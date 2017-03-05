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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 9000
Эмполи
0:2
Конец матча
Дженоа
0'
18' Желтая карточка
Ригони Лука
36' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
63' Желтая карточка
Маккароне Массимо
75' Желтая карточка
Пинилья Маурисио
79' Желтая карточка
Диуссе Ассан
0:1
89' Гол
Нтшан Жюль
0:2
90' Гол
Хильемарк Оскар
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
Пинилья Маурисио сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хильемарк Оскар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
93'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
92'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

92'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Лорини Венсан из команды Эмполи делает навес
91'
Удар от ворот произведет Дженоа
91'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает неудачный навес.
91'
Диуссе Ассан из команды Эмполи остановил атаку, перехватив мяч.
91'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нтшан Жюль вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
89'
Лашальт Диего из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Удар от ворот произведет Дженоа
88'
Беллучи Джузеппе из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
88'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа делает подножку. Крунич Раде заработал фол.
87'
Тактическая замена. Катальди Данило уходит с поля и его заменяет Кофи Исаак
Фол, нарушение
87'
Катальди Данило атакует сзади соперника. Крунич Раде пострадал.
85'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Дженоа
85'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Тактическая замена. Эль-Каддури Омар уходит с поля и его заменяет Бюхель Марсель
Офсайд
83'
Коста Андреа из команды Эмполи в офсайде
83'
После штрафного удара,который нанес Эль-Каддури Омар мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
82'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа делает подножку. Эль-Каддури Омар заработал фол.
82'
Пинилья Маурисио имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
82'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
81'
Удар от ворот произведет Дженоа
81'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес
81'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает навес
80'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
79'
Диуссе Ассан из команды Эмполи был наказан за старое нарушение.
Офсайд
79'
Симеоне Джованни из команды Дженоа в офсайде
79'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает пас партнеру.
79'
Хильемарк Оскар на финте ушёл от оппонента.
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 9000 болельщиков
Фол, нарушение
77'
Лорини Венсан наказан за толчок Лашальт Диего
Травма, повреждение
77'
Беллучи Джузеппе возвращается на поле, всё в порядке.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Беллучи Джузеппе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
76'
Беллучи Джузеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
75'
Пинилья Маурисио получает желтую карточку.
Фол, нарушение
75'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Беллучи Джузеппе.
75'
Удар от ворот произведет Дженоа
75'
Коста Андреа из команды Эмполи делает неудачный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
74'
Кроче Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
74'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
Фол, нарушение
73'
Кроче Даниэле из команды Эмполи нарушает. Хильемарк Оскар пострадал, однако рефери не останавливает игру.
Фол, нарушение
71'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает подножку. Лашальт Диего заработал фол.
Фол, нарушение
71'
Муньос Эсекьель наказан за толчок Марилунго Гуидо
71'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Коста Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
69'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
69'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа в офсайде
69'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
68'
Беллучи Джузеппе из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Пинилья Маурисио.
67'
Удар от ворот произведет Дженоа
67'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Тактическая замена. Маккароне Массимо уходит с поля и его заменяет Марилунго Гуидо
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
64'
Крунич Раде наказан за толчок Лашальт Диего
Желтая карточка
63'
Маккароне Массимо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Маккароне Массимо совершает грубый фол. Нтшан Жюль был жертвой
Фол, нарушение
63'
Нтшан Жюль из команды Дженоа делает подножку. Кроче Даниэле заработал фол.
62'
Тактическая замена. Ригони Лука уходит с поля и его заменяет Нтшан Жюль
62'
Крунич Раде отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает пас партнеру.
60'
Удар от ворот произведет Дженоа
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Лорини Венсан из команды Эмполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Иццо Армандо из команды Дженоа отвел угрозу отличным подкатом
59'
Игроки ФК "Эмполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает навес
58'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Лорини Венсан из команды Эмполи делает навес
58'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
55'
Удар от ворот произведет Дженоа
55'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
54'
Пинилья Маурисио наказан за толчок Диуссе Ассан
54'
Удар от ворот произведет Дженоа
54'
Беллучи Джузеппе из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
53'
Удар от ворот произведет Дженоа
53'
Лорини Венсан из команды Эмполи делает навес
Фол, нарушение
51'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа нарушает. Маккароне Массимо пострадал, однако рефери не останавливает игру.
