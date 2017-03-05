Стадион: Ренато Далл'Ара Зрители: 20000
0:1
9' ГолИммобиле Чиро
64' Желтая карточкаМайетта Доменико
73' Желтая карточкаКейта Бальде
73' Желтая карточкаДжемаили Блерим
0:2
74' ГолИммобиле Чиро
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
96'
Пароло Марко отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
95'
Уоллас Оливейра из команды Лацио делает подножку. Надь Адам заработал фол.
95'
94'
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Стракоша Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
91'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Петкович Бруно исполняет штрафной удар, но его блокируют
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Мурджа Алессандро из команды Лацио. Это Пульгар Эрик заработал фол.
89'
Пульгар Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает пас партнеру.
88'
Джемаили Блерим отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
88'
Мурджа Алессандро из команды Лацио делает подножку. Дестро Маттиа заработал фол.
87'
87'
Мурджа Алессандро ударом издали сотрясает перекладину
86'
86'
Ойконому Мариос выбил мяч на угловой.
86'
86'
Петкович Бруно выбил мяч на угловой.
85'
85'
Баста Душан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Баста Душан из команды Лацио делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
82'
82'
Ойконому Мариос выбил мяч подальше от ворот.
81'
Милинкович-Савич Сергей получил травму и заменен. Уоллас Оливейра выходит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Раду Стефан наказан за толчок Петкович Бруно
79'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает неудачный навес.
78'
78'
77'
Тактическая замена. Масина Адам уходит с поля и его заменяет Крейчи Ладислав
77'
Ойконому Мариос из команды Болонья делает подножку. Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
77'
77'
Хеландер Филип из команды Болонья делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Тактическая замена. Вивиани Федерико уходит с поля и его заменяет Пульгар Эрик
74'
Милинкович-Савич Сергей сделал результативную передачу.
74'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Иммобиле Чиро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
74'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
74'
Лулич Сенад из команды Лацио делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
74'
Хеландер Филип из команды Болонья отвел угрозу отличным подкатом
73'
Милинкович-Савич Сергей выбил мяч подальше от ворот.
73'
Джемаили Блерим получает желтую карточку за неспортивное поведение
73'
Кейта Бальде получает желтую карточку за неспортивное поведение
72'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
72'
72'
Де Врей Стефан из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
71'
Мурджа Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Масина Адам из команды Болонья. Это Иммобиле Чиро заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
69'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает подножку. Мурджа Алессандро заработал фол.
69'
После дальнего удара, который нанес Джемаили Блерим мяч отбит вратарем
68'
67'
Тактическая замена. Андерсон Фелипе уходит с поля и его заменяет Кейта Бальде
67'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес
67'
Стракоша Томас вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Джемаили Блерим из команды Болонья наносит очень неточный удар.
66'
Масина Адам из команды Болонья делает навес
65'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает подножку. Крафт Эмиль заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
64'
Майетта Доменико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
64'
Майетта Доменико наказан за толчок Милинкович-Савич Сергей
63'
62'
Андерсон Фелипе из команды Лацио в офсайде
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Иммобиле Чиро, и мяч снова в игре
62'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
62'
Тактическая замена. Верди Симоне уходит с поля и его заменяет Дестро Маттиа
62'
Андерсон Фелипе из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
61'
Майетта Доменико из команды Болонья нарушает. Андерсон Фелипе пострадал, однако рефери не останавливает игру.
61'
61'
61'
Мурджа Алессандро из команды Лацио подал угловой справа.
60'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
59'
Крафт Эмиль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
59'
Вивиани Федерико из команды Болонья делает пас партнеру.
59'
Масина Адам из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
58'
58'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
57'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Ойконому Мариос из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Милинкович-Савич Сергей.
56'
Верди Симоне из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Иммобиле Чиро из команды Лацио. Это Майетта Доменико заработал фол.
56'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Надь Адам из команды Болонья делает подножку. Раду Стефан заработал фол.
54'
Крафт Эмиль из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Тактическая замена. Билья Лукас уходит с поля и его заменяет Мурджа Алессандро
54'
Худт Уэсли наказан за толчок Петкович Бруно
53'
53'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио бьет головой мимо ворот
53'
53'
52'
Майетта Доменико из команды Болонья делает подножку. Андерсон Фелипе заработал фол.
52'
Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
52'
Вивиани Федерико бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
51'
Раду Стефан наказан за толчок Джемаили Блерим
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Масина Адам из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
46'
Петкович Бруно коснулся мяча рукой.
46'
Худт Уэсли из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Петкович Бруно.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Баста Душан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
Пароло Марко из команды Лацио делает пас партнеру.
45'
Билья Лукас из команды Лацио делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
44'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
43'
Петкович Бруно отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Билья Лукас ошибается в защите.
42'
41'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает подножку. Масина Адам заработал фол.
41'
Иммобиле Чиро наказан за толчок Хеландер Филип
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
39'
38'
38'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Петкович Бруно из команды Болонья делает пас партнеру.
38'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает навес
36'
36'
Петкович Бруно из команды Болонья бьет головой мимо ворот
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Де Врей Стефан из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
34'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
34'
Лулич Сенад из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
34'
34'
Билья Лукас из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
31'
31'
31'
Раду Стефан из команды Лацио бьет головой мимо ворот
31'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
31'
Билья Лукас из команды Лацио разыграл угловой с правого угла.
30'
Иммобиле Чиро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
30'
30'
30'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Вивиани Федерико отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
28'
Де Врей Стефан из команды Лацио делает подножку. Петкович Бруно заработал фол.
28'
Андерсон Фелипе из команды Лацио в офсайде
27'
27'
26'
26'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
26'
Милинкович-Савич Сергей не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
26'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио играет в стеночку. Андерсон Фелипе был стеночкой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
25'
Андерсон Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Пароло Марко из команды Лацио делает пас партнеру.
25'
Лулич Сенад выбил мяч подальше от ворот.
25'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
24'
Джемаили Блерим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
23'
Вивиани Федерико из команды Болонья подал угловой слева.
23'
Худт Уэсли выбил мяч на угловой.
23'
Масина Адам из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Миранте Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Андерсон Фелипе из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
21'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
20'
Де Врей Стефан из команды Лацио делает подножку. Петкович Бруно заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
20'
20'
19'
19'
Баста Душан из команды Лацио. Это Масина Адам заработал фол.
18'
Пароло Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
18'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Худт Уэсли выбил мяч подальше от ворот.
16'
15'
Ойконому Мариос бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
14'
Масина Адам из команды Болонья в офсайде
14'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
14'
Де Врей Стефан из команды Лацио делает подножку. Верди Симоне заработал фол.
12'
Баста Душан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
11'
11'
Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
11'
Иммобиле Чиро из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
11'
Билья Лукас выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
9'
Лулич Сенад сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Иммобиле Чиро из клуба "Лацио" отправил мяч головой в ворота.
9'
9'
Баста Душан выбил мяч подальше от ворот.
8'
Петкович Бруно из команды Болонья делает подножку. Баста Душан заработал фол.
8'
Петкович Бруно из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
8'
Майетта Доменико из команды Болонья делает пас партнеру.
8'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
5'
5'
5'
Андерсон Фелипе из команды Лацио сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
5'
5'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
4'
Миранте Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Билья Лукас выбил мяч подальше от ворот.
2'
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Болонья 0:2 Лацио
Болонья
6% (13)
Ничья:
10.6% (23)
Лацио
83.5% (182)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лацио:
39.9% (87)
0:1 Лацио:
25.2% (55)
0:2 Лацио:
10.6% (23)
1:1 Ничья:
8.3% (18)
2:1 Болонья:
4.1% (9)
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