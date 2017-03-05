Стадион: Эцио Шида Зрители: 6500
37' Желтая карточкаРози Алеандро
63' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
66' Желтая карточкаМартелла Бруно
73' Желтая карточкаГаццола Марчелло
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
93'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает неудачный навес.
92'
Маццители Лука атакует сзади соперника. Кризетиг Лоренцо пострадал.
92'
92'
Йемелло Пьетро из команды Сассуоло бьет головой мимо ворот
92'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
91'
91'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Кризетиг Лоренцо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
89'
Дункан Альфред блокирует соперника. Капецци Леонардо заработал своей команде штрафной.
88'
88'
88'
88'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает навес
87'
87'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает неудачный навес.
87'
86'
Дункан Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Мартелла Бруно из команды Кротоне в офсайде
85'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
85'
Дункан Альфред отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Дункан Альфред из команды Сассуоло играет в стеночку. Рагуза Антонио был стеночкой.
84'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Маццители Лука.
83'
Маццители Лука наказан за толчок Кризетиг Лоренцо
83'
82'
Тактическая замена. Матри Алессандро уходит с поля и его заменяет Йемелло Пьетро
82'
81'
81'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает навес
81'
80'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
79'
Феррари Джанмарко бьет в штангу головой и упускает момент забить!
79'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает передачу одноклубнику.
79'
79'
Тротта Марселло бьет и мяч от рикошета проходит мимо
79'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает пас партнеру.
77'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне в офсайде
77'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает передачу одноклубнику.
76'
Консильи Андреа сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
76'
76'
Пелузо Федерико выбил мяч на угловой.
76'
Капецци Леонардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает подножку. Рози Алеандро заработал фол.
75'
Акости Максвелл наказан за толчок Консильи Андреа
75'
74'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
[player1] нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Капецци Леонардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Гаццола Марчелло получает желтую карточку.
73'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает подножку. Стоян Адриан заработал фол.
73'
72'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
72'
Тактическая замена. Роден Маркус уходит с поля и его заменяет Акости Максвелл
72'
Кризетиг Лоренцо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
71'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне. Это Маццители Лука заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Капецци Леонардо из команды Кротоне в офсайде
69'
69'
68'
Стоян Адриан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло. Это Роден Маркус заработал фол.
67'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
67'
Дункан Альфред из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
67'
Рози Алеандро выбил мяч на угловой.
66'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
66'
Мартелла Бруно получает желтую карточку.
66'
Мартелла Бруно из команды Кротоне. Это Политано Маттео заработал фол.
66'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Роден Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Роден Маркус на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Тактическая замена. Миссироли Симоне уходит с поля и его заменяет Аквилани Альберто
64'
63'
Чеккерини Федерико получает желтую карточку.
63'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
63'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 6500 болельщиков
61'
Политано Маттео отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Тротта Марселло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
60'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает подножку. Феррари Джанмарко заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Тактическая замена. Сими Нванкво уходит с поля и его заменяет Тротта Марселло
58'
58'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает неудачный навес.
58'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне. Это Миссироли Симоне заработал фол.
57'
Дункан Альфред из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
56'
Феррари Джанмарко выбил мяч на угловой.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
55'
54'
54'
54'
53'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
53'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
52'
Чеккерини Федерико выбил мяч на угловой.
52'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
52'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Сими Нванкво из команды Кротоне в офсайде
51'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Кризетиг Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Дункан Альфред совершает грубый фол. Рози Алеандро был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
48'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
48'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
48'
Чеккерини Федерико выбил мяч на угловой.
48'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
48'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло делает навес
47'
Сими Нванкво совершает грубый фол. Маццители Лука был жертвой
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
47'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне делает подножку. Пелузо Федерико заработал фол.
46'
Матри Алессандро нарушает правила. Капецци Леонардо пострадал
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
44'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает неудачный навес.
42'
41'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Миссироли Симоне выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
39'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает неудачный навес.
38'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
37'
Рози Алеандро получает желтую карточку.
37'
Рози Алеандро блокирует соперника. Политано Маттео заработал своей команде штрафной.
37'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает подножку. Маццители Лука заработал фол.
36'
Политано Маттео имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
36'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает отличный пас
36'
35'
35'
Рози Алеандро из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
34'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает подножку. Политано Маттео заработал фол.
33'
33'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
33'
33'
32'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
32'
32'
Сими Нванкво бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
30'
30'
Дункан Альфред из команды Сассуоло подал угловой слева.
30'
Мартелла Бруно выбил мяч на угловой.
29'
29'
27'
27'
Стоян Адриан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
26'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
24'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
24'
Дункан Альфред из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
23'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
22'
Матри Алессандро имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
22'
Матри Алессандро оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
22'
Чеккерини Федерико ошибается в защите.
21'
21'
Роден Маркус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Мартелла Бруно из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
20'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне. Это Миссироли Симоне заработал фол.
19'
Рози Алеандро наказан за толчок Политано Маттео
18'
18'
17'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает неудачный навес.
17'
17'
Рози Алеандро имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
17'
Матри Алессандро сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
16'
Ачерби Франческо выбил мяч на угловой.
16'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
15'
Фальчинелли Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает пас партнеру.
15'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
14'
Ачерби Франческо возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Ачерби Франческо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
13'
Ачерби Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
13'
Роден Маркус из команды Кротоне делает навес
12'
Пелузо Федерико наказан за толчок Фальчинелли Диего
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
Сими Нванкво совершает грубый фол. Миссироли Симоне был жертвой
9'
9'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне делает навес
9'
9'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает подножку. Феррари Джанмарко заработал фол.
8'
7'
7'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
6'
6'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
5'
5'
Рози Алеандро из команды Кротоне бьет головой мимо ворот
5'
Роден Маркус из команды Кротоне подал угловой справа.
5'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
5'
Фальчинелли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
2'
2'
Кризетиг Лоренцо возвращается на поле, всё в порядке.
2'
Маццители Лука возвращается на поле, всё в порядке.
2'
Матч возобновится спорным мячом
2'
Кризетиг Лоренцо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
2'
Маццители Лука получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
1'
Маццители Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Кризетиг Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кротоне 0:0 Сассуоло
Кротоне
11.2% (24)
Ничья:
33.5% (72)
Сассуоло
55.3% (119)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.3% (63)
1:2 Сассуоло:
24.7% (53)
0:1 Сассуоло:
20.5% (44)
1:0 Кротоне:
7.9% (17)
0:2 Сассуоло:
6.5% (14)
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