51'
Кроче Даниэле из команды Эмполи остановил атаку, перехватив мяч.
50'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает пас партнеру.
50'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
50'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой справа.
50'
Эль-Каддури Омар бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
49'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа. Это Беллучи Джузеппе заработал фол.
48'
Удар от ворот произведет Дженоа
48'
Крунич Раде из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
47'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Дженоа
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
46'
Удар от ворот произведет Эмполи
46'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Симеоне Джованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
44'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает подножку. Кроче Даниэле заработал фол.
44'
Симеоне Джованни из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Удар от ворот произведет Дженоа
43'
Эль-Каддури Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Крунич Раде.
41'
Симеоне Джованни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
41'
Симеоне Джованни из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
40'
Маккароне Массимо нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Игроки ФК "Эмполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
40'
Крунич Раде из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
39'
Матч возобновится спорным мячом
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
38'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи нарушает. Иццо Армандо пострадал, однако рефери не останавливает игру.
37'
Удар от ворот произведет Эмполи
37'
Пинилья Маурисио бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
36'
Беллучи Джузеппе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Беллучи Джузеппе блокирует соперника. Симеоне Джованни заработал своей команде штрафной.
36'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
35'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа в офсайде
35'
Иццо Армандо выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
34'
Пинилья Маурисио наказан за толчок Коста Андреа
34'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
33'
Удар от ворот произведет Дженоа
33'
Крунич Раде из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
30'
Лашальт Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает пас партнеру.
30'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой слева.
29'
Бурдиссо Николас выбил мяч на угловой.
29'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
29'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Хильемарк Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает навес
Фол, нарушение
27'
Катальди Данило из команды Дженоа. Это Маккароне Массимо заработал фол.
27'
Хильемарк Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
26'
Маккароне Массимо возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Кроче Даниэле и мяч снова в игре
Фол, нарушение
26'
Лашальт Диего из команды Дженоа нарушает. Кроче Даниэле пострадал, однако рефери не останавливает игру.
26'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Катальди Данило из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
25'
Катальди Данило из команды Дженоа разыграл угловой с правого угла.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Маккароне Массимо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
24'
Маккароне Массимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Паскуаль Мануэль выбил мяч на угловой.
23'
Лазович Дарко из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Лашальт Диего из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
Лашальт Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
20'
Лашальт Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Коста Андреа из команды Эмполи делает навес
Фол, нарушение
19'
Хильемарк Оскар наказан за толчок Лорини Венсан
Желтая карточка
18'
Ригони Лука получает желтую карточку.
Фол, нарушение
18'
Ригони Лука совершает грубый фол. Крунич Раде был жертвой
Фол, нарушение
17'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа делает подножку. Маккароне Массимо заработал фол.
15'
Удар от ворот произведет Дженоа
15'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
14'
Пинилья Маурисио наказан за толчок Лорини Венсан
Фол, нарушение
13'
Катальди Данило из команды Дженоа нарушает. Пуччарелли Мануэль пострадал, однако рефери не останавливает игру.
Офсайд
12'
Маккароне Массимо из команды Эмполи в офсайде
12'
Пинилья Маурисио мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
11'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
9'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой слева.
8'
Муньос Эсекьель выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
8'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Крунич Раде.
Фол, нарушение
7'
Симеоне Джованни наказан за толчок Кроче Даниэле
6'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
4'
Крунич Раде совершает грубый фол. Симеоне Джованни был жертвой
Фол, нарушение
4'
Катальди Данило наказан за толчок Крунич Раде
3'
Удар от ворот произведет Дженоа
3'
Маккароне Массимо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
3'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает пас партнеру.
Фол, нарушение
2'
Симеоне Джованни наказан за толчок Коста Андреа
Фол, нарушение
1'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает подножку. Лорини Венсан заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эмполи 0:2 Дженоа
Эмполи
43.7% (94)
Ничья:
40.5% (87)
Дженоа
15.8% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.5% (72)
Эмполи:
24.7% (53)
Эмполи:
15.8% (34)
Дженоа:
7.4% (16)
Ничья:
6% (13)
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