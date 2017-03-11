  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Греция
  5. Суперлига
Стадион:
ПАС Янина
0:0
Конец матча
Панаитоликос
0'
14' Желтая карточка
Роша Луис
27' Желтая карточка
Жайро
31' Желтая карточка
Цимопулос Темис
59' Желтая карточка
Marcos Paulo II
60' Желтая карточка
Лиля Анди
81' Желтая карточка
Higor Vidal
89' Желтая карточка
Михаил Алексиос
89' Желтая карточка
Пападопулос Димитрос
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
89'
Пападопулос Димитрос получает желтую карточку.
Желтая карточка
89'
Михаил Алексиос получает желтую карточку.
82'
Панаитоликос производит замену. Рей Альваро уходит, и Fabian Miguel Munoz заменяет его
Желтая карточка
81'
Higor Vidal получает желтую карточку.
75'
ПАС Янина производит замену. Якос Эврипидис уходит, и Козоронис Хрисовалантис заменяет его

74'
ПАС Янина производит замену. Лопес Мартин уходит, и Higor Vidal заменяет его
69'
ПАС Янина производит замену. Михалис Букувалас уходит, и Кутрис Леонардо заменяет его
64'
Панаитоликос производит замену. Clesio Bauque уходит, и Фарлей Роса заменяет его
Желтая карточка
60'
Лиля Анди получает желтую карточку.
Желтая карточка
59'
Маркос Пауло получает желтую карточку.
46'
Панаитоликос производит замену. Макос Григориос уходит, и Диего Лопес III заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
31'
Цимопулос Темис получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Жайро получает желтую карточку.
Желтая карточка
14'
Роша Луис получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация