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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
18' ГолФернандеш Бруну
1:1
32' ГолЧерри Альберто
|
18'
1:0
32'
1:1
Состав команд
22
Сала
Джакопо
18
Прает
Деннис
Сампдория 4-3-1-2
- Основной состав
- 2 Вивиано Эмильяно Вратарь
- 22 Сала Джакопо Защитник
- 26 Сильвестре Матиас Защитник
- 37 Шкриньяр Милан Защитник
- 20 Павлович Данэль Защитник
- 18 Прает Деннис Полузащитник
- 34 Торрейра Лукас Полузащитник
- 8 Баррето Эдгар Полузащитник
- 10 Фернандеш Бруну Полузащитник
- 27 Квальярелла Фабио Нападающий
- 9 Муриэль Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Пуджиони Кристиан Вратарь
- 19 Реджини Васко Защитник
- 24 Берешиньски Бартош Защитник
- 4 Шимич Лоренцо Защитник
- 5 Додо Родолфо Защитник
- 21 Чигарини Лука Полузащитник
- 23 Джуричич Филип Полузащитник
- 16 Линетти Кароль Полузащитник
- 11 Альварес Рикардо Полузащитник
- 17 Паломбо Анджело Полузащитник
- 47 Будимир Анте Нападающий
- 14 Шик Патрик Нападающий
- Главный тренер: Джампаоло Марко
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 31 Бицарри Альбано Вратарь
- 11 Дзампано Франческо Защитник
- 86 Стендардо Гильерме Защитник
- 35 Кода Андреа Защитник
- 3 Бираги Кристиано Защитник
- 7 Верре Валерио Полузащитник
- 5 Бруно Алессандро Полузащитник
- 8 Мемушай Ледиан Полузащитник
- 10 Бенали Ахмед Нападающий
- 20 Черри Альберто Нападающий
- 17 Капрари Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 44 Форнасьер Микеле Защитник
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 36 Кубас Адриан Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 9 Кастанос Григорис Полузащитник
- 13 Мунтари Салли Полузащитник
- 30 Мурич Роберт Нападающий
- 93 Moussa Dumbia I
- Главный тренер: Zdenek Zeman
- Травмы и дисквалификации
- Кампаньяро Уго Травмирован
- Баэбек Жан-Кристоф Травмирован
- Джилардино Альберто Травмирован
Предыдущие игры
Сампдория (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 26.02.2017 Палермо 1:1 Сампдория СA
- 19.02.2017 Сампдория 1:1 Кальяри СA
- 12.02.2017 Сампдория 3:1 Болонья СA
- 05.02.2017 Милан 0:1 Сампдория СA
- 29.01.2017 Сампдория 3:2 Рома СA
- 22.01.2017 Аталанта 1:0 Сампдория СA
- 19.01.2017 Рома 4:0 Сампдория КИ
- 15.01.2017 Сампдория 0:0 Эмполи СA
- 07.01.2017 Наполи 2:1 Сампдория СA
- 22.12.2016 Сампдория 0:0 Удинезе СA
- 18.12.2016 Кьево 2:1 Сампдория СA
- 10.12.2016 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 04.12.2016 Сампдория 2:0 Торино СA
- 30.11.2016 Сампдория 3:0 Кальяри КИ
- 27.11.2016 Кротоне 1:1 Сампдория СA
- 20.11.2016 Сампдория 3:2 Сассуоло СA
- 06.11.2016 Фиорентина 1:1 Сампдория СA
- 30.10.2016 Сампдория 1:0 Интер Милан СA
- 26.10.2016 Ювентус 4:1 Сампдория СA
- 22.10.2016 Сампдория 2:1 Дженоа СA
Пескара (последние 20 матчей: +1 =3 -16)
- 26.02.2017 Кьево 2:0 Пескара СA
- 19.02.2017 Пескара 5:0 Дженоа СA
- 12.02.2017 Торино 5:3 Пескара СA
- 05.02.2017 Пескара 2:6 Лацио СA
- 01.02.2017 Пескара 1:2 Фиорентина СA
- 28.01.2017 Интер Милан 3:0 Пескара СA
- 22.01.2017 Пескара 1:3 Сассуоло СA
- 15.01.2017 Наполи 3:1 Пескара СA
- 22.12.2016 Палермо 1:1 Пескара СA
- 18.12.2016 Пескара 0:3 Болонья СA
- 10.12.2016 Кротоне 2:1 Пескара СA
- 04.12.2016 Пескара 1:1 Кальяри СA
- 30.11.2016 Аталанта 3:0 Пескара КИ
- 27.11.2016 Рома 3:2 Пескара СA
- 19.11.2016 Ювентус 3:0 Пескара СA
- 06.11.2016 Пескара 0:4 Эмполи СA
- 30.10.2016 Милан 1:0 Пескара СA
- 26.10.2016 Пескара 0:1 Аталанта СA
- 23.10.2016 Удинезе 3:1 Пескара СA
- 15.10.2016 Пескара 1:1 Сампдория СA
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|26
|22
|0
|4
|55 - 17
|66
|2.
