая карточкаМихаил Алексиос
89' Желтая карточкаПападопулос Димитрос
|
14'
27'
31'
59'
60'
81'
89'
Состав команд
17
Лопес
Мартин
10
Жайро
11
Акоста
Ноэ
ПАС Янина 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 2 Michalis Boukouvalas Защитник
- 6 Михаил Алексиос Защитник
- 8 Цимопулос Темис Защитник
- 4 Бериос Теодорос Защитник
- 17 Лопес Мартин Полузащитник
- 3 Лиля Анди Полузащитник
- 10 Жайро Полузащитник
- 7 Якос Эврипидис Полузащитник
- 11 Акоста Ноэ Полузащитник
- 9 Конде Педро Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Перистеридис Костас Вратарь
- 23 Кутрис Леонардо Защитник
- 88 Николиас Александрос Полузащитник
- 22 Козоронис Хрисовалантис Полузащитник
- 34 Коровесис Никос Полузащитник
- 5 Гаруфалиас Ираклис Полузащитник
- 33 Higor Vidal Нападающий
- Главный тренер: Giannis Petrakis
Панаитоликос 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Кириакидис Димитриос Вратарь
- 22 Georgios Mygas Защитник
- 5 Georgios Kousas Защитник
- 20 Роша Луис Защитник
- 4 Родригеш Мигель Защитник
- 17 Marcos Paulo II Полузащитник
- 14 Макос Григориос Полузащитник
- 16 Рей Альваро Полузащитник
- 6 Браво Федерико Полузащитник
- 10 Clesio Bauque Полузащитник
- 11 Пападопулос Димитрос Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Dimitrris Koutromanos Защитник
- 44 Dimitrios Chantakias Защитник
- 12 Папацоглу Анастасиос Защитник
- 30 Диего Лопес III Полузащитник
- 8 Фарлей Роса Полузащитник
- 7 Fabian Miguel Munoz I
- 31 Zaharias Kavousakis
- Главный тренер: Иоаким Хавос
Предыдущие игры
ПАС Янина (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 04.03.2017 Лариса 1:1 ПАС Янина С
- 26.02.2017 Левадиакос 2:1 ПАС Янина С
- 18.02.2017 ПАС Янина 1:0 АОК Керкира С
- 12.02.2017 Платаниас 3:3 ПАС Янина С
- 04.02.2017 ПАС Янина 1:1 Панатинаикос С
- 29.01.2017 Атромитос 1:1 ПАС Янина С
- 23.01.2017 ПАС Янина 0:1 ПАОК С
- 18.01.2017 ПАС Янина 1:0 Паниониос С
- 15.01.2017 Ксанти 2:0 ПАС Янина С
- 08.01.2017 ПАОК 0:1 ПАС Янина С
- 05.01.2017 Паниониос 1:1 ПАС Янина С
- 19.12.2016 АЕК 1:1 ПАС Янина С
- 12.12.2016 ПАС Янина 0:2 Олимпиакос С
- 05.12.2016 Ираклис 2:1 ПАС Янина С
- 26.11.2016 ПАС Янина 2:0 Верия С
- 23.11.2016 ПАС Янина 0:0 Левадиакос С
- 05.11.2016 ПАС Янина 1:2 Астерас С
- 31.10.2016 Панаитоликос 1:2 ПАС Янина С
- 23.10.2016 ПАС Янина 4:0 Лариса С
- 01.10.2016 АОК Керкира 0:1 ПАС Янина С
Панаитоликос (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 04.03.2017 Панаитоликос 2:0 Левадиакос С
- 25.02.2017 АОК Керкира 0:0 Панаитоликос С
- 19.02.2017 Панаитоликос 1:2 Платаниас С
- 12.02.2017 Панатинаикос 4:0 Панаитоликос С
- 04.02.2017 Панаитоликос 2:0 Атромитос С
- 29.01.2017 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 21.01.2017 Паниониос 2:0 Панаитоликос С
- 18.01.2017 Панаитоликос 3:2 АЕК С
- 15.01.2017 Астерас 4:1 Панаитоликос С
- 08.01.2017 Панаитоликос 0:2 Паниониос С
