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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 20000
Болонья
0:2
Конец матча
Лацио
0'
0:1
9' Гол
Иммобиле Чиро
64' Желтая карточка
Майетта Доменико
73' Желтая карточка
Кейта Бальде
73' Желтая карточка
Джемаили Блерим
0:2
74' Гол
Иммобиле Чиро
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
96'
Пароло Марко отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
95'
Уоллас Оливейра из команды Лацио делает подножку. Надь Адам заработал фол.
95'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Удар от ворот произведет Лацио

94'
Надь Адам из команды Болонья делает неудачный навес.
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
92'
Стракоша Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Удар от ворот произведет Лацио
91'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Петкович Бруно исполняет штрафной удар, но его блокируют
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
90'
Мурджа Алессандро из команды Лацио. Это Пульгар Эрик заработал фол.
89'
Пульгар Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает пас партнеру.
88'
Джемаили Блерим отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
88'
Мурджа Алессандро из команды Лацио делает подножку. Дестро Маттиа заработал фол.
87'
Удар от ворот произведет Болонья
87'
Мурджа Алессандро ударом издали сотрясает перекладину
Угловой
86'
Мурджа Алессандро из команды Лацио подал угловой слева.
86'
Ойконому Мариос выбил мяч на угловой.
Угловой
86'
Мурджа Алессандро из команды Лацио подал угловой слева.
86'
Петкович Бруно выбил мяч на угловой.
Угловой
85'
Мурджа Алессандро из команды Лацио подал угловой слева.
85'
Баста Душан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
84'
Баста Душан из команды Лацио делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
82'
Удар от ворот произведет Лацио
82'
Ойконому Мариос выбил мяч подальше от ворот.
81'
Милинкович-Савич Сергей получил травму и заменен. Уоллас Оливейра выходит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
80'
Раду Стефан наказан за толчок Петкович Бруно
79'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает неудачный навес.
78'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
77'
Тактическая замена. Масина Адам уходит с поля и его заменяет Крейчи Ладислав
Фол, нарушение
77'
Ойконому Мариос из команды Болонья делает подножку. Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
77'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Хеландер Филип из команды Болонья делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Тактическая замена. Вивиани Федерико уходит с поля и его заменяет Пульгар Эрик
74'
Милинкович-Савич Сергей сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Иммобиле Чиро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
74'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
74'
Лулич Сенад из команды Лацио делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
74'
Хеландер Филип из команды Болонья отвел угрозу отличным подкатом
73'
Милинкович-Савич Сергей выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
73'
Джемаили Блерим получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
73'
Кейта Бальде получает желтую карточку за неспортивное поведение
72'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
72'
Удар от ворот произведет Болонья
72'
Де Врей Стефан из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
71'
Мурджа Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Масина Адам из команды Болонья. Это Иммобиле Чиро заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
70'
Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
69'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает подножку. Мурджа Алессандро заработал фол.
69'
После дальнего удара, который нанес Джемаили Блерим мяч отбит вратарем
68'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Тактическая замена. Андерсон Фелипе уходит с поля и его заменяет Кейта Бальде
67'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес
67'
Стракоша Томас вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Джемаили Блерим из команды Болонья наносит очень неточный удар.
66'
Масина Адам из команды Болонья делает навес
Фол, нарушение
65'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает подножку. Крафт Эмиль заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
64'
Майетта Доменико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
63'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
62'
Андерсон Фелипе из команды Лацио в офсайде
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Иммобиле Чиро, и мяч снова в игре
62'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
62'
Тактическая замена. Верди Симоне уходит с поля и его заменяет Дестро Маттиа
62'
Андерсон Фелипе из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
61'
Майетта Доменико из команды Болонья нарушает. Андерсон Фелипе пострадал, однако рефери не останавливает игру.
61'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Мурджа Алессандро из команды Лацио подал угловой справа.
60'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Удар от ворот произведет Лацио
59'
Крафт Эмиль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
59'
Вивиани Федерико из команды Болонья делает пас партнеру.
59'
Масина Адам из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Лацио
58'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
57'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
56'
Ойконому Мариос из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Милинкович-Савич Сергей.
56'
Верди Симоне из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
56'
Иммобиле Чиро из команды Лацио. Это Майетта Доменико заработал фол.
