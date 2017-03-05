  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 6500
Кротоне
0:0
Конец матча
Сассуоло
0'
37' Желтая карточка
Рози Алеандро
63' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
66' Желтая карточка
Мартелла Бруно
73' Желтая карточка
Гаццола Марчелло
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает неудачный навес.
Фол, нарушение
92'
Маццители Лука атакует сзади соперника. Кризетиг Лоренцо пострадал.
92'
Удар от ворот произведет Кротоне

92'
Йемелло Пьетро из команды Сассуоло бьет головой мимо ворот
92'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
91'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Кризетиг Лоренцо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
89'
Дункан Альфред блокирует соперника. Капецци Леонардо заработал своей команде штрафной.
88'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
88'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает навес
87'
Удар от ворот произведет Кротоне
87'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает неудачный навес.
87'
Удар от ворот произведет Кротоне
86'
Дункан Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
86'
Мартелла Бруно из команды Кротоне в офсайде
85'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Удар от ворот произведет Кротоне
85'
Дункан Альфред отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Дункан Альфред из команды Сассуоло играет в стеночку. Рагуза Антонио был стеночкой.
Фол, нарушение
84'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Маццители Лука.
Фол, нарушение
83'
Маццители Лука наказан за толчок Кризетиг Лоренцо
83'
Удар от ворот произведет Сассуоло
82'
Тактическая замена. Матри Алессандро уходит с поля и его заменяет Йемелло Пьетро
Офсайд
82'
Матри Алессандро из команды Сассуоло в офсайде
81'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает навес
Офсайд
81'
Матри Алессандро из команды Сассуоло в офсайде
Офсайд
80'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Удар от ворот произведет Сассуоло
79'
Феррари Джанмарко бьет в штангу головой и упускает момент забить!
79'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает передачу одноклубнику.
Угловой
79'
Капецци Леонардо из команды Кротоне подал угловой слева.
79'
Тротта Марселло бьет и мяч от рикошета проходит мимо
79'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает пас партнеру.
Офсайд
77'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне в офсайде
77'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает передачу одноклубнику.
76'
Консильи Андреа сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
76'
Капецци Леонардо из команды Кротоне подал угловой слева.
76'
Пелузо Федерико выбил мяч на угловой.
76'
Капецци Леонардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
75'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает подножку. Рози Алеандро заработал фол.
Фол, нарушение
75'
Акости Максвелл наказан за толчок Консильи Андреа
Угловой
75'
Капецци Леонардо из команды Кротоне подал угловой слева.
74'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
[player1] нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Капецци Леонардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
73'
Гаццола Марчелло получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает подножку. Стоян Адриан заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Сассуоло
72'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
72'
Тактическая замена. Роден Маркус уходит с поля и его заменяет Акости Максвелл
72'
Кризетиг Лоренцо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
71'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне. Это Маццители Лука заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
69'
Капецци Леонардо из команды Кротоне в офсайде
69'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Капецци Леонардо из команды Кротоне подал угловой слева.
68'
Стоян Адриан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
68'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло. Это Роден Маркус заработал фол.
67'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
67'
Дункан Альфред из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
67'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
67'
Рози Алеандро выбил мяч на угловой.
66'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
Желтая карточка
66'
Мартелла Бруно получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
Мартелла Бруно из команды Кротоне. Это Политано Маттео заработал фол.
66'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Роден Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Роден Маркус на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Тактическая замена. Миссироли Симоне уходит с поля и его заменяет Аквилани Альберто
64'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
63'
Чеккерини Федерико получает желтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
63'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Удар от ворот произведет Кротоне
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 6500 болельщиков
61'
Политано Маттео отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Тротта Марселло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает подножку. Феррари Джанмарко заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Тактическая замена. Сими Нванкво уходит с поля и его заменяет Тротта Марселло
58'
Удар от ворот произведет Кротоне
58'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает неудачный навес.
Фол, нарушение
58'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне. Это Миссироли Симоне заработал фол.
Угловой
57'
Дункан Альфред из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
56'
Феррари Джанмарко выбил мяч на угловой.