- 04.01.2017 АЕК 0:0 Панаитоликос С
- 18.12.2016 Олимпиакос 3:1 Панаитоликос С
- 11.12.2016 Панаитоликос 2:0 Ираклис С
- 03.12.2016 Верия 1:1 Панаитоликос С
- 27.11.2016 Панаитоликос 2:3 Ксанти С
- 06.11.2016 Панаитоликос 2:1 Лариса С
- 31.10.2016 Панаитоликос 1:2 ПАС Янина С
- 23.10.2016 Левадиакос 2:1 Панаитоликос С
- 15.10.2016 Панаитоликос 4:0 АОК Керкира С
- 02.10.2016 Платаниас 0:0 Панаитоликос С
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Панаитоликос: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
- 31.10.2016 Панаитоликос 1:2 ПАС Янина Суперлига
- 05.03.2016 ПАС Янина 2:0 Панаитоликос Суперлига
- 09.11.2015 Панаитоликос 2:1 ПАС Янина Суперлига
- 18.07.2015 ПАС Янина 4:1 Панаитоликос Разное
- 15.03.2015 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 15.03.2015 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 11.01.2015 Панаитоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига
- 11.01.2015 Панаитоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига
- 09.02.2014 ПАС Янина 1:0 Панаитоликос Суперлига
- 07.10.2013 Панаитоликос 2:0 ПАС Янина Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|23
|16
|3
|4
|43 - 13
|51
|2.
|ПАОК
|23
|14
|4
|5
|36 - 14
|46
|3.
|Паниониос
|0:0
|24
|13
|7
|4
|30 - 15
|46
|4.
|Панатинаикос
|23
|11
|8
|4
|36 - 13
|41
|5.
|Ксанти
|23
|11
|6
|6
|25 - 20
|39
|6.
|АЕК
|23
|9
|10
|4
|38 - 19
|37
|7.
|Атромитос
|23
|10
|5
|8
|24 - 29
|35
|8.
|Платаниас
|23
|9
|8
|6
|28 - 26
|35
|9.
|ПАС Янина
|24
|8
|9
|7
|26 - 24
|33
|10.
|Панаитоликос
|24
|7
|6
|11
|26 - 31
|27
|11.
|АОК Керкира
|23
|6
|8
|9
|19 - 24
|26
|12.
|Лариса
|0:0
|24
|4
|10
|10
|20 - 33
|22
|13.
|Астерас
|23
|5
|5
|13
|22 - 39
|20
|14.
|Левадиакос
|23
|4
|5
|14
|17 - 40
|17
|15.
|Ираклис
|23
|2
|9
|12
|17 - 33
|15
|16.
|Верия
|23
|2
|7
|14
|11 - 45
|13
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Пападопулос Димитрос получает желтую карточку.
89'
Михаил Алексиос получает желтую карточку.
82'
Панаитоликос производит замену. Рей Альваро уходит, и Fabian Miguel Munoz заменяет его
81'
Higor Vidal получает желтую карточку.
75'
ПАС Янина производит замену. Якос Эврипидис уходит, и Козоронис Хрисовалантис заменяет его
74'
ПАС Янина производит замену. Лопес Мартин уходит, и Higor Vidal заменяет его
69'
ПАС Янина производит замену. Михалис Букувалас уходит, и Кутрис Леонардо заменяет его
64'
Панаитоликос производит замену. Clesio Bauque уходит, и Фарлей Роса заменяет его
60'
Лиля Анди получает желтую карточку.
59'
Маркос Пауло получает желтую карточку.
46'
Панаитоликос производит замену. Макос Григориос уходит, и Диего Лопес III заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Цимопулос Темис получает желтую карточку.
27'
Жайро получает желтую карточку.
14'
Роша Луис получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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