56'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
55'
Надь Адам из команды Болонья делает подножку. Раду Стефан заработал фол.
54'
Крафт Эмиль из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Тактическая замена. Билья Лукас уходит с поля и его заменяет Мурджа Алессандро
Фол, нарушение
54'
Худт Уэсли наказан за толчок Петкович Бруно
53'
Удар от ворот произведет Болонья
53'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио бьет головой мимо ворот
53'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
53'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
52'
Майетта Доменико из команды Болонья делает подножку. Андерсон Фелипе заработал фол.
52'
Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Лацио
52'
Вивиани Федерико бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
51'
Раду Стефан наказан за толчок Джемаили Блерим
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Масина Адам из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Петкович Бруно коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
46'
Худт Уэсли из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Петкович Бруно.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Баста Душан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
Пароло Марко из команды Лацио делает пас партнеру.
45'
Билья Лукас из команды Лацио делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
44'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Удар от ворот произведет Лацио
43'
Петкович Бруно отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Билья Лукас ошибается в защите.
42'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает подножку. Масина Адам заработал фол.
Фол, нарушение
41'
Иммобиле Чиро наказан за толчок Хеландер Филип
40'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
39'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Петкович Бруно из команды Болонья делает пас партнеру.
38'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает навес
36'
Удар от ворот произведет Лацио
36'
Петкович Бруно из команды Болонья бьет головой мимо ворот
35'
Крафт Эмиль из команды Болонья делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Де Врей Стефан из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
34'
Лулич Сенад из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
34'
Билья Лукас из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Болонья
31'
Раду Стефан из команды Лацио бьет головой мимо ворот
31'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
Угловой
31'
Билья Лукас из команды Лацио разыграл угловой с правого угла.
30'
Иммобиле Чиро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
30'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
30'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Вивиани Федерико отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
28'
Де Врей Стефан из команды Лацио делает подножку. Петкович Бруно заработал фол.
Офсайд
28'
Андерсон Фелипе из команды Лацио в офсайде
27'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
26'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
26'
Милинкович-Савич Сергей не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
26'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио играет в стеночку. Андерсон Фелипе был стеночкой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
25'
Андерсон Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Пароло Марко из команды Лацио делает пас партнеру.
25'
Лулич Сенад выбил мяч подальше от ворот.
25'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Удар от ворот произведет Лацио
24'
Джемаили Блерим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Вивиани Федерико из команды Болонья подал угловой слева.
23'
Худт Уэсли выбил мяч на угловой.
23'
Масина Адам из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Миранте Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Андерсон Фелипе из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
21'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
20'
Де Врей Стефан из команды Лацио делает подножку. Петкович Бруно заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Крафт Эмиль из команды Болонья делает навес
20'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Крафт Эмиль из команды Болонья делает навес
Фол, нарушение
19'
Баста Душан из команды Лацио. Это Масина Адам заработал фол.
18'
Пароло Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Худт Уэсли выбил мяч подальше от ворот.
16'
Удар от ворот произведет Лацио
15'
Ойконому Мариос бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
15'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
14'
Масина Адам из команды Болонья в офсайде
14'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
14'
Де Врей Стефан из команды Лацио делает подножку. Верди Симоне заработал фол.
12'
Баста Душан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Крафт Эмиль из команды Болонья делает навес
12'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Болонья
11'
Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
11'
Иммобиле Чиро из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
11'
Билья Лукас выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
9'
Лулич Сенад сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Иммобиле Чиро из клуба "Лацио" отправил мяч головой в ворота.
9'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
9'
Баста Душан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
8'
Петкович Бруно из команды Болонья делает подножку. Баста Душан заработал фол.
8'
Петкович Бруно из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
8'
Майетта Доменико из команды Болонья делает пас партнеру.
8'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
5'
Андерсон Фелипе из команды Лацио сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
4'
Миранте Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Билья Лукас выбил мяч подальше от ворот.
2'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Болонья 0:2 Лацио
Болонья
6% (13)
Ничья:
10.6% (23)
Лацио
83.5% (182)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
39.9% (87)
Лацио:
25.2% (55)
Лацио:
10.6% (23)
Ничья:
8.3% (18)
Болонья:
4.1% (9)
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