|Рома
|Заявка
|27
|19
|2
|6
|58 - 25
|59
|3.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|62 - 30
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|26
|16
|3
|7
|42 - 26
|51
|5.
|Лацио
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|45 - 29
|50
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|41 - 27
|48
|7.
|Милан
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|37 - 29
|47
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|44 - 37
|41
|9.
|Торино
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|48 - 42
|36
|10.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|27
|9
|9
|9
|32 - 33
|36
|11.
|Кьево
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|28 - 34
|35
|12.
|Кальяри
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|35 - 52
|31
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|35 - 42
|30
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|28 - 35
|29
|15.
|Болонья
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|24 - 39
|28
|16.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|28 - 41
|26
|17.
|Эмполи
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|15 - 37
|22
|18.
|Палермо
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|22 - 50
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|21 - 45
|13
|20.
|Пескара
|1:1 Заявка
|27
|2
|7
|18
|28 - 58
|13
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
48'
48'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает навес
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Стендардо Гильерме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Муриэль Луис из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Мемушай Ледиан из команды Пескара. Это Торрейра Лукас заработал фол.
44'
44'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
44'
44'
Муриэль Луис бьет со свободного, но мяч проходит мимо
43'
Кода Андреа из команды Пескара опасно играет. Чуть не пострадал Квальярелла Фабио.
41'
41'
Шкриньяр Милан из команды Сампдория делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
40'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает навес
38'
Сильвестре Матиас из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Павлович Данэль из команды Сампдория делает навес
38'
Торрейра Лукас из команды Сампдория разыграл угловой с левого угла.
38'
Баррето Эдгар бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
37'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория. Это Мемушай Ледиан заработал фол.
36'
Дзампано Франческо из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
35'
Муриэль Луис из команды Сампдория бьет головой мимо ворот
35'
Муриэль Луис не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
35'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
33'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
33'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает подножку. Кода Андреа заработал фол.
32'
Бенали Ахмед сделал результативную передачу.
32'
Черри Альберто из команды Пескара добил мяч в ворота.
32'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес прямо в штрафную.
30'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
30'
30'
Фернандеш Бруну бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
30'
Фернандеш Бруну на финте ушёл от оппонента.
29'
29'
Сала Джакопо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
28'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
26'
Капрари Джанлука из команды Пескара разыграл угловой с левого угла.
26'
Бираги Кристиано из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
25'
Павлович Данэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
24'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает подножку. Прает Деннис заработал фол.
24'
24'
Фернандеш Бруну навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Стендардо Гильерме из команды Пескара делает подножку. Торрейра Лукас заработал фол.
22'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
22'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Верре Валерио из команды Пескара делает навес
21'
Капрари Джанлука сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
21'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает отличный навес.
21'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
20'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Бруно Алессандро заработал фол.
18'
Муриэль Луис сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фернандеш Бруну записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает пас партнеру.
18'
Муриэль Луис на финте ушёл от оппонента.
18'
18'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес
17'
17'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает неудачный навес.
16'
Прает Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
15'
Фернандеш Бруну навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
Бенали Ахмед возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает подножку. Квальярелла Фабио заработал фол.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Бенали Ахмед получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Бенали Ахмед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
12'
11'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
11'
Фернандеш Бруну нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Прает Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Верре Валерио из команды Пескара делает подножку. Фернандеш Бруну заработал фол.
8'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Верре Валерио из команды Пескара делает навес
8'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
7'
Муриэль Луис коснулся мяча рукой.
6'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
4'
4'
Удар от ворот произведет Сампдория
4'
Мемушай Ледиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
3'
Удар от ворот произведет Сампдория
3'
Черри Альберто бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
Черри Альберто из команды Пескара устремляется вперед с мячом.
2'
Черри Альберто из команды Пескара делает подножку. Фернандеш Бруну заработал фол.
1'
Сегодня высокая влажность.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 1:1 Пескара
Сампдория
96.6% (201)
Ничья:
2.4% (5)
Пескара
1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сампдория:
29.3% (61)
2:0 Сампдория:
27.9% (58)
1:0 Сампдория:
25.5% (53)
3:1 Сампдория:
7.7% (16)
3:0 Сампдория:
3.4% (7)
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