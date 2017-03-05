Стадион: Карло Кастеллани Зрители: 9000
18' Желтая карточкаРигони Лука
36' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
63' Желтая карточкаМаккароне Массимо
75' Желтая карточкаПинилья Маурисио
79' Желтая карточкаДиуссе Ассан
0:1
89' ГолНтшан Жюль
0:2
90' ГолХильемарк Оскар
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
Пинилья Маурисио сделал результативную передачу.
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хильемарк Оскар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
93'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
92'
92'
92'
91'
91'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает неудачный навес.
91'
Диуссе Ассан из команды Эмполи остановил атаку, перехватив мяч.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нтшан Жюль вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
89'
Лашальт Диего из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
88'
Беллучи Джузеппе из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
88'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа делает подножку. Крунич Раде заработал фол.
87'
Тактическая замена. Катальди Данило уходит с поля и его заменяет Кофи Исаак
87'
Катальди Данило атакует сзади соперника. Крунич Раде пострадал.
85'
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Тактическая замена. Эль-Каддури Омар уходит с поля и его заменяет Бюхель Марсель
83'
Коста Андреа из команды Эмполи в офсайде
83'
После штрафного удара,который нанес Эль-Каддури Омар мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
82'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа делает подножку. Эль-Каддури Омар заработал фол.
82'
Пинилья Маурисио имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
82'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
81'
81'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес
81'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает навес
80'
80'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
79'
Диуссе Ассан из команды Эмполи был наказан за старое нарушение.
79'
Симеоне Джованни из команды Дженоа в офсайде
79'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает пас партнеру.
79'
Хильемарк Оскар на финте ушёл от оппонента.
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 9000 болельщиков
77'
Лорини Венсан наказан за толчок Лашальт Диего
77'
Беллучи Джузеппе возвращается на поле, всё в порядке.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Беллучи Джузеппе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
76'
Беллучи Джузеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Пинилья Маурисио получает желтую карточку.
75'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Беллучи Джузеппе.
75'
75'
Коста Андреа из команды Эмполи делает неудачный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
74'
Кроче Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
73'
Кроче Даниэле из команды Эмполи нарушает. Хильемарк Оскар пострадал, однако рефери не останавливает игру.
71'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает подножку. Лашальт Диего заработал фол.
71'
Муньос Эсекьель наказан за толчок Марилунго Гуидо
71'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Коста Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
69'
69'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа в офсайде
69'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Беллучи Джузеппе из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Пинилья Маурисио.
67'
67'
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Тактическая замена. Маккароне Массимо уходит с поля и его заменяет Марилунго Гуидо
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
Крунич Раде наказан за толчок Лашальт Диего
63'
Маккароне Массимо получает желтую карточку.
63'
Маккароне Массимо совершает грубый фол. Нтшан Жюль был жертвой
63'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает подножку. Кроче Даниэле заработал фол.
62'
Тактическая замена. Ригони Лука уходит с поля и его заменяет Нтшан Жюль
62'
Крунич Раде отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает пас партнеру.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Лорини Венсан из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Иццо Армандо из команды Дженоа отвел угрозу отличным подкатом
59'
Игроки ФК "Эмполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
58'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает навес
58'
58'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
58'
58'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
55'
55'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
Пинилья Маурисио наказан за толчок Диуссе Ассан
54'
54'
Беллучи Джузеппе из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
53'
53'
51'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа нарушает. Маккароне Массимо пострадал, однако рефери не останавливает игру.
51'
Кроче Даниэле из команды Эмполи остановил атаку, перехватив мяч.
50'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает пас партнеру.
50'
50'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой справа.
50'
Эль-Каддури Омар бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
49'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа. Это Беллучи Джузеппе заработал фол.
48'
48'
Крунич Раде из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
46'
Удар от ворот произведет Эмполи
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Симеоне Джованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
44'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает подножку. Кроче Даниэле заработал фол.
44'
Симеоне Джованни из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
43'
Эль-Каддури Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Крунич Раде.
41'
Симеоне Джованни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
41'
Симеоне Джованни из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
40'
Маккароне Массимо нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Игроки ФК "Эмполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
40'
Крунич Раде из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
39'
Матч возобновится спорным мячом
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи нарушает. Иццо Армандо пострадал, однако рефери не останавливает игру.
37'
Удар от ворот произведет Эмполи
37'
Пинилья Маурисио бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
36'
Беллучи Джузеппе получает желтую карточку.
36'
Беллучи Джузеппе блокирует соперника. Симеоне Джованни заработал своей команде штрафной.
36'
35'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа в офсайде
35'
Иццо Армандо выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
34'
Пинилья Маурисио наказан за толчок Коста Андреа
34'
34'
33'
33'
Крунич Раде из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
31'
Пинилья Маурисио наказан за толчок Беллучи Джузеппе
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
30'
30'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает пас партнеру.
30'
30'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой слева.
29'
Бурдиссо Николас выбил мяч на угловой.
29'
29'
28'
Хильемарк Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес
27'
Катальди Данило из команды Дженоа. Это Маккароне Массимо заработал фол.
27'
Хильемарк Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Маккароне Массимо возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Кроче Даниэле и мяч снова в игре
26'
Лашальт Диего из команды Дженоа нарушает. Кроче Даниэле пострадал, однако рефери не останавливает игру.
26'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Катальди Данило из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Катальди Данило из команды Дженоа разыграл угловой с правого угла.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Маккароне Массимо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
24'
Маккароне Массимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Паскуаль Мануэль выбил мяч на угловой.
23'
Лазович Дарко из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Пинилья Маурисио наказан за толчок Паскуаль Мануэль
21'
Лашальт Диего из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
20'
20'
20'
Коста Андреа из команды Эмполи делает навес
19'
Хильемарк Оскар наказан за толчок Лорини Венсан
18'
Ригони Лука получает желтую карточку.
18'
Ригони Лука совершает грубый фол. Крунич Раде был жертвой
17'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа делает подножку. Маккароне Массимо заработал фол.
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
14'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Пинилья Маурисио наказан за толчок Лорини Венсан
13'
Катальди Данило из команды Дженоа нарушает. Пуччарелли Мануэль пострадал, однако рефери не останавливает игру.
12'
Маккароне Массимо из команды Эмполи в офсайде
12'
Пинилья Маурисио мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
11'
10'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
9'
9'
9'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой слева.
8'
Муньос Эсекьель выбил мяч на угловой.
8'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Крунич Раде.
7'
Симеоне Джованни наказан за толчок Кроче Даниэле
6'
5'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
4'
Крунич Раде совершает грубый фол. Симеоне Джованни был жертвой
4'
Катальди Данило наказан за толчок Крунич Раде
3'
3'
Маккароне Массимо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
3'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает пас партнеру.
2'
Симеоне Джованни наказан за толчок Коста Андреа
1'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает подножку. Лорини Венсан заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эмполи 0:2 Дженоа
Эмполи
43.7% (94)
Ничья:
40.5% (87)
Дженоа
15.8% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.5% (72)
1:0 Эмполи:
24.7% (53)
2:1 Эмполи:
15.8% (34)
1:2 Дженоа:
7.4% (16)
0:0 Ничья:
6% (13)
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