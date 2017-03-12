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Стадион:
АЕК
3:0
Конец матча
ПАОК
0'
1:0
1' Гол
Араужо Серхио
5' Желтая карточка
Креспо Хосе
29' Желтая карточка
Араужо Серхио
40' Желтая карточка
Малезас Стелиос
53' Вторая желтая карточка
Малезас Стелиос
74' Желтая карточка
Симоеш Андре
2:0
85' Гол
Араужо Серхио
3:0
90' Гол
Аравидис Христос
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аравидис Христос.
89'
АЕК производит замену. Араужо Серхио уходит, и Аравидис Христос заменяет его
88'
ПАОК производит замену. Энрике Педро уходит, и Мистакидис Яннис заменяет его
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Араужо Серхио.
78'
АЕК производит замену. Варгас Рональд уходит, и Христодулопулос Лазарос заменяет его

Желтая карточка
74'
Симоеш Андре получает желтую карточку.
64'
АЕК производит замену. Айдаревич Астрит уходит, и Бакасетас Тасос заменяет его
55'
ПАОК производит замену. Варда Амр уходит, и Леовац Марин заменяет его
53'
Малезас Стелиос получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Малезас Стелиос получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Араужо Серхио получает желтую карточку.
15'
ПАОК производит замену. Кампуш Джалма уходит, и Бисесвар Диего заменяет его
Желтая карточка
5'
Креспо Хосе получает желтую карточку.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Араужо Серхио.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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