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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Сампдория
1:1
Перерыв
Пескара
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
48'
Кода Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает навес
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Стендардо Гильерме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Муриэль Луис из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
45'
Мемушай Ледиан из команды Пескара. Это Торрейра Лукас заработал фол.
Офсайд
44'
Черри Альберто из команды Пескара в офсайде
44'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
44'
Удар от ворот произведет Пескара
44'
Муриэль Луис бьет со свободного, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
43'
Кода Андреа из команды Пескара опасно играет. Чуть не пострадал Квальярелла Фабио.
41'
Кода Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Шкриньяр Милан из команды Сампдория делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает навес
38'
Сильвестре Матиас из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Павлович Данэль из команды Сампдория делает навес
Угловой
38'
Торрейра Лукас из команды Сампдория разыграл угловой с левого угла.
38'
Баррето Эдгар бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
37'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория. Это Мемушай Ледиан заработал фол.
36'
Дзампано Франческо из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
35'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
35'
Муриэль Луис из команды Сампдория бьет головой мимо ворот
35'
Муриэль Луис не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
35'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
33'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
Фол, нарушение
33'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает подножку. Кода Андреа заработал фол.
32'
Бенали Ахмед сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Черри Альберто из команды Пескара добил мяч в ворота.
32'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес прямо в штрафную.
30'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
30'
Удар от ворот произведет Пескара
30'
Фернандеш Бруну бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
30'
Фернандеш Бруну на финте ушёл от оппонента.
29'
Удар от ворот произведет Пескара
29'
Сала Джакопо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
28'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
27'
Черри Альберто из команды Пескара в офсайде
Угловой
26'
Капрари Джанлука из команды Пескара разыграл угловой с левого угла.
26'
Бираги Кристиано из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Удар от ворот произведет Пескара
25'
Павлович Данэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
24'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает подножку. Прает Деннис заработал фол.
24'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Фернандеш Бруну навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Стендардо Гильерме из команды Пескара делает подножку. Торрейра Лукас заработал фол.
22'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
22'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Верре Валерио из команды Пескара делает навес
21'
Капрари Джанлука сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
21'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает отличный навес.
21'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
20'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Бруно Алессандро заработал фол.
18'
Муриэль Луис сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фернандеш Бруну записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает пас партнеру.
18'
Муриэль Луис на финте ушёл от оппонента.
18'
Кода Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес
17'
Удар от ворот произведет Пескара
17'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает неудачный навес.
16'
Прает Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Фернандеш Бруну навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Травма, повреждение
15'
Бенали Ахмед возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
15'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает подножку. Квальярелла Фабио заработал фол.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Бенали Ахмед получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
14'
Бенали Ахмед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
12'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
12'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
11'
Фернандеш Бруну нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Прает Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Верре Валерио из команды Пескара делает подножку. Фернандеш Бруну заработал фол.
8'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Верре Валерио из команды Пескара делает навес
Фол, нарушение
8'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Муриэль Луис коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
6'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Офсайд
4'
Черри Альберто из команды Пескара в офсайде
4'
Удар от ворот произведет Сампдория
4'
Мемушай Ледиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
4'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Верре Валерио заработал фол.
3'
Удар от ворот произведет Сампдория
3'
Черри Альберто бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
Черри Альберто из команды Пескара устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
2'
Черри Альберто из команды Пескара делает подножку. Фернандеш Бруну заработал фол.
1'
Сегодня высокая влажность.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 1:1 Пескара
Сампдория
96.6% (201)
Ничья:
2.4% (5)
Пескара
1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Сампдория:
29.3% (61)
Сампдория:
27.9% (58)
Сампдория:
25.5% (53)
Сампдория:
7.7% (16)
Сампдория:
3.4% (7)
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