56'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
54'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
54'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
53'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
52'
Чеккерини Федерико выбил мяч на угловой.
Угловой
52'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
52'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
51'
Сими Нванкво из команды Кротоне в офсайде
51'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Кризетиг Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Дункан Альфред совершает грубый фол. Рози Алеандро был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
48'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
Угловой
48'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
48'
Чеккерини Федерико выбил мяч на угловой.
48'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло делает навес
Фол, нарушение
47'
Сими Нванкво совершает грубый фол. Маццители Лука был жертвой
46'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
47'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
Фол, нарушение
47'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне делает подножку. Пелузо Федерико заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Матри Алессандро нарушает правила. Капецци Леонардо пострадал
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Кротоне
45'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Удар от ворот произведет Сассуоло
44'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает неудачный навес.
42'
Удар от ворот произведет Сассуоло
41'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Капецци Леонардо из команды Кротоне подал угловой слева.
40'
Миссироли Симоне выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Удар от ворот произведет Кротоне
39'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает неудачный навес.
38'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
Желтая карточка
37'
Рози Алеандро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Рози Алеандро блокирует соперника. Политано Маттео заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
37'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает подножку. Маццители Лука заработал фол.
36'
Политано Маттео имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
36'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает отличный пас
36'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Рози Алеандро из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
34'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает подножку. Политано Маттео заработал фол.
33'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
33'
Рози Алеандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
32'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
32'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Сими Нванкво бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
31'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Рози Алеандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Дункан Альфред из команды Сассуоло подал угловой слева.
30'
Мартелла Бруно выбил мяч на угловой.
29'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
29'
Удар от ворот произведет Кротоне
27'
Удар от ворот произведет Сассуоло
27'
Стоян Адриан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Рози Алеандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
24'
Дункан Альфред из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Удар от ворот произведет Кротоне
Угловой
23'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
22'
Матри Алессандро имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
22'
Матри Алессандро оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
22'
Чеккерини Федерико ошибается в защите.
21'
Удар от ворот произведет Сассуоло
21'
Роден Маркус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Капецци Леонардо из команды Кротоне подал угловой слева.
21'
Мартелла Бруно из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
20'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне. Это Миссироли Симоне заработал фол.
Фол, нарушение
19'
Рози Алеандро наказан за толчок Политано Маттео
18'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Кротоне
17'
Маццители Лука из команды Сассуоло делает неудачный навес.
17'
Удар от ворот произведет Сассуоло
17'
Рози Алеандро имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
17'
Матри Алессандро сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
17'
Капецци Леонардо из команды Кротоне подал угловой слева.
16'
Ачерби Франческо выбил мяч на угловой.
16'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
15'
Фальчинелли Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает пас партнеру.
15'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
14'
Ачерби Франческо возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Ачерби Франческо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
13'
Ачерби Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Роден Маркус из команды Кротоне делает навес
11'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Фол, нарушение
10'
Сими Нванкво совершает грубый фол. Миссироли Симоне был жертвой
9'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Феррари Джанмарко из команды Кротоне делает навес
9'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает подножку. Феррари Джанмарко заработал фол.
8'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
6'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
6'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
5'
Удар от ворот произведет Сассуоло
5'
Рози Алеандро из команды Кротоне бьет головой мимо ворот
Угловой
5'
Роден Маркус из команды Кротоне подал угловой справа.
5'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Фальчинелли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
2'
Матри Алессандро из команды Сассуоло в офсайде
Травма, повреждение
2'
Кризетиг Лоренцо возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
2'
Маццители Лука возвращается на поле, всё в порядке.
2'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
2'
Кризетиг Лоренцо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
2'
Маццители Лука получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
1'
Маццители Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
1'
Кризетиг Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кротоне 0:0 Сассуоло
Кротоне
11.2% (24)
Ничья:
33.5% (72)
Сассуоло
55.3% (119)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.3% (63)
Сассуоло:
24.7% (53)
Сассуоло:
20.5% (44)
Кротоне:
7.9% (17)
Сассуоло:
6.5% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация