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Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
1:0
1' ГолАраужо Серхио
5' Желтая карточкаКреспо Хосе
29' Желтая карточкаАраужо Серхио
40' Желтая карточкаМалезас Стелиос
53' Вторая желтая карточкаМалезас Стелиос
74' Желтая карточкаСимоеш Андре
2:0
85' ГолАраужо Серхио
3:0
90' ГолАравидис Христос
|
1'
1:0
5'
29'
40'
53'
74'
85'
2:0
90'
3:0
Состав команд
12
Гало
Родриго
23
Дидак
Вилья
15
Креспо
Хосе
11
Энрике
Педро
АЕК 4-3-3
- Основной состав
- 1 Баркас Вассилис Вратарь
- 12 Гало Родриго Защитник
- 4 Враньеш Огнен Защитник
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 23 Дидак Вилья Защитник
- 18 Yakob Johansson II Полузащитник
- 8 Симоеш Андре Полузащитник
- 6 Айдаревич Астрит Полузащитник
- 10 Варгас Рональд Нападающий
- 20 Манталос Петрос Нападающий
- 11 Араужо Серхио Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Анестис Яннис Вратарь
- 26 Коловециос Димитрис Защитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 21 Аравидис Христос Полузащитник
- 28 Бакасетас Тасос Полузащитник
- 7 Христодулопулос Лазарос Нападающий
- 14 Пекхарт Томаш Нападающий
- Главный тренер: Хименес Маноло
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 71 Гликос Панайотис Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 43 Варела Фернанду Защитник
- 13 Малезас Стелиос Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 16 Цимирот Гойко Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 10 Кампуш Джалма Полузащитник
- 7 Варда Амр Полузащитник
- 11 Энрике Педро Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Бркич Желько Вратарь
- 44 Пуггурас Ахиллеас Защитник
- 4 Леовац Марин Защитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 27 Мистакидис Яннис Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 33 Атанасиадис Стефанос Нападающий
- Главный тренер: Ивич Владимир
Предыдущие игры
АЕК (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 06.03.2017 Паниониос 1:1 АЕК С
- 26.02.2017 АЕК 3:0 Лариса С
- 19.02.2017 АЕК 1:0 Олимпиакос С
- 13.02.2017 Ираклис 2:2 АЕК С
- 05.02.2017 АЕК 6:0 Верия С
- 28.01.2017 Ксанти 0:0 АЕК С
- 22.01.2017 АЕК 2:0 Астерас С
- 18.01.2017 Панаитоликос 3:2 АЕК С
- 15.01.2017 Панатинаикос 0:0 АЕК С
- 07.01.2017 Астерас 3:2 АЕК С
- 04.01.2017 АЕК 0:0 Панаитоликос С
- 19.12.2016 АЕК 1:1 ПАС Янина С
- 10.12.2016 АЕК 4:0 Левадиакос С
- 03.12.2016 АОК Керкира 1:1 АЕК С
- 26.11.2016 АЕК 3:0 Платаниас С
- 05.11.2016 АЕК 2:2 Атромитос С
- 30.10.2016 ПАОК 1:0 АЕК С
- 22.10.2016 АЕК 0:0 Паниониос С
- 17.10.2016 Лариса 1:2 АЕК С
- 02.10.2016 Олимпиакос 3:0 АЕК С
ПАОК (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 05.03.2017 ПАОК 2:0 Олимпиакос С
- 26.02.2017 Ираклис 1:1 ПАОК С
- 19.02.2017 ПАОК 4:0 Верия С
- 12.02.2017 Ксанти 0:0 ПАОК С
- 05.02.2017 ПАОК 3:2 Астерас С
- 01.02.2017 Лариса 0:2 ПАОК С
- 29.01.2017 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 23.01.2017 ПАС Янина 0:1 ПАОК С
- 19.01.2017 ПАОК 3:0 Левадиакос С
- 08.01.2017 ПАОК 0:1 ПАС Янина С
- 03.01.2017 Левадиакос 0:1 ПАОК С
- 17.12.2016 АОК Керкира 0:5 ПАОК С
- 11.12.2016 ПАОК 3:0 Платаниас С
- 08.12.2016 ПАОК 2:0 Слован Либерец ЛЕ
- 04.12.2016 Панатинаикос 1:0 ПАОК С
- 28.11.2016 ПАОК 3:4 Атромитос С
- 24.11.2016 Фиорентина 2:3 ПАОК ЛЕ
- 06.11.2016 Паниониос 1:0 ПАОК С
- 03.11.2016 ПАОК 0:1 Карабах ЛЕ
- 30.10.2016 ПАОК 1:0 АЕК С
Последние игры между собой
АЕК: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
ПАОК: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 30.10.2016 ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
- 29.05.2016 АЕК 0:0 ПАОК Суперлига
- 11.05.2016 ПАОК 2:1 АЕК Суперлига
- 24.01.2016 АЕК 1:0 ПАОК Суперлига
- 23.09.2015 ПАОК 2:1 АЕК Суперлига
- 16.02.2013 АЕК 0:0 ПАОК Суперлига
- 20.10.2012 ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
- 16.05.2012 АЕК 2:0 ПАОК Суперлига
- 02.05.2012 ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
- 29.01.2012 АЕК 0:2 ПАОК Суперлига
- 18.01.2012 ПАОК 2:0 АЕК Кубок
- 25.09.2011 ПАОК 3:0 АЕК Суперлига
- 18.05.2011 ПАОК 2:1 АЕК Суперлига
- 15.05.2011 АЕК 3:0 ПАОК Суперлига
- 16.03.2011 ПАОК 0:1 АЕК Кубок
- 06.03.2011 АЕК 4:0 ПАОК Суперлига
- 02.03.2011 АЕК 0:0 ПАОК Кубок
- 13.11.2010 ПАОК 2:1 АЕК Суперлига
- 16.05.2010 ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
- 28.04.2010 АЕК 0:0 ПАОК Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|24
|17
|3
|4
|45 - 13
|54
|2.
|Паниониос
|24
|14
|6
|4
|31 - 15
|48
|3.
|ПАОК
|24
|14
|4
|6
|36 - 17
|46
|4.
|Панатинаикос
|24
|11
|9
|4
|37 - 14
|42
|5.
|АЕК
|24
|10
|10
|4
|41 - 19
|40
|6.
|Ксанти
|24
|11
|6
|7
|25 - 21
|39
|7.
|Платаниас
|24
|10
|8
|6
|29 - 26
|38
|8.
|Атромитос
|24
|10
|5
|9
|24 - 31
|35
|9.
|ПАС Янина
|24
|8
|9
|7
|26 - 24
|33
|10.
|АОК Керкира
|24
|7
|8
|9
|20 - 24
|29
|11.
|Панаитоликос
|24
|7
|6
|11
|26 - 31
|27
|12.
|Лариса
|24
|4
|9
|11
|20 - 34
|21
|13.
|Астерас
|23
|5
|5
|13
|22 - 39
|20
|14.
|Левадиакос
|23
|4
|5
|14
|17 - 40
|17
|15.
|Ираклис
|24
|2
|10
|12
|18 - 34
|16
|16.
|Верия
|24
|2
|7
|15
|11 - 46
|13
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аравидис Христос.
89'
АЕК производит замену. Араужо Серхио уходит, и Аравидис Христос заменяет его
88'
ПАОК производит замену. Энрике Педро уходит, и Мистакидис Яннис заменяет его
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Араужо Серхио.
78'
АЕК производит замену. Варгас Рональд уходит, и Христодулопулос Лазарос заменяет его
74'
Симоеш Андре получает желтую карточку.
64'
АЕК производит замену. Айдаревич Астрит уходит, и Бакасетас Тасос заменяет его
55'
ПАОК производит замену. Варда Амр уходит, и Леовац Марин заменяет его
53'
Малезас Стелиос получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Малезас Стелиос получает желтую карточку.
29'
Араужо Серхио получает желтую карточку.
15'
ПАОК производит замену. Кампуш Джалма уходит, и Бисесвар Диего заменяет его
5'
Креспо Хосе получает желтую карточку.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Араужо Серхио.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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